70 kronor i höjd pension – men inget stoppar tjänstepensionen 

Det har varit en ovanligt händelserik pensionsvecka. Detta beror inte minst på att regeringen och Pensionsgruppen i veckan presenterade en ny ”gas” i pensionssystemet – något som redan fått kritik från både experter och pensionärer.

Veckan har också präglats av dystra prognoser, klassiska misstag – men lugnande nyheter för den med tjänstepension.

Här är veckans mest lästa pensionsnyheter.

Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72

Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men en ny rapport från SEB visar att unga i Sverige räknar med att få arbeta ända till 72, alltså nio år längre än de vill.

”Det råder ett rekordstort gap mellan förväntad och önskad pension bland unga vuxna i Sverige. Skillnaden har dessutom ökat drastiskt de senaste åren”, skriver Elsa Boyer de la Giroday, privatekonomisk analytiker på SEB.

Orsaken stavas åldrande befolkning. Fler lever längre, vilket innebär att färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler äldre. Nationalekonomen Andreas Bergh menar att människor i framtiden kan behöva arbeta ända upp till 75 års ålder.

En ljuspunkt finns dock: 52 procent av unga vuxna har redan börjat pensionsspara.

