Glada besked – inget stoppar din tjänstepension

tjänstepension
Oroa dig inte. Du kan känna dig trygg med att få tjänstepension så länge du lever. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Det spelar ingen roll om du valt att ta ut tjänstepensionen under hela din livslängd och kontot är tomt – pengarna strömmar till ändå.

”En livsvarig utbetalning betyder att pensionen betalas ut så länge man lever, oavsett om man blir 70, 85 eller 115 år”, säger pensionsexperten Dan Adolphson-BjörckminPension.se till E55 apropå en läsarfråga.

Läsaren undrar vad som händer när medellivslängden är uppnådd och man valt livslång utbetalning av försäkringen.

Är den ”tömd”/avslutad i samband med att jag uppnår beräknad maximal medellivslängd eller fortsätter utbetalningarna även efter den uppnådda åldern? Och i sådant fall, med vilket beräknat belopp?”

Det gäller för din tjänstepension

Läsaren vill veta om pensionen blir högre med förlängningen om en person råkar bli äldre och kanske till och med mycket äldre än kvinnor och män i genomsnitt.

Dan Adolphson-Björck redogör på E55 hur regelverket ser ut.

Och det är glada nyheter för den som inte känner till att pensionen betalas ut så länge du lever.

Blir du 100 år och mer än så, då får du också pengar, kanske många tusenlappar i månaden beroende på hur ditt pensionsavtal ser ut, om du exempelvis valt återbetalningsskydd och hur länge du bestämt dig för att lyfta pension.

Då ser villkoren annorlunda ut

”Om du väljer att ta ut pengarna på fem eller tio år blir varje utbetalning lite större, men en vacker dag är pengarna slut och då får man förlita sig på privat sparade pengar och den allmänna pensionen”, skriver E55 rent allmänt om pension.

Men för tjänstepension gäller andra villkor, till exempel om du beslutat dig för att ta ut den så länge du lever.

”Det handlar alltså om ett försäkringsmoment som skyddar mot att pengarna tar slut om man lever längre än genomsnittet. Utbetalningarna fortsätter även om kapitalet är ’tömt’”, förklarar pensionsproffset Dan Adolphson-Björck.

Dock understryker han att det kan vara stora skillnader beroende på hur avtalen för tjänstepensionen ser ut.

Då har kön ingen betydelse alls

”Det finns vissa variationer i livslängdsantaganden beroende på när man är född, vilket tjänstepensionsavtal man omfattas av och även mellan olika pensionsförvaltare”.

Någon betydelse om du är man eller kvinna har det inte, särskilt inte om du jobbat på en arbetsplats som har kollektivavtal med facket.

”För individuell tjänstepension och privat pension kan pensionsbolagen däremot ha olika delningstal eftersom kvinnor förväntas leva något längre än män”, deklarerar Adolphson-Björck på E55. 

Läs mer: Då kan du få tusenlappar i tjänstepension – även om kontot är tomt E55

Ola Söderlund
