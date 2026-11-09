62 miljarder kronor. Så mycket tjänade de svenska bankerna under årets första sex månader. Nu tycker Finansinspektionen att kunderna ska bli bättre på att ta tillvara sina egna pengar. På flera områden kan det handla om tusenlappar.
Bankerna tjänar miljarder – nu uppmanas svenskar att betala mindre
Det går bra för Sveriges banker, konstaterade PS häromveckan.
Då visade Finansinspektionens senaste bankbarometer att bankernas sammanlagda nettoresultat ökade från 58 till 62 miljarder kronor under första halvåret 2026, jämfört med samma period förra året.
Även räntenettot, skillnaden mellan bankernas ränteintäkter och räntekostnader, ökade från 105 till 109 miljarder kronor.
Den svenska bankmarknaden är dessutom starkt koncentrerad. Sju banker står tillsammans för över 80 procent av utlåningen till allmänheten.
Läs även: Jobba hemifrån – få tusenlappar mer i pension. Dagens PS
FI uppmanar svenskarna att agera
Bankernas goda lönsamhet ger kunderna anledning att se över sina villkor. Det tycker Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark.
”Det visar att det finns en marginal för kunder att ta del av genom att vara aktiva”, säger hon till Dagens Nyheter.
Hon uppmanar svenskarna att jämföra bankernas erbjudanden och ifrågasätta de villkor de får.
Det finns framförallt tre områden där det finns pengar att spara: bolåneräntor, sparräntor och fondavgifter.
Missa inte: Här är Sveriges bästa och sämsta pensionsbolag – ny rankning. Dagens PS
Över 5 000 kronor skiljer mellan bankerna
Den lägsta genomsnittliga rörliga bolåneräntan låg, enligt en sammanställning från FI, på 2,54 procent i juni. Den högsta låg på 2,81 procent.
På ett bolån på två miljoner kronor motsvarar skillnaden drygt 5 300 kronor om året före ränteavdrag.
”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, säger Langemark.
Hon rekommenderar bolånekunder att jämföra sin ränta med bankernas snitträntor och försöka förhandla ner den. Går banken inte med på en sänkning kan det löna sig att kontakta konkurrenterna.
Nästan 3 000 miljarder på bankkonton
Det kan också löna sig att se över var du har dina sparpengar.
Enligt SCB:s senaste finansmarknadsstatistik hade svenska hushåll sammanlagt 2 974 miljarder kronor på bankkonton i september.
Den genomsnittliga räntan på nya insättningar var samtidigt bara 0,47 procent. Men, beroende på vilken bank du väljer kan du få betydligt bättre betalt för dina sparpengar.
Exempelvis ger ett sparkapital på 200 000 kronor bara 940 kronor om året med 0,47 procents ränta.
Byter du till ett sparkonto med 2 procents ränta blir avkastningen i stället 4 000 kronor, en skillnad på 3 060 kronor före skatt.
Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan du jämföra bankernas sparräntor och villkor.
Fondavgifter kan kosta 250 000 kronor
Fondavgifterna är ytterligare en utgift att hålla ögonen på.
FI konstaterar i en sammanställning att medianavgiften för aktivt förvaltade globalfonder låg på 1,25 procent under andra kvartalet 2026.
För globalindexfonder var motsvarande avgift 0,28 procent.
Över tid kan skillnaderna bli stora. FI har räknat på ett månadssparande på 2 000 kronor under 30 år, med en antagen årlig avkastning på sju procent.
En procentenhets skillnad i fondavgift ger då nästan 250 000 kronor i högre kostnader.
”Den som väljer en dyrare fond bör förstå vad den betalar extra för. En skillnad på 1 procentenhet i ett långsiktigt sparande innebär nästan 250 000 kronor mer i avgifter”, säger Moa Langemark.
Läs också: Flygbolagen säljer fler biljetter än stolar – så stor är risken att bli utan plats. Realtid