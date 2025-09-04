200 000-kronorsfällan: Vänta inte för länge med pensionen

Många är de, experterna, som slår ett slag för en senarelagd pension.

För varje år du skjuter upp uttaget av din allmänna pension höjs den med 6-8 procent, enligt Pensionsmyndigheten. Det kan motsvara runt 1 000-2 000 kronor mer i månaden före skatt.

På samma sätt minskar den allmänna pensionen med 6-7 procentenheter för varje år man tar ut den före riktåldern, under förutsättning att man samtidigt slutar jobba helt.

Men rådet kan också slå fel, menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

När ett år kostar 200 000 kronor

”Vad många inte tänker på när de skjuter på uttaget ett år är att de därmed går miste om ett utbetalt belopp på 150 000-180 000 kronor och att det kommer att ta dem ungefär 20 år att samla ihop ett motsvarande kapital med effekten av det senare uttaget. Om man ens lever så länge. Det är ingen överdrift att säga att man faktiskt spelar med döden”, säger Svärdman till Aftonbladet.

För många blir förlusten ännu större.

Att ta ut sin pension det första året kan ge i snitt omkring 16 800 kronor i månaden, vilket på ett år motsvarar drygt 200 000 kronor. Skjuter man däremot upp uttaget och på så sätt får 1 000 kronor mer i månaden, krävs nästan två decennier för dig att ta igen de pengar du förlorade på att inte ta ut pensionen direkt, vid riktåldern.

