Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Som lägst låg skattesatsen på 0,27 procent 2015. Nästa år är den mer än fyra gånger så hög.

I torsdags fastställde Riksgälden statslåneräntan till 2,88 procent, vilket ger en ISK-skatt på 1,164 procent 2027.

Hos Nordnet har man med anledning av beskedet räknat på hur väl ISK står sig mot den gamla aktiedepån.

125 138 kronor mer efter skatt

I Nordnets räkneexempel investeras en miljon kronor under tio år med en årlig avkastning på 7 procent. Statslåneräntan antas ligga kvar på den nya nivån på 2,88 procent under hela perioden. Utdelningar ingår inte i beräkningen.

På ett ISK har spararen efter tio år 1 802 144 kronor kvar efter skatt. Motsvarande belopp i en vanlig aktiedepå är 1 677 006 kronor.

Skillnaden uppgår alltså till 125 138 kronor, trots den högre ISK-skatten.

Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg bedömer att ISK och kapitalförsäkring fortfarande är fördelaktiga för långsiktigt aktiesparande, så länge börsens avkastning ligger i närheten av sitt historiska genomsnitt.