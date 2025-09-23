Dagens PS
7 000 kronor lägre pension – men åtminstone billiga resor

Pensionssugna svenskar kan få 7 000 kronor i lägre pension. Ett plåster på såren kan vara billigare resor till Bangkok
Pensionssugna svenskar kan få 7 000 kronor i lägre pension. Ett plåster på såren kan vara billigare resor till Bangkok
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Veckan har bjudit på lägre pension, billigare resor och en ny våg av aktiebedrägerier. 

Samtidigt ger Swedbanks senaste boindex nytt hopp om bostadsmarknaden. 

Här är veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. 

7000 kronor lägre pension 

Att gå i pension vid 63 års ålder kan bli en dyr affär. Enligt Pensionsmyndighetens expert Monica Zettervall riskerar du både 7 000 kronor lägre pension och 2 000 kronor högre skatt – varje månad.

Pensionsinkomsten sjunker med runt 6-7 procent för varje år du slutar jobba före riktåldern. Dessutom får du högre skatt fram tills du fyller 67 och riskerar att gå miste om garantipensionen.

”Du riskerar att få lägre pension, högre skatt och ett mindre ekonomiskt utrymme resten av livet”, säger Zettervall.

Här kan du läsa mer om risken med en tidig pension.  

Billiga flyg – hösten är rätt tid att resa

Hösten har blivit högsäsong för lågprisresor. Enligt statistik från momondo är långdistansresor i snitt 24 procent billigare i september–oktober jämfört med sommaren.

Till Bangkok har priserna rasat med 41 procent, till London med 37 procent och till Alicante med 30 procent.

”Hösten – inklusive höstlovet i slutet av oktober – är ett gyllene tillfälle att resa prisvärt”, konstaterade Julie Thomsen på momondo.

Läs mer om de billiga resorna här. 

Resa billigt
Till Alicante har priserna fallit med 30 procent (Foto: Unsplash)

Hon förlorade 100 000 kronor på två timmar 

I veckan har vi uppmärksammat en ny typ av bedrägeri som sprider sig i slutna chattgrupper på sociala medier. Småsparare lockas att köpa aktier i små, okända bolag – för att sedan se kursen rasa när bedragarna säljer.

En småbarnsmamma berättar hur hon förlorade över 100 000 kronor på bara två timmar.

”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil”, varnar Finansinspektionens Peter Hallström.

Läs mer om det sluga bedrägeriet här. 

Nya regler kan ge 90 000 kronor lägre skatt 

Sedan årsskiftet går det att pausa och förlänga tjänstepensionen – något som kan ge stora skattemässiga fördelar.

Enligt pensionsexperten Trifa Chireh kan skillnaden bli så mycket som 92 000 kronor i lägre skatt per år för den som kombinerar arbete och pension.

”Det handlar inte om att skapa mer pension, utan om att planera uttagen smartare mellan lön och pension”, säger Chireh. 

Läs mer om detta här. 

Swedbank: Nu är det lättare att köpa bostad

I veckan har Swedbanks Boindex visat att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och sjunkande bolåneräntor gör att fler nu kan slå till.

Småhuspriserna föll med 1,9 procent under andra kvartalet medan bostadsrätter gick ned med 1,7 procent. Men skillnaderna mellan regionerna är stora. I Malmö steg småhuspriserna med 7,9 procent, medan ensamstående i Stockholm fortfarande pressas hårt.

”Tack vare lägre bostadspriser och lägre bolåneräntor ökar nu hushållens möjligheter att köpa en bostad”, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

Här kan du läsa mer om vinnarna och förlorarna på bostadsmarknaden.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

