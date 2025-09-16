Dagens PS
Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension 

Pension
Med de nya reglerna får pensionärer större frihet att planera sin ekonomi (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Sedan årsskiftet har svenska pensionärer fått ett nytt verktyg för att stärka sin privatekonomi. Genom att pausa eller förlänga utbetalningen av sin tjänstepension kan man undvika onödiga skatteeffekter.

Förslaget kom sommaren 2024. Några månader senare var det klubbat. Från årskiftet blev det lättare att pausa tjänstepensionen och förlänga utbetalningarna

“Med den här förändringen blir det win-win-win för individ, arbetsgivare och samhälle”, kommenterade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Flexibel tjänstepension pension
Från årsskiftet blev det lättare för pensionärer att pausa tjänstepensionen och förlänga utbetalningarna (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

En av baktankarna med förändringen var att uppmuntra äldre att jobba vidare efter pensioneringen. Men kort därefter kunde vi konstatera att förändringen också kan bli ett guldläge för den som vill sluta jobba tidigt. Med rätt strategi går det att få nästan full pension från 62 års ålder, visar nya beräkningar.

Därtill kan man undvika onödiga skatteeffekter.

”Med de nya reglerna får pensionärer större frihet att planera sin ekonomi. Den som gör hemläxan kan undvika onödiga skatteeffekter och behålla mer av sin pension – något som blir allt viktigare när fler väljer att arbeta vidare efter 66”, säger Trifa Chireh, pensionsexpert på Säkra, i en intervju med E55.

Tusentals kronor mer i plånboken

För den som kombinerar arbete och pension kan den nya regeln innebära en rejäl skattemässig vinst. Enligt Chireh handlar det om så mycket som 92 000 kronor mindre i skatt per år.

Hon ger ett exempel: Om en person har en månadslön på 70 000 kronor och samtidigt tar ut både allmän pension och tjänstepension, blir skatten omkring 40 500 kronor i månaden. 

Pausar man tjänstepensionen sjunker skatten till cirka 32 200 kronor. Skillnaden är nästan 8 000 kronor i månaden – drygt 90 000 kronor på ett år.

”Det handlar inte om att skapa mer pension, utan om att planera uttagen smartare mellan lön och pension. Med rätt tajming blir inkomsterna både jämnare och mer skatteeffektiva”, säger Chireh. 

Inte bara för höginkomsttagare

Möjligheten gäller inte enbart de som tjänar mycket. Även andra grupper kan ha nytta av flexibiliteten.

”Det här är inte bara en fråga för höginkomsttagare. Alla som vill ha större kontroll över sin ekonomi har något att vinna. Tidigare var du låst vid det val du gjorde när du gick i pension – nu kan du styra mer själv och justera efter hur livet faktiskt utvecklar sig”, säger Chireh till E55.

Fler får möjligheten i höst

De flesta större pensionsbolag erbjuder redan den nya lösningen. Bland annat var KPA Pension först ut bland de anslutna försäkringsbolagen inom kommun-och regionsektorn att erbjuda möjligheten att pausa samt förlänga pågående utbetalningar av tjänstepension. 

Hittills har drygt 500 kunder hoppat på möjligheten. 

Från och med den 1 oktober 2025 får även de kollektivavtalade tjänstepensionerna inom ITP samma möjlighet.

KnepPensionskatt
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

