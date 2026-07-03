24-åring jagar 10 miljoner, EU-regler oroar och pensionen kan ta slut

Nya EU-regler väcker oro i Sverige

Veckans pensionsnyheter har också rört sig utanför Sveriges gränser.

EU vill få fler européer att spara till pensionen. I november i fjol presenterade EU-kommissionen ett nytt pensionspaket, som ska stärka de kompletterande pensionerna i EU.

Men i Sverige väcker förslaget oro. Här är tjänstepensionen redan väl utbyggd och bygger till stor del på kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack.

Därför varnar Svenskt Näringsliv för att gemensamma EU-regler kan göra ett redan fungerande system mer administrativt tungt, dyrare och mindre flexibelt.

”En tydlig risk är att paketet kan innebära ett intrång i nationella pensionssystem”, konstaterar Svenskt Näringsliv.

Även LO, PTK och Svensk Försäkring har varnat för att EU-kommissionens pensionspaket kan skapa problem för den svenska modellen för tjänstepensioner.

Läs vidare: Nya EU-regler väcker oro: Kan slå mot svensk pension. Dagens PS

Även om ambitionen är lovvärd får EU:s arbete inte undergräva välfungerande nationella pensionsregler, konstaterar Svenskt Näringsliv (Foto: Janerik Henriksson/TT)

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Pensionen kan ta slut för tidigt

Från stora EU-förslag till ett beslut som många pensionärer själva ställs inför: hur snabbt ska tjänstepensionen egentligen tas ut?

Många vill få ut så mycket som möjligt på kort tid. Det kan kännas lockande, särskilt i början av pensionärslivet. Men det kan också bli dyrt senare.

En rapport från SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna visar att nästan varannan pensionär, 45 procent, tar ut sin tjänstepension på högst tio år.

Det innebär att många får ett ekonomiskt lyft i början – men riskerar att få betydligt mindre kvar senare.

”Man tänker att man tar ut så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt och så löser det sig i framtiden. Vilket det kanske inte alltid gör för alla”, säger sparpsykologen Niklas Laninge.

Samtidigt ser pensionärslivet inte ut som förr. Fler lever längre och många är aktiva långt upp i åldrarna.

Då kan pengarna behöva räcka till mer än man först tänkt sig.

Läs vidare: Vi lever längre – men pensionen kan ta slut för tidigt. Dagens PS

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Experterna varnar unga: Ni tänker fel

Annat som väckt känslor i veckan är unga och deras felaktiga syn på pensionen.

Flera experter har varnat för att många unga svenskar missförstår vad som faktiskt avgör pensionen. Mer än varannan ung tror att det privata sparandet är den faktor som påverkar den framtida pensionen mest.

Det får Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall att reagera.

”Jag har inget emot privat sparande, men det är viktigt att känna till vilka bitar som är viktigast för pensionen. Det är inkomstpension och tjänstepension. Om man börjar tala om det privata sparandet som det viktigaste – det tycker jag är oroväckande”, säger hon.

Hon fortsätter:

”Hur mycket man tjänar under livet, om man har tjänstepension och när man börjar ta ut sin pension är de absolut viktigaste faktorerna. Det är inte smarta fondval som kommer att vara avgörande för din pension”.

Det betyder inte att privat sparande är oviktigt. För den som saknar tjänstepension eller driver eget företag kan ett eget sparande vara särskilt viktigt.

Mer om detta: Experterna varnar Sveriges unga: Ni tänker fel om pensionen. Dagens PS

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När är det bäst att gå i pension?

Vi avslutar veckan med pensionsuttaget: när på året är det egentligen bäst att gå i pension?

Många tänker att sommaren är en naturlig tidpunkt. Semestern övergår i frihet och arbetslivet rundas av mjukt.

Men enligt pensionsexperten Fredrik Rundkvist finns det ingen särskild månad eller årstid som är bäst.

”Det tråkiga svaret är att det inte finns någon särskild månad eller årstid som är extra bra. Däremot är det i stort sett alltid mer lönsamt att skjuta på uttaget”, konstaterar han.

För den allmänna pensionen är logiken tydlig. Ju tidigare pensionen börjar tas ut, desto lägre blir månadsbeloppet. Pengarna ska då räcka under längre tid.

Enligt Rundkvist gör varje månad ungefär en halv procentenhets skillnad. För en medelinkomsttagare som väntar från juli till oktober kan det handla om några hundralappar mer i månaden före skatt.

Även skatten spelar roll. Pensionsinkomster beskattas hårdare före riktåldern, och för en medelinkomsttagare som tar ut pension före riktåldern kan det handla om 1 500 till 2 000 kronor mer i skatt varje månad.

I vissa fall kan det därför vara klokt att vänta till januari året efter.

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Läs vidare: När på året är det bäst att gå i pension? Experten reder ut. Dagens PS

Läs också: AI skulle göra jobbet enklare – nästan hälften ser ingen effekt. Realtid

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