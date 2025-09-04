Dagens PS
200 000-kronorsfällan: Vänta inte för länge med pensionen

Pensionen
Är ett senarelagt uttag av pensionen alltid det bästa valet? (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Att skjuta upp sitt pensionsuttag kan ge högre månadsbelopp. Men enligt experten Håkan Svärdman kan det också kosta hundratusentals kronor.

Många är de, experterna, som slår ett slag för en senarelagd pension. 

För varje år du skjuter upp uttaget av din allmänna pension höjs den med 6-8 procent, enligt Pensionsmyndigheten. Det kan motsvara runt 1 000-2 000 kronor mer i månaden före skatt.

På samma sätt minskar den allmänna pensionen med 6-7 procentenheter för varje år man tar ut den före riktåldern, under förutsättning att man samtidigt slutar jobba helt.

Men rådet kan också slå fel, menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Det rapporterar E55

När ett år kostar 200 000 kronor

”Vad många inte tänker på när de skjuter på uttaget ett år är att de därmed går miste om ett utbetalt belopp på 150 000-180 000 kronor och att det kommer att ta dem ungefär 20 år att samla ihop ett motsvarande kapital med effekten av det senare uttaget. Om man ens lever så länge. Det är ingen överdrift att säga att man faktiskt spelar med döden”, säger Svärdman till Aftonbladet.

För många blir förlusten ännu större. 

Att ta ut sin pension det första året kan ge i snitt omkring 16 800 kronor i månaden, vilket på ett år motsvarar drygt 200 000 kronor. Skjuter man däremot upp uttaget och på så sätt får 1 000 kronor mer i månaden, krävs nästan två decennier för dig att ta igen de pengar du förlorade på att inte ta ut pensionen direkt, vid riktåldern. 

”Spelar mot döden”

Att vänta med pensionen ökar visserligen månadsbeloppen. Det beror på att pensionskapitalet ska fördelas över färre beräknade levnadsår. Men Svärdman påpekar att kalkylen bygger på en osäker faktor: livslängden.

”När man lägger upp sin plan för pension så brukar folk ibland bortse från att man faktiskt spelar mot döden. Alla har väl förhoppningar om ett långt liv, men det är långt ifrån säkert att man får det. Därför ska man noga överväga hur man vill göra med sitt pensionsuttag”, säger han.

Håkan Svärdman om pensionen
Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman (Foto: Folksam)

Han avråder därför från att ge generella råd om att vänta med uttaget.

”Därför tycker jag att man ska vara försiktig med att rekommendera folk att skjuta på sitt uttag av pension när de väl har uppnått riktåldern. Då finns tvärtom starka skäl att påbörja uttaget, vare sig man jobbar eller inte”, säger Svärdman till Aftonbladet.

Skatten kan förändra bilden

Det finns dock ytterligare en aspekt. Skatten blir lägre från året efter att man uppnått riktåldern, tack vare både förhöjt grundavdrag och ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre.

Den som kombinerar lön och pension riskerar dock att få betala statlig inkomstskatt om uttaget sker innan riktåldern. Här krävs alltså en individuell kalkyl.

