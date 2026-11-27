Hotade fiskesamhällen

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Över 100 miljoner människor är beroende av småskaligt fiske för sin dagliga försörjning och tillgång till mat, enligt Blue Ventures.

Samtidigt hotas många fiskesamhällen av överfiske, stigande havstemperaturer och krympande fiskbestånd.

En betydande del av donationen ska gå direkt till lokala organisationer, så att kustbefolkningen själv kan bestämma hur resurserna ska användas.

Hoppas att fler miljardärer öppnar plånboken

När miljardärer som MacKenzie Scott är generösa och delar ut stora summor kan det leda till kedjeeffekter där andra också öppnar sina plånböcker rejält.

Det är precis vad Blue Ventures utvecklingschef Chelsea Wieber hoppas på framöver.

”Den här generösa gåvan kunde inte ha kommit vid en viktigare tidpunkt för klimatarbetet och lokalt ledda lösningar”, säger hon.

Hennes organisation har som mål att hjälpa fem miljoner människor som lever i kustnära samhällen att bättre kunna använda sina resurser på ett hållbart sätt. Samtidigt ska förvaltningen av 200 000 kvadratkilometer hav förbättras – en yta som motsvarar nästan halva Sverige.

Har fortfarande 320 miljarder kvar

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Trots att Scott fram till december 2025 hade skänkt bort omkring 255 miljarder kronor uppskattades hennes återstående förmögenhet då till omkring 320 miljarder kronor, enligt Associated Press.

På hennes egen hemsida Yield Giving finns en databas över donationerna.

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