Ikoniska sportbilen gör comeback med fyrhjulsdrift och monsterkraft vilket markerar en ny era för japanska biljätten och alla bilentusiaster som väntat i två decennier.
Toyota bekräftar planer på ny Celica
Toyota bekräftar nu att den efterlängtade comebacken för en av deras mest älskade modeller är nära, skriver Carscoops. Bilen som inte har tillverkats på 20 år ser ut att få namnet Celica Sport.
Det är inte bara namnet som väcker känslor utan även de tekniska specifikationerna som nu börjar läcka ut från företaget. Enligt uppgifter till Autocar kommer den nya modellen att utrustas med fyrhjulsdrift, vilket för tankarna till de klassiska rallybilarna från förr.
Syftet med nysatsningen är att återförena de tre bröderna i Toyotas sportbilsfamilj som består av Supra, Celica och MR2.
Ny motor kan ge över 600 hästkrafter
Under huven planeras stora förändringar jämfört med dagens prestandabilar från märket. Den nuvarande trecylindriga motorn på 1,6 liter som finns i GR Yaris och GR Corolla räcker inte till för att möta framtida utsläpsregler.
Istället satsar Toyota på en helt ny fyrcylindrig motor på 2,0 liter. Denna motor, med beteckningen G20E, är under utveckling och sägs kunna leverera enorm kraft. Standardversionen förväntas ge runt 400 hästkrafter, men enligt tekniker som uttalat sig i Auto Motor und Sport kan effekten skruvas upp till över 600 hästkrafter med en större turbo.
Hybridteknik för framtiden
För att klara de strikta miljökraven i Europa överväger Toyota att använda hybridteknik i den nya sportbilen. Mikio Hayashi, marknadschef på Gazoo Racing, förklarar att ingenting är spikat gällande om det blir en vanlig hybrid eller en laddhybrid, men att arbetet går stadigt framåt.
Den nya motorn är konstruerad för att vara mindre och lättare än tidigare versioner, vilket gör det möjligt att addera elmotorer och batterier utan att bilen blir för tung.
Det finns även spekulationer om att Celica kan komma att dela teknik med en framtida mittmotorbil, då prototyper har siktats under tester i Portugal inför kommande rallymästerskap.
