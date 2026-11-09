Bankerna tjänar miljarder – nu uppmanas svenskar att betala mindre

Över 5 000 kronor skiljer mellan bankerna

Den lägsta genomsnittliga rörliga bolåneräntan låg, enligt en sammanställning från FI, på 2,54 procent i juni. Den högsta låg på 2,81 procent.

På ett bolån på två miljoner kronor motsvarar skillnaden drygt 5 300 kronor om året före ränteavdrag.

”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, säger Langemark.

Hon rekommenderar bolånekunder att jämföra sin ränta med bankernas snitträntor och försöka förhandla ner den. Går banken inte med på en sänkning kan det löna sig att kontakta konkurrenterna.

Nästan 3 000 miljarder på bankkonton

Det kan också löna sig att se över var du har dina sparpengar.

Enligt SCB:s senaste finansmarknadsstatistik hade svenska hushåll sammanlagt 2 974 miljarder kronor på bankkonton i september.

Den genomsnittliga räntan på nya insättningar var samtidigt bara 0,47 procent. Men, beroende på vilken bank du väljer kan du få betydligt bättre betalt för dina sparpengar.

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Exempelvis ger ett sparkapital på 200 000 kronor bara 940 kronor om året med 0,47 procents ränta.

Byter du till ett sparkonto med 2 procents ränta blir avkastningen i stället 4 000 kronor, en skillnad på 3 060 kronor före skatt.

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan du jämföra bankernas sparräntor och villkor.

Fondavgifter kan kosta 250 000 kronor

Fondavgifterna är ytterligare en utgift att hålla ögonen på.

FI konstaterar i en sammanställning att medianavgiften för aktivt förvaltade globalfonder låg på 1,25 procent under andra kvartalet 2026.

För globalindexfonder var motsvarande avgift 0,28 procent.

Över tid kan skillnaderna bli stora. FI har räknat på ett månadssparande på 2 000 kronor under 30 år, med en antagen årlig avkastning på sju procent.

En procentenhets skillnad i fondavgift ger då nästan 250 000 kronor i högre kostnader.

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”Den som väljer en dyrare fond bör förstå vad den betalar extra för. En skillnad på 1 procentenhet i ett långsiktigt sparande innebär nästan 250 000 kronor mer i avgifter”, säger Moa Langemark.

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