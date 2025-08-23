Glada besked – inget stoppar din tjänstepension

”En livsvarig utbetalning betyder att pensionen betalas ut så länge man lever, oavsett om man blir 70, 85 eller 115 år”, säger pensionsexperten Dan Adolphson-Björck på minPension.se till E55 apropå en läsarfråga.

Läsaren undrar vad som händer när medellivslängden är uppnådd och man valt livslång utbetalning av försäkringen.

”Är den ”tömd”/avslutad i samband med att jag uppnår beräknad maximal medellivslängd eller fortsätter utbetalningarna även efter den uppnådda åldern? Och i sådant fall, med vilket beräknat belopp?”

Det gäller för din tjänstepension

Läsaren vill veta om pensionen blir högre med förlängningen om en person råkar bli äldre och kanske till och med mycket äldre än kvinnor och män i genomsnitt.

Dan Adolphson-Björck redogör på E55 hur regelverket ser ut.

Och det är glada nyheter för den som inte känner till att pensionen betalas ut så länge du lever.

Blir du 100 år och mer än så, då får du också pengar, kanske många tusenlappar i månaden beroende på hur ditt pensionsavtal ser ut, om du exempelvis valt återbetalningsskydd och hur länge du bestämt dig för att lyfta pension.