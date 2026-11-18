Här kan du spara tusenlappar

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Toppar Prisjakts lista gör dock trädgårdsprodukterna. Hela 73 procent av varorna har varit på kampanj under året, med en genomsnittlig rabatt på 24 procent.

Bland trädgårdssoffor har 81 procent av produkterna sålts till nedsatt pris. Motsvarande andel är 76 procent för trädgårdsstolar och 70 procent för solstolar.

För robotgräsklippare är andelen 57 procent och den genomsnittliga rabatten 19 procent. En robotgräsklippare som normalt kostar 15 000 kronor skulle alltså bli 2 850 kronor billigare med motsvarande rabatt.

”Det kan finnas bra kampanjer under trädgårdssäsongen. Men har man inte bråttom med sina trädgårdsinköp kan riktiga kap dyka upp när säsongen är över och butikerna vill sälja ut sina lager”, säger Ahmadi.

Här är varorna som oftast säljs på kampanj

Vara Andel på kampanj under året Snittrabatt Ansiktsvatten 82 % 21 % Deodoranter 81 % 20 % Solskydd 81 % 21 % Trädgårdssoffor 81 % 8 % Ansiktskräm 79 % 19 % Mascara 78 % 21 % Parfym 77 % 19 % Trädgårdsstolar 76 % 9 % Nagellack 74 % 21 % Solstolar 70 % 9 % Pizzaugnar 69 % 16 % Grillar 61 % 13 % Utomhusbelysning 58 % 20 % Robotgräsklippare 57 % 19 % Gräsklippare 53 % 10 %

Källa: Prisjakt via Göteborgs-Posten. Andelen visar hur många produkter inom respektive kategori som varit på kampanj minst en gång under det senaste året. Snittrabatten avser de rapporterade kampanjpriserna.

Över 57 000 priser höjdes inför Black Friday

Men kampanjpriset behöver förstås inte vara det lägsta priset på marknaden.

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I en ny analys från Prisjakt framgår att priserna på 57 644 produkter steg med minst tio procent under oktober.

Bland annat hade 20 procent av parfymerna och 27 procent av tv-apparaterna ökat i pris med minst tio procent.

Prisjakt misstänker att vissa prishöjningar kan vara förberedelser inför Black Friday. Andra kan bero på att tidigare kampanjer avslutats och priserna återgått till ordinarie nivå.

Under förra årets Black Week hade 31 procent av produkterna kampanjpris. Den typiska rabatten var 19 procent.

Enligt Konsumentverket måste företag som marknadsför en prissänkning ange det lägsta pris som varan haft under de föregående 30 dagarna.

Prisjakt rekommenderar dock konsumenter att kontrollera prishistoriken minst tre månader tillbaka för att få en bättre bild av vad varan brukar kosta.

”Som konsument är det lätt att bli lockad av höga procentuella rabatter, men det gäller att blicka längre bak i tiden än 30 dagar för att veta hur bra erbjudandet faktiskt är”, säger Ahmadi.

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