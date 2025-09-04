Att ha sina pengar i en fondförsäkring innebär i regel högre möjlig avkastning. Ändå kan den som har sina pengar i en traditionell försäkring få mer i månadsutbetald pension. Pensionsekonomen reder ut.
Experten: Därför kan du få mer pension med mindre pengar
De flesta – särskilt unga – gör inget aktivt val när det gäller tjänstepensionen. I stället hamnar deras pengar i en så kallad traditionell försäkring, ett ”ickevalsalternativ” med lägre avkastning men visst garanterat skydd.
Alternativet till traditionell försäkring är att aktivt välja en fondförsäkring. Det innebär högre risk, men också högre möjlig avkastning.
“Om du har lång tid kvar till pensionen är det ofta bättre att välja fondförsäkring med aktiefonder som har högre tillväxtpotential. Ja, det innebär större risk, men med den risken kommer också en möjlighet till större avkastning över tid”. Det skrev pensionsekonomen Trifa Chireh i en gästkrönika tidigare i år.
Men frågan är mer komplex än så. För även om fondförsäkringar ofta växer snabbare kan det paradoxalt nog leda till en lägre pension – åtminstone i början av utbetalningarna.
Just det här upptäckte Richard, en av E55:s läsare, när han jämförde sin fondförsäkring med sin traditionella försäkring inom ITP1.
Får högre pension från traditionell försäkring
Richard har delat upp sin tjänstepension mellan traditionell försäkring och fondförsäkring inom ITP1. Den del som placerats i fondförsäkring har vuxit mer och är idag värd betydligt mer än den traditionella försäkringen.
Trots det visar prognosen att han kommer att få högre pension från den traditionella delen.
”2023 loggade jag in på Collectum och såg att min traditionella försäkring kommer att ge mig några hundra kronor mer än fondförsäkring fast värdet på min fondförsäkring är högre”, skriver Richard till E55.
Hans fråga är således: varför blir det så – och borde han flytta allt till en traditionell försäkring?
Prognosräntan styr
Förklaringen ligger i hur pensionsbolagen räknar fram de framtida utbetalningarna. Här spelar prognosräntan en avgörande roll, berättar Alectas pensionsekonom Staffan Ström.
”Man tänker ju att med högre avkastning blir kapitalet större och att det automatiskt ger en högre pension. Men traditionell försäkring kan faktiskt ge mer i pension trots att den har ett lägre totalvärde än en fondförsäkring”, säger han till E55.
Eftersom pension är en försäkring handlar det inte bara om hur mycket pengar som finns på kontot. Det handlar också om trygghet, risknivå och hur länge pengarna ska räcka. Fondförsäkringar räknar med en högre risk – därför är prognoserna mer försiktiga.
“Eftersom prognoser ska vara realistiska och inte överoptimistiska, är prognoserna ofta lite mindre optimistiska för fondförsäkring, för att inte ge en missvisande bild av den framtida pensionen”, konstaterar E55.
Läs även: Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”. Dagens PS
Trygghet eller chans till mer?
Ström förklarar att den traditionella försäkringen har en lägsta garanterad nivå, vilket gör att pensionsbolagen vågar betala ut mer redan från start. Fondförsäkringen kan däremot bli mer värd längre fram i livet om avkastningen blir hög, men det kan ingen garantera.
”På så vis kan pensionen från en traditionell försäkring faktiskt vara högre när utbetalningarna startar, trots att pensionskapitalet i fondförsäkringen är högre. När åren går förändras beloppen utifrån den verkliga avkastningen, så längre fram i livet finns det en chans att fondförsäkringen räknas upp mera”, säger Staffan Ström.
Ditt val i slutändan
Det finns alltså inget självklart rätt svar på frågan om vilken sparform som är bäst. Det handlar om riskvilja, tidshorisont och behov av trygghet.
”Om du vill ha ett pensionssparande med en bra tillväxtkraft och samtidigt vill ha en trygg pension med en lägsta garanterad nivå passar traditionell försäkring bra. Om du vill ta mera risk med chans till ännu högre avkastning till priset av att garantierna försvinner kan fondförsäkring vara rätt val”, avslutar Staffan Ström.
Läs också: Experten varnar: Då går du miste om tusenlappar varje månad – livet ut. Dagens PS
Att ha sina pengar i en fondförsäkring innebär i regel högre möjlig avkastning. Ändå kan den som har sina pengar i en traditionell försäkring få mer i månadsutbetald pension. Pensionsekonomen reder ut.? De flesta – särskilt unga – gör inget aktivt val när det gäller tjänstepensionen. I stället hamnar deras pengar i en så kallad …
