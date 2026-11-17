Annat som kan påverka lönen är din längd. Exempelvis visar amerikansk forskning att varje extra centimeter kan kopplats till i genomsnitt 3 100 kronor mer i årslön.

Samma samband har hittats här hemma.

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Tio centimeter kan motsvara sex procent

I en svensk studie har Elisabeth Lång, passande nog, tillsammans med Paul Nystedt undersökt sambandet mellan kroppslängd och inkomster hos nästan 30 000 tvillingar.

Resultatet visar att tio centimeters större kroppslängd var förknippad med omkring 5-6 procent högre arbetsinkomst bland män.

Skillnaden tycktes dessutom bestå genom stora delar av arbetslivet.

Ytterligare en svensk undersökning, genomförd av nationalekonomen Erik Lindqvist vid Institutet för Näringslivsforskning, visar liknande resultat. Där motsvarade tio centimeters större längd 5,8 procent högre lön bland män.

Med en månadslön på 40 000 kronor skulle en sådan skillnad motsvara 2 320 kronor mer i månaden, eller 27 840 kronor om året.

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Även bland kvinnor fanns ett samband, men det var svagare.