35-timmarsvecka kan kosta dig 6 000 i månaden

Men enligt nya beräkningar kan effekten bli den motsatta för plånboken.

Istället för högre välstånd riskerar hushållen att bli fattigare.

Samtidigt visar en ny undersökning att stödet för kortare arbetstid är starkt, men bara så länge lönen inte påverkas.

Tre av fyra svenskar vill ha mer fritid, men betalningsviljan är betydligt lägre när reformen riskerar att slå mot plånboken

Köpkraften i fokus

Kärnan i kritiken handlar om skillnaden mellan nominell lön och faktisk köpkraft.

Även om lönen på kontot förblir densamma kan värdet av pengarna minska.

Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv kan en arbetstidsförkortning leda till att produktionen i ekonomin faller.

När färre timmar arbetas, men lönekostnaden består, stiger kostnaden per producerad vara och tjänst.

Det driver i sin tur upp priserna.

Arbetsmarknadsekonomen Petter Danielsson sammanfattar konsekvensen: “för ett hushåll med två inkomster handlar det om ungefär 6 000 kronor mindre i köpkraft varje månad”.