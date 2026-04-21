Regeringen vacklar om moms för parkering

Själva ändringen grundar sig i att Skatteverket omtolkat gamla EU-regler. I september 2025 meddelade man att de nya momsreglerna skulle börja gälla 1 april 2026. Sedan dess har Skatteverket bytt datumet två gånger: Först till 1 oktober 2026, och därefter till 1 april 2027.

”Riskerar att bli ännu en kostnadsökning för vanliga hushåll”

Också regeringen ställer sig bakom skaran som oroar sig för hur regelförändringen kan påverka i praktiken. Under 2026 ska en utredare titta på hur effekterna av de parkeringsrelaterade momsreglerna kan minimeras.

”Det här riskerar att bli ännu en kostnadsökning för vanliga hushåll och boende, samtidigt som det innebär mer administration och krångel för både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Därför är det viktigt att vi nu ser över regelverket och säkerställer att människor inte drabbas av högre parkeringskostnader till följd av en förändrad tolkning”, kommenterar Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, i pressmeddelandet.

”Ingen ska behöva oroas”

Utredningen pågår fram till 22 december i år och ska titta på om det går att ändra momslagen så att parkeringsplatser som hyrs ut av hyresvärdar och bostadsrättsföreningar till egna hyresgäster och medlemmar kan undantas från moms.

Utredaren också ta fram förslag på hur lagen kan ändras, om det är möjligt. Om det inte går att ändra lagen ska utredningen i stället föreslå andra sätt att minska de ekonomiska effekterna av Skatteverkets nya tolkning.

”Ingen ska behöva oroas över oväntade merkostnader eller onödig administration. Med den här utredningen tar vi ett viktigt steg för att skapa stabila och tydliga regler för uthyrning av parkeringsplatser, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.