70 kronor i höjd pension – men inget stoppar tjänstepensionen 

Pension
En medioker höjning för pensionärerna – men den med tjänstepension kan åtminstone slappna av (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Unga svenskar drömmer om pension vid 63, men räknar med att få jobba nästan ett decennium längre. Samtidigt kallas en ny pensionsreform för ”historisk” – men effekten väntas bli marginell.

Det har varit en ovanligt händelserik pensionsvecka. Detta beror inte minst på att regeringen och Pensionsgruppen i veckan presenterade en ny ”gas” i pensionssystemet – något som redan fått kritik från både experter och pensionärer. 

Veckan har också präglats av dystra prognoser, klassiska misstag – men lugnande nyheter för den med tjänstepension. 

Här är veckans mest lästa pensionsnyheter.

Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72

Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men en ny rapport från SEB visar att unga i Sverige räknar med att få arbeta ända till 72, alltså nio år längre än de vill.

”Det råder ett rekordstort gap mellan förväntad och önskad pension bland unga vuxna i Sverige. Skillnaden har dessutom ökat drastiskt de senaste åren”, skriver Elsa Boyer de la Giroday, privatekonomisk analytiker på SEB.

Orsaken stavas åldrande befolkning. Fler lever längre, vilket innebär att färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler äldre. Nationalekonomen Andreas Bergh menar att människor i framtiden kan behöva arbeta ända upp till 75 års ålder.

En ljuspunkt finns dock: 52 procent av unga vuxna har redan börjat pensionsspara.

Läs mer: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

Glada besked – inget stoppar din tjänstepension

En vanlig oro bland pensionärer är att tjänstepensionen kan ta slut. Men den som valt livsvarig utbetalning kan vara lugn.

”En livsvarig utbetalning betyder att pensionen betalas ut så länge man lever, oavsett om man blir 70, 85 eller 115 år”, säger pensionsproffset Dan Adolphson-Björck på minPension.se till E55.

Även när medellivslängden är uppnådd fortsätter pengarna att strömma in. Skillnaden blir däremot stor för den som valt tidsbegränsade uttag på exempelvis fem eller tio år – då tar pengarna slut när perioden är över.

Läs vidare: Glada besked – inget stoppar din tjänstepension. Dagens PS

tjänstepension
Oroa dig inte. Du kan känna dig trygg med att få tjänstepension så länge du lever. (Foto: Pexels)

“Historiskt beslut” – men ett svek mot pensionärerna

Regeringen och Pensionsgruppen presenterade i veckan en ny ”gas” i pensionssystemet, som ska ge pensionärerna en del av överskottet i inkomstpensionen.

”Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer”, sa socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Men kritiken är hård. Håkan Svärdman på Folksam kallar det för en ”alldeles för trög gas” som bara ger runt 70-100 kronor mer i månaden. LO:s ordförande Johan Lindholm går ännu längre: ”Det är ett svek mot arbetare som byggt vårt land”. 

Mer om detta: “Historiskt beslut” för pensionen – men ”ett svek” mot pensionärerna. Dagens PS

Så undviker du pensionärernas misstag

När Länsförsäkringar frågade pensionärer om deras främsta råd till sitt yngre jag, var svaret tydligt: spara mer.

Hälften ångrar att de inte sparade mer till pension och buffert, nästan lika många önskar att de undvikit onödig skuldsättning. Samtidigt tycker en tredjedel att deras ekonomi blev sämre än väntat efter pensioneringen.

”Att betala av privatlån och andra krediter med höga räntor är lite av en förutsättning för att spara till en buffert. Men bolånet kan vara en annan historia – där kan börsen ibland vara smartare än att amortera extra”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, till E55.

För den som närmar sig pension finns fortfarande möjligheter. Ett alternativ är att jobba längre. 

Läs vidare här: Så undviker du pensionärernas misstag. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

