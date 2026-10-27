Volvomotor med måsvingar – en av 12 modeller som lurade ögat

Audi 100 Coupé S, 1970

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Bilens fastbackform jämfördes ofta med Aston Martin DBS, en jämförelse Audi knappast bad någon att sluta med, och toppfarten på 183 km/h räckte gott för att se en Aston Martin försvinna mot horisonten.

Snygg som tusan, men tyvärr med medioker prestanda. Foto: Wiki Commons/M 93

Coupé S var Audis dyraste bil när den kom och byggdes på en förkortad bottenplatta från sedanen Audi 100, så under den eleganta ytan fanns en familjebil som hade gått till frisören.

Under den långa huven satt en fyrcylindrig på 1,9 liter och 112 hästkrafter som drev framhjulen, i värsta fall via en treväxlad automatlåda, och med den tog 0–100 km/h 12,2 sekunder.

Fram till 1976 såldes omkring 30 000 exemplar, och någon starkare motor än 1,9-litern fick Coupé S aldrig.

Porsche 924, 1976

Den långa nosen och den stora glasbakluckan såg ut att kosta dubbelt så mycket som de gjorde, och motorn såg ut att komma från en annan bil, vilket den också gjorde.

Porsche 924 var på 80-talet det billigaste sättet att ta sig in i Porschefamiljen. Något som retade gallfeber på entusiasterna. Foto: Wiki Commons/Ermell

Bilen var egentligen tänkt att säljas som Volkswagen eller Audi, men Volkswagen lade ned projektet och Porsche köpte rättigheterna, och med på köpet följde en tvåliters fyrcylindrig från Audi som också satt i Volkswagens skåpbil LT.

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Hantverkare med en LT kunde alltså med visst fog hävda att de körde med Porschemotor, och bilen byggdes dessutom i Audis fabrik i Neckarsulm.

Med 125 hästkrafter angav Porsche 9,5 sekunder för 0–100 km/h, men tidningarnas tester landade oftare närmare elva. Viktfördelningen var däremot utmärkt, eftersom växellådan satt längst bak vid bakaxeln, och 924 Turbo med 170 hästkrafter visade 1978 vad chassit klarade.

Fram till 1988 byggdes drygt 150 000 exemplar, och formen levde vidare i 944, som till slut fick den kraft 924 mest antydde. Åtminstone en 944 från 1987 har senare byggts om till sexhjulig pickup, vilket är ett annat sätt att se ut som något man inte är.

Ferrari Mondial 8, 1980

Ferrari visade Mondial i Genève 1980 med mittmotor, V8, luftintag i sidorna och hela märkets kroppsspråk, plus två baksäten som gjorde den till en Ferrari för föräldrar med barn att hämta på förskolan.

Mondial ser ut som en Ferrari, men var något helt annat när det gällde prestandan. Foto: Wiki Commons/Geekstreet

Motorn på 2,9 liter gav 214 hästkrafter och skulle orka med 1,5 ton, så 0–100 km/h tog cirka nio sekunder och i vissa tester närmare tio, vilket gav barnen i baksätet gott om tid att fråga om de var framme snart. Toppfarten på runt 225 km/h nåddes också, så småningom.

Ferrari svarade redan 1982 med Quattrovalvole, fyra ventiler per cylinder och 240 hästkrafter, och 1983 kom en cabriolet. Mondial byggdes ända till 1993 i omkring 6 000 exemplar, och i dag hör den till de billigaste vägarna in i en Ferrari med V8 bakom ryggen.

DeLorean DMC-12, 1981

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John DeLorean hade gjort karriär på GM, där han låg bakom Pontiac GTO, och ville bygga en egen sportbil med lång livslängd. Giorgetto Giugiaro ritade karossen i borstat rostfritt stål med måsvingedörrar som gjorde varje parkering till en entré.

Bilgeniets John DeLoreans briljanta karriär slutade i skandal – men i rättegången friades han. Foto: Sundance Selects

Lotus tog fram chassit och bilen byggdes i en ny fabrik i Dunmurry utanför Belfast med stöd från den brittiska staten. Stålet var olackerat, så alla bilar hade samma färg och samtliga visade ägarens fingeravtryck.

Först planerades en wankelmotor, men det blev en V6 på 2,85 liter ur samma PRV-familj som satt i Volvo 760, med 130 hästkrafter i den amerikanska versionen och 0–100 km/h på drygt tio sekunder.

En Volvomotor med måsvingar.

En DeLoreanköpare fick alltså i praktiken en såsig Volvomotor med måsvingar. Priset låg på 25 000 dollar, betydligt mer än en Corvette, och bolaget gick i konkurs 1982 efter omkring 9 000 bilar.

Lynx Motors har sedan visat en eldriven tolkning av DMC-12 med ett pris från 2,75 miljoner kronor. Tidsmaskinen i filmen Tillbaka till framtiden behövde komma upp i knappt 142 km/h, och dit kom en DeLorean med god framförhållning.

Chevrolet Camaro, 1982

Nittio hästkrafter är inte mycket att fylla en muskelbil med, men det var vad tredje generationens Camaro fick från basmotorn, GM:s fyrcylindriga Iron Duke på 2,5 liter.

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Ser snabb ut – men högst medioker. Foto: Wiki Commons/MercurySable99

Med den breda karossen och den kilformade nosen tog 0–100 km/h nästan 14 sekunder, och toppfarten var 170 km/h, så muskelbilen fick den här gången nöja sig med att spänna musklerna på parkeringen.

Camaron delade bottenplatta med Pontiac Firebird, vars Trans Am från 1977 redan hade blivit filmstjärna i Nu blåser vi snuten.

Z28 med V8 på 5,0 liter fick samma år köra före fältet som pace car i Indianapolis 500, och Motor Trend utsåg Camaro till årets bil. Fyrcylindern försvann ur programmet efter några år och hittade sin rätta plats i livet, där den fick driva det amerikanska postverkets brevbilar.

Pontiac Fiero, 1984

GM gav Fiero mittmotor och en låg kilform med plastpaneler skruvade på en stålram, som den första amerikanska mittmotorbilen i stor serie. Men man valde av kostnadsskäl samma Iron Duke som i Camaron, här med 92 hästkrafter och 0–100 km/h på elva sekunder.

Motorn blev också het på ett sätt som ingen marknadsavdelning önskar sig, och 1984 års bilar återkallades senare för risk för motorbrand.

1984 Pontiac Fiero. Foto: Wiki Commons/Greg Gjerdingen

En V6 på 2,8 liter kom i GT-versionen 1985, och 1988 fick Fiero till slut ett riktigt bra chassi, samma år som GM lade ned modellen efter drygt 370 000 bilar.

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Eftersom panelerna gick att byta ut blev Fiero en populär grund för hemmabyggda Ferrarikopior, som gick nästan lika fort som en riktig Mondial.

Toyota Celica, 1999

Sjunde generationen ritades i Toyotas designstudio Calty i Kalifornien och var skarpskuren som ett pappersflygplan, som ju också är bättre på att se snabbt ut än på att vara det.

Tanken var en efterföljare till den tidigare storsäljaren. Designen fanns men inte prestandan. Foto: Wiki Commons/TTTNIS

Namnet bar på arv från Celica GT-Four, som vann rally-VM för förare fyra gånger mellan 1990 och 1994, men den nya Celican hade framhjulsdrift och närmaste grusväg var oftast uppfarten.

Med basversionens 1,8-litersmotor på 143 hästkrafter tog 0–100 km/h nio sekunder. T-Sport hade en motor med topplock utvecklat tillsammans med Yamaha och 192 hästkrafter, men det räckte inte för att rädda försäljningen.

Toyota lade ned modellen 2006 och har nu bekräftat planer på en ny Celica, som enligt de uppgifter som läckt ut kan få fyrhjulsdrift och runt 400 hästkrafter, nästan tre gånger så mycket som basmotorn 1999.

Hyundai Coupé, 2002

Hyundai riktade Coupén mot unga köpare som ville ha en snygg sportkupé utan en försäkringspremie i klass med hyran. Det var bilen grannen trodde var snabb ända tills trafikljuset slog om till grönt.

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Ja, vad ska man säga. Fart i linjerna i varje fall. Foto: Wiki Commons/Halsteadk

I USA hette den Tiburon, och modellen fanns med tre motorer, där toppversionen fick en V6 på 2,7 liter med omkring 170 hästkrafter.

Coupéns basmotor på 1,6 liter gav 105 hästkrafter, 0–100 km/h tog 11,5 sekunder och toppfarten var 185 km/h.

Svaret på kritiken mot de svaga motorerna kom långt senare från prestandaavdelningen N, som först byggde elbilen Ioniq 5 N och vars Ioniq 6 N i april utsågs till årets prestandabil i World Car Awards.

Mazda RX-8, 2003

Mazdas wankelmotor hade gjort RX-7 till en legend, i sista generationen med två turboaggregat. RX-8 fick en wankel på 1,3 liter utan turbo, i en kaross som såg ut att vara i rörelse och med bakdörrar som öppnades bakåt, och motorn utsågs till årets motor i International Engine of the Year 2003.

Siffran 0–100 km/h på drygt sju sekunder ser hygglig ut på papperet, men basversionens 192 hästkrafter kom med bara 220 newtonmeter, högt upp i varvregistret, så i vardagstrafik fick föraren varva länge innan något hände och grannarna hann vakna.

Mazda lyckades med designen, men det krävdes ordentligt varvtal för att få fart på hästarna. Foto: Wiki COmmons/IFCAR

Motorn sprutar dessutom in olja i förbränningen för att smörja rotorns tätningar, så RX-8-ägare lärde sig fylla på motorolja ungefär lika ofta som andra fyller på spolarvätska.

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Mazda slutade bygga RX-8 2012 men planerar en ny wankelsportbil efter konceptet Iconic SP från 2023.

Fisker Karma, 2011

Henrik Fisker hade ritat BMW Z8 och Aston Martin V8 Vantage, och Karma såg ut att vara ritad av samma man på en ännu bättre dag.

Bilen byggdes av Valmet Automotive i finska Nystad, priset låg på drygt 100 000 dollar och på taket satt en solpanel som räckte till att ventilera kupén men knappast till att flytta på bilen.

Den snyggaste bilen som byggts i Finland. Tyvärr för dyr och för seg i förhållande till designen. Foto: Wiki Commons/A1AAA1

Två elmotorer på sammanlagt 403 hästkrafter och 22-tumshjul lät som en supersportbil, men bilen vägde runt 2,4 ton, ungefär som två Fiero.

I rent elläge, utan hjälp av den bensindrivna generatorn på 2,0 liter, tog 0–100 km/h ungefär åtta sekunder. Batterileverantören A123 gick i konkurs 2012 och Fisker Automotive året därpå, efter omkring 2 500 bilar, och kinesiska Wanxiang köpte resterna och fortsatte bygga bilen som Karma Revero.

Henrik Fisker gjorde ett nytt försök med Fisker Inc och elbilen Ocean, och även det bolaget ansökte om konkurs 2024.

Mazda MX-30, 2020

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Mazdas första elbil fick låg taklinje, kraftiga svarta hjulhusvalv och en bister front, och bakdörrarna öppnades bakåt precis som i RX-8.

Mittkonsolen kläddes med kork som en blinkning till att Mazda grundades 1920 som korktillverkaren Toyo Cork Kogyo, så åtminstone inredningen höll exakt vad den lovade.

Mazda MX-30 fick även den bakåtvända dörrar. Hade kunnat bli en storsäljare med en bättre motor (Foto: Mazda)

Motorn gav 145 hästkrafter till en bil på 1 645 kilo, så 0–100 km/h tog 9,7 sekunder, och batteriet på 35,5 kWh räckte 200 kilometer enligt WLTP.

År 2023 kom en version där en wankelmotor på 0,83 liter laddade batteriet, och i Kina har tekniken nu fått nytt liv i drönare.

Toppfarten är spärrad vid 140 km/h, knappt två km/h under de 142 km/h en DeLorean behöver för att resa i tiden.