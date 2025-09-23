Veckan har bjudit på lägre pension, billigare resor och en ny våg av aktiebedrägerier.
7 000 kronor lägre pension – men åtminstone billiga resor
Mest läst i kategorin
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
Ett testamente kan vara avgörande för hur dina tillgångar fördelas efter din död. Men slarvfel och missförstånd gör att många testamenten riskerar att bli ogiltiga. Svenskarnas testamente-skrivande är inte något att hurra över. Mindre än två av tio har skrivit ett, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Av dessa är det nästan en …
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …
Larmet: Svenska hushåll betalar tusenlappar i onödan
Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer varje år hos storbankerna än hos “transparenta aktörer”. Det menar Skandia i en ny rapport. Enligt en rapport från Ferratum lägger svenska hushåll den största andelen av sin disponibla inkomst på bolån eller hyra i hela Europa. Och i många fall betalar vi mer än vi behöver. …
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken. Nedan sammanfattar veckans mest lästa …
Samtidigt ger Swedbanks senaste boindex nytt hopp om bostadsmarknaden.
Här är veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.
7000 kronor lägre pension
Att gå i pension vid 63 års ålder kan bli en dyr affär. Enligt Pensionsmyndighetens expert Monica Zettervall riskerar du både 7 000 kronor lägre pension och 2 000 kronor högre skatt – varje månad.
Pensionsinkomsten sjunker med runt 6-7 procent för varje år du slutar jobba före riktåldern. Dessutom får du högre skatt fram tills du fyller 67 och riskerar att gå miste om garantipensionen.
”Du riskerar att få lägre pension, högre skatt och ett mindre ekonomiskt utrymme resten av livet”, säger Zettervall.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Billiga flyg – hösten är rätt tid att resa
Hösten har blivit högsäsong för lågprisresor. Enligt statistik från momondo är långdistansresor i snitt 24 procent billigare i september–oktober jämfört med sommaren.
Till Bangkok har priserna rasat med 41 procent, till London med 37 procent och till Alicante med 30 procent.
”Hösten – inklusive höstlovet i slutet av oktober – är ett gyllene tillfälle att resa prisvärt”, konstaterade Julie Thomsen på momondo.
Läs mer om de billiga resorna här.
Hon förlorade 100 000 kronor på två timmar
I veckan har vi uppmärksammat en ny typ av bedrägeri som sprider sig i slutna chattgrupper på sociala medier. Småsparare lockas att köpa aktier i små, okända bolag – för att sedan se kursen rasa när bedragarna säljer.
En småbarnsmamma berättar hur hon förlorade över 100 000 kronor på bara två timmar.
”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil”, varnar Finansinspektionens Peter Hallström.
Läs mer om det sluga bedrägeriet här.
Nya regler kan ge 90 000 kronor lägre skatt
Sedan årsskiftet går det att pausa och förlänga tjänstepensionen – något som kan ge stora skattemässiga fördelar.
Enligt pensionsexperten Trifa Chireh kan skillnaden bli så mycket som 92 000 kronor i lägre skatt per år för den som kombinerar arbete och pension.
”Det handlar inte om att skapa mer pension, utan om att planera uttagen smartare mellan lön och pension”, säger Chireh.
Swedbank: Nu är det lättare att köpa bostad
I veckan har Swedbanks Boindex visat att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och sjunkande bolåneräntor gör att fler nu kan slå till.
Småhuspriserna föll med 1,9 procent under andra kvartalet medan bostadsrätter gick ned med 1,7 procent. Men skillnaderna mellan regionerna är stora. I Malmö steg småhuspriserna med 7,9 procent, medan ensamstående i Stockholm fortfarande pressas hårt.
”Tack vare lägre bostadspriser och lägre bolåneräntor ökar nu hushållens möjligheter att köpa en bostad”, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.
Här kan du läsa mer om vinnarna och förlorarna på bostadsmarknaden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Sverige svårt för unga – var femte fast i föräldrahemmet
Att ta steget ut i vuxenlivet har blivit svårare för Sveriges unga. En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att bostadsmarknaden sätter stopp för ungas planer, både när det gäller att flytta hemifrån och att bilda familj. Att bostadsmarknaden är svår för unga är förvisso ingen nyhet. Vi har tidigare kunnat konstatera att två av tre …
Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard
Volvo Trucks har kammat hem en rekordorder i Australien. Delstaten Queensland beställer 80 brandbilar till ett värde av omkring 500 miljoner kronor – den största affären i sitt slag någonsin. Ordern stärker den svenska lastbilsjätten Volvos (börskurs Volvo) ställning inom specialfordon. Läs även: Ericsson uppges vara nära historiskt beslut – Dagens PS Volvo säkrar rekordaffär …
7 000 kronor lägre pension – men åtminstone billiga resor
Veckan har bjudit på lägre pension, billigare resor och en ny våg av aktiebedrägerier.? Samtidigt ger Swedbanks senaste boindex nytt hopp om bostadsmarknaden. Här är veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? 7000 kronor lägre pension? Att gå i pension vid 63 års ålder kan bli en dyr affär. Enligt Pensionsmyndighetens expert Monica Zettervall riskerar du både …
Ericsson uppges vara nära historiskt beslut
EFN berättar att den svenska telekomjätten Ericsson är nära att ta det historiska beslutat att återköpa aktier. Det är alltså första gången Ericsson återköper aktier och en källa säger till Handelsbankens finansnyhetskanal att det är högst troligt att styrelsen fattar beslut om återköp av aktier. På stämman i våras uppgav styrelseordförande Jan Carlson att en …
Aktierna för dig som vill rygga riskkapitalisterna
Notera och sedan sälj. Det är oftast riskkapitalisternas melodi för de bolag de sätter på börsen. Men det finns faktiskt aktier där de stannar kvar som ägare. Det gäller inte mindre än nio olika börsbolag visar en genomgång av tidningen Dagens Industri. Läs mer: Så här rik hade du blivit på techjättens resa – Dagens …