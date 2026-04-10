Analytikern: Din låga ränta kan kosta dig 167 000 kronor i pension 

Att flytta sin tjänstepension är förvisso inte fel i sig. Det är först när flytten kopplas till bolåneförhandlingar som risken för en dålig affär uppstår.

Din pension är nämligen ”en av dina största tillgångar”, och den är värd att värna om. Det konstaterar Pensionsmyndighetens analytiker Philip Berlin Jarhamn i ett blogginlägg.

Läs även: Tråkigt besked för dig med sparkonto – pengarna växer inte. Dagens PS

Rabatten kostar mer än den smakar

När AMF undersökte fenomenet 2024 visade det sig att nästan var femte svensk har flyttat sin tjänstepension för att få rabatt. Undersökningen visade också att det är banken som väcker tanken på att flytta tjänstepensionen och att 49 procent inte har jämfört olika alternativ innan de flyttar sin pension.

Problemet är inte bolånerabatten i sig – utan vad du ger upp för att få den.

Dels kan flytten innebära att man byter från trygga, traditionella pensionslösningar till mer riskfyllda fondförsäkringar. Dels kan en rabatt på bolånet innebära en högre avgift på sparandet som flyttas.

Och det sistnämnda kan bli dyrt.