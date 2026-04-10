En lägre bolåneränta kan förvisso kännas lockande. Men priset kan bli högt. En ny analys visar att vissa upplägg, där pensionen flyttas i utbyte mot rabatt, kan slå hårt mot sparandet.
Analytikern: Din låga ränta kan kosta dig 167 000 kronor i pension
PS har uppmärksammat fenomenet tidigare. Senast i fjol konstaterade Finansinspektionens Daniel Barr att det finns betydande problem med flyttmarknaden av tjänstepensioner. ”Kunder råkar illa ut”, sa han.
Att flytta sin tjänstepension är förvisso inte fel i sig. Det är först när flytten kopplas till bolåneförhandlingar som risken för en dålig affär uppstår.
Din pension är nämligen ”en av dina största tillgångar”, och den är värd att värna om. Det konstaterar Pensionsmyndighetens analytiker Philip Berlin Jarhamn i ett blogginlägg.
Rabatten kostar mer än den smakar
När AMF undersökte fenomenet 2024 visade det sig att nästan var femte svensk har flyttat sin tjänstepension för att få rabatt. Undersökningen visade också att det är banken som väcker tanken på att flytta tjänstepensionen och att 49 procent inte har jämfört olika alternativ innan de flyttar sin pension.
Problemet är inte bolånerabatten i sig – utan vad du ger upp för att få den.
Dels kan flytten innebära att man byter från trygga, traditionella pensionslösningar till mer riskfyllda fondförsäkringar. Dels kan en rabatt på bolånet innebära en högre avgift på sparandet som flyttas.
Och det sistnämnda kan bli dyrt.
Exempel: Hur mycket kan du förlora på att flytta din pension?
Berlin Jarhamn jämför två, till synes små, förändringar: en ränterabatt på bolånet och en något högre avgift i tjänstepensionen.
En sänkning av bolåneräntan med 0,1 procentenheter kan ge en besparing på omkring 30 000 kronor över tid. Men om avgiften i tjänstepensionen samtidigt ökar med 0,3 procentenheter kan ditt pensionskapital minska med cirka 167 000 kronor. Vid ännu högre avgifter blir effekten ännu större.
Samtidigt är bolånerabatter ofta tidsbegränsade. De kan försvinna efter ett år eller behöva omförhandlas.
Beslutet som många fattar vid köksbordet
Enligt Pensionsmyndigheten sker en stor del av flyttarna av tjänstepension just i samband med bolåneförhandlingar. Det är ingen slump.
Bolånet är konkret. Du ser direkt hur mycket du sparar varje månad. Pensionen däremot ligger långt bort i tiden och är svårare att överblicka.
I en rapport från Pensionsmyndigheten beskrivs just den här obalansen som en risk. När erbjudanden paketeras ihop – bolån och pension i ett – blir det svårare att avgöra vad som faktiskt är mest fördelaktigt.
Myndighetens råd
Pensionsmyndigheten är tydlig i sin slutsats: beslut om bolån och tjänstepension bör inte kopplas ihop.
I rapporten lyfts en enkel tumregel fram – att en låg avgift i tjänstepensionen oftast är mer värdefull än en tillfällig ränterabatt.
Rådet till den som får ett erbjudande är att stanna upp, räkna på helheten och inte låta en snabb vinst styra ett beslut som påverkar ekonomin i decennier.
”Din pension är en av dina största tillgångar!”, skriver Berlin Jarhamn.
Det kan vara värt att ha i bakhuvudet nästa gång banken erbjuder en rabatt som känns för bra för att tacka nej till.