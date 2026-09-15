Bostadsmarknaden tycks ha vaknat på allvar. Visningarna lockar fler besökare, budgivningarna kommer i gång snabbare och nästan ingen tror att bostadspriserna ska falla det kommande året. Det kan innebära ett bättre läge för dig som funderar på att sälja.
Bara 3 procent tror på prisfall – gynnar dig som säljer
Efter flera år av ränteoro, pressade hushåll och försiktiga bostadsköpare börjar vinden vända. Åtminstone om man ser till svenskarnas förväntningar.
I Länsförsäkringars Boprisbarometer för september svarar 42 procent att de tror på högre bostadspriser om ett år. Hälften räknar med att priserna ligger kvar ungefär där de är i dag.
Bara 3 procent tror på en nedgång.
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Marknaden tippar mot säljarna
Skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser ger ett nettotal på 39. Det är samma nivå som i augusti och visar att den starka framtidstron håller i sig.
Samtidigt märks en högre aktivitet ute på bostadsmarknaden. Enligt LF Fastighetsförmedling är visningarna välbesökta och budgivningarna kommer i gång snabbt på allt fler håll.
”Vi ser en för årstiden ovanligt het bostadsmarknad med välbesökta visningar och budgivningar som kommer igång snabbt på allt fler håll i landet. Samtidigt stärks hushållens framtidstro i takt med att svensk ekonomi är på väg ut ur lågkonjunkturen. Det talar för fortsatt stigande bostadspriser och en marknad som successivt tippar över till säljarnas fördel”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.
För den som går i säljtankar kan utvecklingen alltså vara välkommen. Ett större intresse på visningarna och fler aktiva budgivare kan stärka säljarens position.
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Optimismen ökar bland äldre
Mest positiva är fortfarande personer under 29 år. Där ligger nettotalet på 48, även om det har sjunkit från 51 i augusti.
En tydligare förändring syns bland personer mellan 50 och 64 år. I den gruppen har barometern stigit från 30 till 38 på en månad. Bland 30-49-åringarna har den i stället fallit från 38 till 35.
Även de regionala skillnaderna är stora. Norrland sticker ut med ett nettotal på 52, en uppgång från 41. I Stockholm har nivån stigit från 34 till 36. Samtidigt har optimismen minskat i bland annat Västsverige och Norra Mellansverige.
Räkna inte med en given uppgång
Men stark framtidstro är inte samma sak som en garanti för stigande priser. Undersökningen visar vad hushållen tror ska hända – inte vad bostäder faktiskt kommer att säljas för om ett år.
Därför varnar Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg för att låta förväntade prisökningar bära hela bostadskalkylen.
”Hushållens tro på bostadsmarknaden är fortsatt stark. Drygt 9 av 10 tror att priserna stiger eller ligger kvar på dagens nivå. Men kom ihåg att den som ska köpa bostad bör inte bygga sin kalkyl på givna prisuppgångar. Bostadsaffären ska fungera även om räntan, avgiften eller andra boendekostnader blir högre än väntat”, säger han.
Undersökningen bygger på 1 740 intervjuer som genomfördes av Infostat mellan den 25 augusti och den 1 september 2026.
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