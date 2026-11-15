Du kan få högre lön tack vare dina föräldrar – även som vuxen

Försprånget finns kvar trots utbildning

En del av skillnaderna kan förklaras av utbildning och individuella förmågor. Men långt ifrån allt.

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Vid 25 års ålder återstår omkring 70 procent av sambandet mellan familjebakgrund och arbetsgivarens lönepremie även när forskarna tar hänsyn till utbildning och uppmätta förmågor.

Senare i arbetslivet får dessa faktorer större betydelse.

”Förmågor och andra egenskaper verkar förklara mer av mönstret längre fram i arbetslivet än i början”, konstaterar Forsberg.

Forskarna har också räknat på hur stor del av inkomstskillnaderna mellan generationer som hänger samman med vilka arbetsgivare barnen hamnar hos.

Resultatet är 36 procent av det statistiska sambandet mellan pappors och barns arbetsinkomster. När även arbetsgivarnas betydelse för den framtida löneutvecklingen räknas in stiger andelen till som mest 50 procent.

Studien visar statistiska samband. Forskarna kan därför inte slå fast att familjebakgrunden orsakar motsvarande del av inkomstskillnaderna.

Föräldrarnas kontakter kan öppna dörrar

Föräldrarnas kontakter kan också göra skillnad. I en studie från 2011 undersökte forskare vid IFAU hur ungdomar fick sina första riktiga jobb.

Sannolikheten att få sitt första jobb på en viss arbetsplats ökade med omkring sju procentenheter om en förälder redan arbetade där.

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Effekten var särskilt stor för ungdomar med låg utbildning eller svaga skolresultat.

”Lite förenklat kan man säga att ungdomar med sämre utsikter hittar jobb via väletablerade föräldrar”, sa Oskar Nordström Skans då.

Föräldrar med hög lön och lång anställningstid hade också större betydelse för barnens möjligheter att få jobb på samma arbetsplats.

Även arbetsmiljön kan vara bättre

Barn från höginkomstfamiljer tycks också oftare hamna på mer attraktiva arbetsplatser, enligt den nya studien.

Forskarna har undersökt hur anställda frivilligt byter mellan olika arbetsgivare för att uppskatta hur attraktiva arbetsplatserna är. I bedömningen ingår både lönen och andra förhållanden som arbetsmiljö, flexibilitet och geografiskt läge.

Resultaten visar att personer från välbärgade familjer oftare arbetar hos arbetsgivare som är mer attraktiva även när sådant vägs in.

Skillnaderna i arbetsplatsernas samlade attraktivitet fortsätter dessutom att växa efter 35-årsåldern, trots att skillnaderna i lönepremier då har stabiliserats.

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