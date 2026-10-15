Bluff-sms om paket: Microsoft slår till efter japanskt tips

Så fungerade bluffmeddelandena

YAM Store sålde kapade eller bedrägligt skaffade konton och lagringsutrymme hos Microsoft och Google. Med dem kunde bedragarna skicka ut sina kampanjer utan att bygga en egen infrastruktur. CoGUI och Iron Man var verktyg med färdiga mallar för falska webbsidor och meddelanden. Bara Iron Man erbjöd över 2 300 mallar som efterliknade banker, butiker, budfirmor och myndigheter, enligt Atlabyte.

Bluffen skickades som sms eller mail och handlade bland annat om obetalda vägavgifter, trafikböter och leveransproblem.

Sedan januari har tjänsterna använts för att skicka över en miljard skadliga meddelanden. Över 75 000 organisationer har varit måltavlor och offren finns i över 150 länder, enligt ASCII.

Ny lag ska stoppa bluff-sms i Sverige

Sedan den 1 augusti 2026 måste svenska operatörer låta bli att föra vidare meddelanden när trafikuppgifterna ger anledning att misstänka bedrägeri, enligt lagändringen i Svensk författningssamling. Lagen gäller tjänster som bygger på telefonnummer, alltså bland annat samtal och sms. Mejl omfattas inte. Realtid har tidigare beskrivit hur regeringen ville stoppa bluff-samtalen och bluff-smsen.

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Bedrägerierna kostar också massvis med pengar. Brottsvinsterna från fullbordade bedrägerier som anmäldes i Sverige 2025 uppskattas till cirka 5,7 miljarder kronor, enligt Polisen. Försöken till telefonbedrägerier ökar, bland annat via massutskick av sms, enligt samma källa.

PS analys

Insatsen riktar sig mot leverantörerna, inte mot de enskilda bedragarna. Det kan liknas vid att stänga en grossist i stället för att jaga varje gatuförsäljare. När färdiga mallar och konton försvinner blir det dyrare och krångligare att skicka bluff-sms och bluff-mejl i stor skala.

Men marknaden anpassar sig snabbt. Senast i mitten av 2026 hade Iron Man trängt undan CoGUI, enligt Atlabyte.

Vår bedömning är att mängden bluff-sms kan minska på kort sikt, men inte försvinna. För svenska mobilanvändare gör operatörernas nya skyldighet att blockera troligen större skillnad i vardagen än en enskild insats. Den gamla regeln för företagare och privatpersoner gäller fortfarande: Klicka aldrig på länkar i oväntade sms om paket eller avgifter.

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