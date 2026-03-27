Toyota bekräftar planer på ny Celica

Det är inte bara namnet som väcker känslor utan även de tekniska specifikationerna som nu börjar läcka ut från företaget. Enligt uppgifter till Autocar kommer den nya modellen att utrustas med fyrhjulsdrift, vilket för tankarna till de klassiska rallybilarna från förr.

Syftet med nysatsningen är att återförena de tre bröderna i Toyotas sportbilsfamilj som består av Supra, Celica och MR2.

Ny motor kan ge över 600 hästkrafter

Under huven planeras stora förändringar jämfört med dagens prestandabilar från märket. Den nuvarande trecylindriga motorn på 1,6 liter som finns i GR Yaris och GR Corolla räcker inte till för att möta framtida utsläpsregler.

Istället satsar Toyota på en helt ny fyrcylindrig motor på 2,0 liter. Denna motor, med beteckningen G20E, är under utveckling och sägs kunna leverera enorm kraft. Standardversionen förväntas ge runt 400 hästkrafter, men enligt tekniker som uttalat sig i Auto Motor und Sport kan effekten skruvas upp till över 600 hästkrafter med en större turbo.