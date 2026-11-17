Svenska forskare har hittat ett samband mellan kroppslängd och inkomst, där tio centimeters längdskillnad motsvarar upp till sex procent högre inkomst. Och det är inte bara lönen som påverkas.
27 000 kronor mer – så påverkar längden din lön
Hur mycket du tjänar beror på mer än utbildning, erfarenhet och vilket jobb du har.
Det visade sig exempelvis när Dagens PS häromdagen skrev om en svensk studie där forskare följt närmare en miljon människor för att undersöka hur föräldrarnas inkomster påverkar barnens arbetsliv.
Annat som kan påverka lönen är din längd. Exempelvis visar amerikansk forskning att varje extra centimeter kan kopplats till i genomsnitt 3 100 kronor mer i årslön.
Samma samband har hittats här hemma.
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Tio centimeter kan motsvara sex procent
I en svensk studie har Elisabeth Lång, passande nog, tillsammans med Paul Nystedt undersökt sambandet mellan kroppslängd och inkomster hos nästan 30 000 tvillingar.
Resultatet visar att tio centimeters större kroppslängd var förknippad med omkring 5-6 procent högre arbetsinkomst bland män.
Skillnaden tycktes dessutom bestå genom stora delar av arbetslivet.
Ytterligare en svensk undersökning, genomförd av nationalekonomen Erik Lindqvist vid Institutet för Näringslivsforskning, visar liknande resultat. Där motsvarade tio centimeters större längd 5,8 procent högre lön bland män.
Med en månadslön på 40 000 kronor skulle en sådan skillnad motsvara 2 320 kronor mer i månaden, eller 27 840 kronor om året.
Även bland kvinnor fanns ett samband, men det var svagare.
Längre män blir oftare chefer
Kroppslängden tycks också ha betydelse för möjligheten att göra chefskarriär.
I Lindqvists studie var tio centimeters större längd förknippad med 2,2 procentenheters högre sannolikhet att ha en chefsposition.
Att längre män oftare blev chefer förklarade omkring 15 procent av det observerade sambandet mellan längd och lön.
Även arbets- och organisationspsykologen Sara Henrysson Eidvall lyfter sambandet mellan kroppslängd och inkomst i en intervju med Svenska Dagbladet.
Men varför skulle längden spela någon roll för hur mycket du tjänar?
Kortare män hamnar oftare i lågavlönade yrken
En möjlig förklaring hittar vi i en studie från 2014, där forskarna Petter Lundborg, Paul Nystedt och Dan-Olof Rooth undersökte uppgifter om 450 000 svenska män.
Forskarna fann att både familjebakgrund och olika förmågor kunde förklara delar av sambandet mellan längd och inkomst.
Men även när forskarna tog hänsyn till dessa faktorer fanns en löneskillnad kvar.
En stor del av den återstående skillnaden kunde förklaras av att mycket korta män oftare arbetade i lågavlönade yrken. Forskarna pekar på att diskriminering utifrån kroppslängd kan vara en möjlig förklaring.
Tvillingstudien från 2018 visar också att sambandet mellan längd och inkomster är särskilt starkt bland män som är kortare än genomsnittet.
Forskarna följde tvillingar födda mellan 1918 och 1958, med inkomstuppgifter från 1968 till 2007. Resultaten visar därmed hur sambandet såg ut under en tidigare period på den svenska arbetsmarknaden.
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