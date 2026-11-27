MacKenzie Scott fortsätter att dela ut sin miljardförmögenhet. En donation på motsvarande omkring 600 miljoner kronor ska bidra till att skydda världens hav och säkra försörjningen för miljontals människor som är beroende av småskaligt fiske.
Bezos exfru ger 600 miljoner till fiskesamhällen – "historisk gåva"
MacKenzie Scott, som är känd för att vara Jeff Bezos exfru, har gjort sig ett ännu större namn genom att dela ut sina miljarder till välgörenhet.
Vid skilsmässan från Bezos 2019 fick Scott omkring fyra procent av aktierna i Amazon.
Sedan dess har miljardären minskat sitt aktieinnehav i Amazon i rask takt.
Vi har tidigare berättat hur miljardären skänkte bort två lyxvillor i Beverly Hills värda en halv miljard kronor, där avkastningen från försäljningspengarna ska finansiera bostadsprojekt år efter år.
Sedan 2020 har hon skänkt bort hundratals miljarder kronor till olika välgörande ändamål.
Skänker 600 miljoner till världshaven
Ett av projekten handlar om att bidra med pengar för att skydda världshaven och stödja människorna som är beroende av dem.
MacKenzie Scott har gett naturvårdsorganisationen Blue Ventures 62 miljoner dollar – motsvarande omkring 600 miljoner kronor, uppger Times of India.
Organisationen beskriver donationen som en historisk gåva som ska göra det möjligt att utöka arbetet med att skydda marina ekosystem i tropiska delar av världen.
Hotade fiskesamhällen
Över 100 miljoner människor är beroende av småskaligt fiske för sin dagliga försörjning och tillgång till mat, enligt Blue Ventures.
Samtidigt hotas många fiskesamhällen av överfiske, stigande havstemperaturer och krympande fiskbestånd.
En betydande del av donationen ska gå direkt till lokala organisationer, så att kustbefolkningen själv kan bestämma hur resurserna ska användas.
Hoppas att fler miljardärer öppnar plånboken
När miljardärer som MacKenzie Scott är generösa och delar ut stora summor kan det leda till kedjeeffekter där andra också öppnar sina plånböcker rejält.
Det är precis vad Blue Ventures utvecklingschef Chelsea Wieber hoppas på framöver.
”Den här generösa gåvan kunde inte ha kommit vid en viktigare tidpunkt för klimatarbetet och lokalt ledda lösningar”, säger hon.
Hennes organisation har som mål att hjälpa fem miljoner människor som lever i kustnära samhällen att bättre kunna använda sina resurser på ett hållbart sätt. Samtidigt ska förvaltningen av 200 000 kvadratkilometer hav förbättras – en yta som motsvarar nästan halva Sverige.
Har fortfarande 320 miljarder kvar
Trots att Scott fram till december 2025 hade skänkt bort omkring 255 miljarder kronor uppskattades hennes återstående förmögenhet då till omkring 320 miljarder kronor, enligt Associated Press.
På hennes egen hemsida Yield Giving finns en databas över donationerna.
Läs även:
Elon Musk om välgörenhet: ”Gör världen sämre”. Dagens PS
Techmiljardärernas exfruar donerar miljoner till jämställdhet. Dagens PS