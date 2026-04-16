Volkswagens nya elbil blir ett kraftverk – driver din elgrill

Smart teknik bromsar för rött ljus

Volkswagen introducerar en ny mjukvarugeneration som gör ID.3 Neo betydligt mer intelligent än sin föregångare. En stor teknisk nyhet är att den adaptiva farthållaren nu kan kommunicera med molndata och trafikljus.

Det innebär att systemet Connected Travel Assist automatiskt kan upptäcka rödljus och bromsa in bilen till stillastående utan att föraren behöver ingripa.

Dessutom införs enpedalskörning vilket gör att bilen regenererar energi så kraftfullt att den kan stanna helt bara genom att föraren släpper gaspedalen.

Volkswagen ID.3 Neo (Foto: Volkswagen)

Längre räckvidd och snabbare laddning

Under huven har drivlinan optimerats för bättre effektivitet. Den mest kraftfulla versionen med ett batteri på 79 kWh når nu en räckvidd på upp till 630 kilometer enligt WLTP-cykeln.

Även laddningshastigheten har fått ett lyft där det största batteriet kan ta emot likströmsladdning med en effekt på upp till 183 kW.

För de som väljer de mindre batterialternativen på 50 eller 58 kWh ligger maximal laddningseffekt på 105 kW. Effektmässigt sträcker sig motoralternativen från 170 hästkrafter upp till 231 hästkrafter.

Lyxigare interiör med ny skärm

Inuti bilen har Volkswagen lyssnat på tidigare kritik och bytt ut materialen till mer påkostade alternativ som ska ge en känsla av mellanklass snarare än småbil. Instrumentbrädan domineras av en ny central display på 12,9 tum och ett uppdaterat infotainmentsystem som kallas Innovision.

En ny appbutik gör det möjligt för ägare att ladda ner tjänster för videoströmning och spel direkt till bilens skärm.

Utvändigt har bilen fått en mer strömlinjeformad front med belyst logotyp och en design som ska få fordonet att se både längre och lägre ut.

Svensk säljstart och leverans

Den svenska förhandsförsäljningen av ID.3 Neo förväntas dra igång i slutet av april 2026. Priserna för den svenska marknaden är ännu inte fastställda utan kommer att presenteras i samband med att orderböckerna öppnas.

De första bilarna beräknas nå svenska kunder under sensommaren.

Modellen kommer att erbjudas i tre olika utrustningsnivåer: Trend, Life och Style, där samtliga versioner för Sverige inkluderar ett vinterpaket med uppvärmd ratt och framstolar.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55