Så låg ränta ska du kräva för lönsamhet

Makroanalytikern Robert Sjölin Drake har för Nyheter24 räknat fram hur låg ränta banken behöver erbjuda för att du ska tjäna på att binda, om räntorna framöver utvecklas som finansmarknaden räknar med.

Vill du binda räntan på ett år och komma billigare undan än med rörlig ränta bör du enligt Sjölin Drakes kalkyl få en ränta under 3,15 procent. För två års bindning ligger gränsen på 3,25 procent och för tre år på 3,35 procent.

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Av de tolv banker som Zmarta undersökt är det bara två som har uppskattade ettåriga snitträntor under 3,15 procent. Hos Swedbank ligger räntan på 3,08 procent och hos Danske Bank på 3,10 procent. Även Handelsbanken och Stabelo är nära att nå dit, med 3,17 procent vardera.

Vill du binda bolånet på två år blir det knepigare. Ingen av bankerna har en uppskattad snittränta under de 3,25 procent som enligt Sjölin Drakes kalkyl krävs för att bunden ränta ska bli billigare än rörlig.

Zmartas siffror bygger på de räntor bankernas kunder fick i oktober och de ändringar av listräntorna som aviserats fram till den 17 november.

Bra affär i sex fall av tio

Att ligga kvar med rörlig ränta har heller inte alltid varit det billigaste alternativet.

Tidigare i november gick Zmarta igenom SCB:s räntestatistik för att undersöka hur hushåll som valt olika bindningstider har klarat sig historiskt.

Både ettårig och tvåårig bindning har varit en bra affär i omkring sex fall av tio. Sämre har det gått att binda på fem år, då det lönat sig i knappt tre fall av tio.

”Oväntat ofta har det faktiskt lönat sig att binda, men främst på kortare bindningstider än fem år. Hur det har sett ut historiskt är däremot inget facit för hur det blir framöver”, säger Ola Söderlind.

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