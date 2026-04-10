Banken: Den sparformen ger dig 253 000 kronor mer i pension 

253 000 kronor extra

Redan i fjol visade en uträkning från pensionsekonomen Trifa Chireh att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK.

Nu visar nya siffror från SEB att den som löneväxlar 1 000 kronor i månaden i 20 år kan få ett pensionskapital på omkring 483 000 kronor. Sparas samma summa privat, till exempel på ett ISK, stannar kapitalet på knappt 230 000 kronor. Det innebär att den som löneväxlar får 253 000 kronor mer i pensionskapital.

På månadsbasis innebär det omkring 1 410 kronor i extra pension efter skatt, jämfört med 950 kronor – en skillnad på cirka 460 kronor i månaden.

”För den som har möjlighet är löneväxling ett bra sätt att toppa upp pensionen. Eftersom inkomsten ofta är lägre som pensionär kan det bli en extra vinning då skatten blir lägre på pensionsutbetalningen än om pengarna tas ut som lön i dag”, säger Amie Berglund, privatekonomisk analytiker på SEB.

1 800 extra i månaden

För den som löneväxlar en större summa blir effekten, inte helt oväntat, ännu större.

Den genomsnittliga SEB-kunden som använder löneväxling avsätter omkring 4 000 kronor i månaden. Över 20 år kan det ge drygt en miljon kronor mer i tjänstepension jämfört med om pengarna först tas ut som lön och sparas privat.

Det motsvarar ungefär 1 800 kronor extra i månaden som pensionär.

Skatten gör skillnaden

En förklaring till att löneväxling kan löna sig är skatten.

Den som betalar statlig inkomstskatt slipper beskattning på det löneväxlade beloppet här och nu. I stället beskattas pengarna först när de betalas ut som pension – ofta till en lägre skattesats.

”Med en marginalskatt på 50 procent motsvarar en tusenlapp i löneväxling 500 kronor i handen. Man behöver alltså sätta av motsvarande 2 000 kronor i bruttolön för att nå samma sparnivå privat”, konstaterar Amie Berglund.

Finns det några nackdelar med löneväxling?

Det finns förvisso en del baksidor.

Till skillnad från ett privat sparande går pengarna inte att komma åt när som helst. De låses i tjänstepensionen tills det är dags att börja ta ut pension.

Dessutom passar inte löneväxling alla.

Den som efter löneväxlingen hamnar under cirka 56 100 kronor i månaden (8,07 inkomstbasbelopp år 2026) riskerar att påverka andra delar av sin ekonomi negativt. Det kan till exempel handla om lägre avsättningar till den allmänna pensionen och sämre ersättning från a-kassa eller föräldraförsäkring.

Samtidigt visar SEB att intresset för löneväxling fortfarande är relativt lågt i Sverige, något som delvis förklaras av att många inte känner till möjligheten.

Men för den som har rätt löneläge och kan avvara pengar i dag kan det alltså finnas mer att hämta än man först tror.

