Bara 3 procent tror på prisfall – gynnar dig som säljer

Optimismen ökar bland äldre

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Mest positiva är fortfarande personer under 29 år. Där ligger nettotalet på 48, även om det har sjunkit från 51 i augusti.

En tydligare förändring syns bland personer mellan 50 och 64 år. I den gruppen har barometern stigit från 30 till 38 på en månad. Bland 30-49-åringarna har den i stället fallit från 38 till 35.

Även de regionala skillnaderna är stora. Norrland sticker ut med ett nettotal på 52, en uppgång från 41. I Stockholm har nivån stigit från 34 till 36. Samtidigt har optimismen minskat i bland annat Västsverige och Norra Mellansverige.

Räkna inte med en given uppgång

Men stark framtidstro är inte samma sak som en garanti för stigande priser. Undersökningen visar vad hushållen tror ska hända – inte vad bostäder faktiskt kommer att säljas för om ett år.

Därför varnar Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg för att låta förväntade prisökningar bära hela bostadskalkylen.

”Hushållens tro på bostadsmarknaden är fortsatt stark. Drygt 9 av 10 tror att priserna stiger eller ligger kvar på dagens nivå. Men kom ihåg att den som ska köpa bostad bör inte bygga sin kalkyl på givna prisuppgångar. Bostadsaffären ska fungera även om räntan, avgiften eller andra boendekostnader blir högre än väntat”, säger han.

Undersökningen bygger på 1 740 intervjuer som genomfördes av Infostat mellan den 25 augusti och den 1 september 2026.

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