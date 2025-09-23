7 000 kronor lägre pension – men åtminstone billiga resor

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Billiga flyg – hösten är rätt tid att resa

Hösten har blivit högsäsong för lågprisresor. Enligt statistik från momondo är långdistansresor i snitt 24 procent billigare i september–oktober jämfört med sommaren.

ANNONS

Till Bangkok har priserna rasat med 41 procent, till London med 37 procent och till Alicante med 30 procent.

”Hösten – inklusive höstlovet i slutet av oktober – är ett gyllene tillfälle att resa prisvärt”, konstaterade Julie Thomsen på momondo.

Läs mer om de billiga resorna här.

Till Alicante har priserna fallit med 30 procent (Foto: Unsplash)

Hon förlorade 100 000 kronor på två timmar

I veckan har vi uppmärksammat en ny typ av bedrägeri som sprider sig i slutna chattgrupper på sociala medier. Småsparare lockas att köpa aktier i små, okända bolag – för att sedan se kursen rasa när bedragarna säljer.

En småbarnsmamma berättar hur hon förlorade över 100 000 kronor på bara två timmar.

”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil”, varnar Finansinspektionens Peter Hallström.

Läs mer om det sluga bedrägeriet här.

ANNONS

Nya regler kan ge 90 000 kronor lägre skatt

Sedan årsskiftet går det att pausa och förlänga tjänstepensionen – något som kan ge stora skattemässiga fördelar.

Enligt pensionsexperten Trifa Chireh kan skillnaden bli så mycket som 92 000 kronor i lägre skatt per år för den som kombinerar arbete och pension.

”Det handlar inte om att skapa mer pension, utan om att planera uttagen smartare mellan lön och pension”, säger Chireh.

Läs mer om detta här.

Swedbank: Nu är det lättare att köpa bostad

I veckan har Swedbanks Boindex visat att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och sjunkande bolåneräntor gör att fler nu kan slå till.

Småhuspriserna föll med 1,9 procent under andra kvartalet medan bostadsrätter gick ned med 1,7 procent. Men skillnaderna mellan regionerna är stora. I Malmö steg småhuspriserna med 7,9 procent, medan ensamstående i Stockholm fortfarande pressas hårt.

”Tack vare lägre bostadspriser och lägre bolåneräntor ökar nu hushållens möjligheter att köpa en bostad”, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

ANNONS

Här kan du läsa mer om vinnarna och förlorarna på bostadsmarknaden.