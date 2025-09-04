Experten: Därför kan du få mer pension med mindre pengar

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

De flesta – särskilt unga – gör inget aktivt val när det gäller tjänstepensionen. I stället hamnar deras pengar i en så kallad traditionell försäkring, ett ”ickevalsalternativ” med lägre avkastning men visst garanterat skydd.

Alternativet till traditionell försäkring är att aktivt välja en fondförsäkring. Det innebär högre risk, men också högre möjlig avkastning.

“Om du har lång tid kvar till pensionen är det ofta bättre att välja fondförsäkring med aktiefonder som har högre tillväxtpotential. Ja, det innebär större risk, men med den risken kommer också en möjlighet till större avkastning över tid”. Det skrev pensionsekonomen Trifa Chireh i en gästkrönika tidigare i år.

Men frågan är mer komplex än så. För även om fondförsäkringar ofta växer snabbare kan det paradoxalt nog leda till en lägre pension – åtminstone i början av utbetalningarna.

Just det här upptäckte Richard, en av E55:s läsare, när han jämförde sin fondförsäkring med sin traditionella försäkring inom ITP1.

Får högre pension från traditionell försäkring

Richard har delat upp sin tjänstepension mellan traditionell försäkring och fondförsäkring inom ITP1. Den del som placerats i fondförsäkring har vuxit mer och är idag värd betydligt mer än den traditionella försäkringen.

Trots det visar prognosen att han kommer att få högre pension från den traditionella delen.

”2023 loggade jag in på Collectum och såg att min traditionella försäkring kommer att ge mig några hundra kronor mer än fondförsäkring fast värdet på min fondförsäkring är högre”, skriver Richard till E55.

Hans fråga är således: varför blir det så – och borde han flytta allt till en traditionell försäkring?