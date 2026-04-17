Debatten om kortare arbetstid har tagit ny fart. Men bakom löftet om mer fritid döljer sig en ekonomisk realitet som kan slå direkt mot hushållens köpkraft.
35-timmarsvecka kan kosta dig 6 000 i månaden
Förslaget om en generell arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan, med bibehållen lön, lyfts återigen fram som en lösning på arbetslivets ökade krav.
Men enligt nya beräkningar kan effekten bli den motsatta för plånboken.
Istället för högre välstånd riskerar hushållen att bli fattigare.
Samtidigt visar en ny undersökning att stödet för kortare arbetstid är starkt, men bara så länge lönen inte påverkas.
Tre av fyra svenskar vill ha mer fritid, men betalningsviljan är betydligt lägre när reformen riskerar att slå mot plånboken
Köpkraften i fokus
Kärnan i kritiken handlar om skillnaden mellan nominell lön och faktisk köpkraft.
Även om lönen på kontot förblir densamma kan värdet av pengarna minska.
Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv kan en arbetstidsförkortning leda till att produktionen i ekonomin faller.
När färre timmar arbetas, men lönekostnaden består, stiger kostnaden per producerad vara och tjänst.
Det driver i sin tur upp priserna.
Arbetsmarknadsekonomen Petter Danielsson sammanfattar konsekvensen: “för ett hushåll med två inkomster handlar det om ungefär 6 000 kronor mindre i köpkraft varje månad”.
Effekten slår brett
Beräkningarna visar att reallönen kan minska med drygt åtta procent.
För en genomsnittlig löntagare motsvarar det omkring 3 000 kronor i månaden.
På hushållsnivå blir effekten tydlig.
För två inkomster summeras tappet till cirka 72 000 kronor per år.
Över ett helt arbetsliv kan konsekvenserna bli betydligt större, med förluster på flera miljoner kronor när även pensionseffekter räknas in.
Samtidigt är bilden inte entydig.
Internationella försök med kortare arbetsvecka har i vissa fall visat positiva effekter på produktivitet och välmående, men utan tydliga bevis för långsiktiga ekonomiska vinster.
En genomgång från OECD pekar på att kortare arbetstid kan fungera i vissa sektorer, men att effekterna varierar kraftigt beroende på bransch och produktivitet
Företag och priser i balans
En central fråga i debatten är vem som bär kostnaden.
Förespråkare menar ofta att företagen kan absorbera ökningen genom lägre vinster.
Men enligt kritiken är det inte realistiskt.
När marginalerna pressas tvingas företag istället föra kostnaden vidare.
Resultatet blir högre priser för konsumenter och en bred påverkan i ekonomin.
“Åven om vi tjänar lika mycket i ettor och nollor och får in lika mycket pengar på kontot så kommer det att finnas färre varor och tjänster i Sverige att fördela”.
En större ekonomisk fråga
Frågan om arbetstid handlar därför inte bara om arbetsliv och balans.
Den berör produktivitet, inflation och långsiktig tillväxt.
I ett läge där Sverige redan brottas med högre kostnader och pressad köpkraft kan ytterligare belastning få tydliga konsekvenser.
Samtidigt kvarstår den politiska ambitionen att omforma arbetslivet.
Men priset för kortare arbetsveckor kan visa sig bli högre än många förväntar sig.
