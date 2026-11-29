Efter Riksbankens senaste höjning har det blivit mer lockande att binda bolåneräntan. Bland tolv stora svenska bolånebanker är det dock bara två som har uppskattade ettårsräntor under den nivå där det enligt en expert kan löna sig att binda.
Binda bolånet inför 2027 – så låg ränta ska du kräva
Redan dagen efter Riksbankens räntebesked den 4 november höjde Swedbank sin rörliga listränta. Drygt två veckor senare hade elva andra stora bolånebanker gjort detsamma.
De bundna bolåneräntorna har bankerna däremot i stort sett låtit vara.
Jämförelsetjänsten Zmarta har räknat på vad bankernas räntehöjningar bör göra med snitträntorna i november. För rörliga bolån väntas snittet stiga från 2,70 till 2,95 procent. Räntan för ett års bindning ligger i stort sett kvar på 3,30 procent.
Billigare att försäkra sig
I oktober kostade det omkring 11 600 kronor extra om året att välja ettårig bindning framför rörlig ränta på ett bolån på två miljoner kronor. Med de nya räntenivåerna har skillnaden krympt till 7 000 kronor, förutsatt att den rörliga räntan ligger still.
”Att binda räntan är en försäkring mot högre räntor och den försäkringen har blivit klart billigare nu”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Med dagens genomsnittliga räntenivåer krävs det enligt Söderlind dock ytterligare en eller två höjningar från Riksbanken inom kort för att det ska löna sig att binda på ett år.
Så låg ränta ska du kräva för lönsamhet
Makroanalytikern Robert Sjölin Drake har för Nyheter24 räknat fram hur låg ränta banken behöver erbjuda för att du ska tjäna på att binda, om räntorna framöver utvecklas som finansmarknaden räknar med.
Vill du binda räntan på ett år och komma billigare undan än med rörlig ränta bör du enligt Sjölin Drakes kalkyl få en ränta under 3,15 procent. För två års bindning ligger gränsen på 3,25 procent och för tre år på 3,35 procent.
Av de tolv banker som Zmarta undersökt är det bara två som har uppskattade ettåriga snitträntor under 3,15 procent. Hos Swedbank ligger räntan på 3,08 procent och hos Danske Bank på 3,10 procent. Även Handelsbanken och Stabelo är nära att nå dit, med 3,17 procent vardera.
Vill du binda bolånet på två år blir det knepigare. Ingen av bankerna har en uppskattad snittränta under de 3,25 procent som enligt Sjölin Drakes kalkyl krävs för att bunden ränta ska bli billigare än rörlig.
Zmartas siffror bygger på de räntor bankernas kunder fick i oktober och de ändringar av listräntorna som aviserats fram till den 17 november.
Bra affär i sex fall av tio
Att ligga kvar med rörlig ränta har heller inte alltid varit det billigaste alternativet.
Tidigare i november gick Zmarta igenom SCB:s räntestatistik för att undersöka hur hushåll som valt olika bindningstider har klarat sig historiskt.
Både ettårig och tvåårig bindning har varit en bra affär i omkring sex fall av tio. Sämre har det gått att binda på fem år, då det lönat sig i knappt tre fall av tio.
”Oväntat ofta har det faktiskt lönat sig att binda, men främst på kortare bindningstider än fem år. Hur det har sett ut historiskt är däremot inget facit för hur det blir framöver”, säger Ola Söderlind.
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