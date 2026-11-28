Aldrig tidigare har skattesatsen på svenskarnas investeringssparkonton varit så hög som den blir nästa år. Ändå kan valet av ISK framför den gamla aktiedepån ge dig över 125 000 kronor mer efter skatt, enligt ett räkneexempel. Vissa sparpengar kan däremot göra sig bättre på andra konton.
Här ska du ha dina sparpengar 2027 – för att betala mindre skatt
När investeringssparkontot infördes 2012 var tanken att göra det enklare för svenskarna att spara i aktier och fonder. Man skulle kunna köpa och sälja värdepapper utan att behöva deklarera varje affär.
Som lägst låg skattesatsen på 0,27 procent 2015. Nästa år är den mer än fyra gånger så hög.
I torsdags fastställde Riksgälden statslåneräntan till 2,88 procent, vilket ger en ISK-skatt på 1,164 procent 2027.
Hos Nordnet har man med anledning av beskedet räknat på hur väl ISK står sig mot den gamla aktiedepån.
125 138 kronor mer efter skatt
I Nordnets räkneexempel investeras en miljon kronor under tio år med en årlig avkastning på 7 procent. Statslåneräntan antas ligga kvar på den nya nivån på 2,88 procent under hela perioden. Utdelningar ingår inte i beräkningen.
På ett ISK har spararen efter tio år 1 802 144 kronor kvar efter skatt. Motsvarande belopp i en vanlig aktiedepå är 1 677 006 kronor.
Skillnaden uppgår alltså till 125 138 kronor, trots den högre ISK-skatten.
Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg bedömer att ISK och kapitalförsäkring fortfarande är fördelaktiga för långsiktigt aktiesparande, så länge börsens avkastning ligger i närheten av sitt historiska genomsnitt.
Storleken kan spela roll
De första 300 000 kronorna är fortsatt skattefria nästa år. Beloppet gäller per person för det sammanlagda sparandet på ISK, i kapitalförsäkringar och i den europeiska pensionssparprodukten PEPP.
Hur mycket du har sparat kan därför ha betydelse för vilket konto du bör ha dina fonder på.
Länsförsäkringar har jämfört skatten på fondsparande under ett år. Med 500 000 kronor i fonder räcker det med en avkastning på drygt 1,2 procent för att ISK ska ge lägre skatt än en traditionell fonddepå. Vid ett fondsparande på fem miljoner kronor ligger gränsen vid omkring 3,2 procent.
En räntefond med en avkastning på 2 procent skulle därmed kunna vara ett bättre val på ISK för spararen med en halv miljon kronor, medan spararen med fem miljoner skulle få lägre skatt i en vanlig fonddepå.
”För mindre sparanden kan ISK vara ett bra val för räntefonder som en följd av det skattefria beloppet. Men ju större sparkapitalet är, desto mindre del skyddas av skattefriheten”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Pengarna som kan ligga på fel konto
Hos Nordnet pekar man även på risken med att låta större summor ligga oinvesterade på ett ISK. Söderberg förespråkar ett vanligt sparkonto med ränta för sådana pengar.
Har du redan aktier i en traditionell depå och överväger att flytta dem till ett ISK finns dock en detalj att hålla reda på.
En sådan överföring räknas enligt Skatteverket som en försäljning. Har aktierna stigit i värde sedan du köpte dem får du därför betala 30 procent i skatt på kapitalvinsten.
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