Volvo tappar rejält i stor kvalitetsmätning

Sämre än ökända problemmärken

I J.D. Powers fordonsstudie för 2026, som mäter pålitligheten hos nya bilar genom antalet problem som ägarna rapporterar per 100 fordon, rankades Volvo näst sist.

De ägare som tillfrågades rapporterade 296 problem per 100 fordon. Det är precis före Volkswagen med 301, men sämre än märken som ofta har problem, som Jeep med 267 och Land Rover med 274.

Genomsnittet för alla märken var 204 problem per 100 fordon.

En negativ trend för biltillverkaren

Volvo rankades före alla dessa märken i 2025 års studie, även om de fortfarande var långt ifrån toppen. Förra året rapporterade Volvo-ägare 242 problem per 100 fordon, vilket placerade den svenska biltillverkaren på 23:e plats bland 31 rankade märken, och sämre än branschgenomsnittet på 202 problem per 100 fordon.

Tekniken som ställer till det

Nedgången för 2026 stämmer överens med de övergripande branschtrender som J.D. Power lyfter fram. Analytiker noterade en hög nivå av frustration med trådlösa programvaruuppdateringar och fann att fordon med laddhybrid- och helt elektriska drivlinor hade fler rapporterade problem än de med hybrid- och konventionella bensinmotorer.

Volvo har haft problem med att leverera tillförlitlig programvara de senaste åren, samtidigt som de har fyllt sitt modellutbud med laddhybrider och en elektrisk suv eller två.

Från hållbarhet till lyxvara

Nya bilar är mer komplicerade än någonsin, vilket kan ha en negativ inverkan på den långsiktiga tillförlitligheten. Men lojala kunder har anledning att vara besvikna över Volvos dåliga resultat.

Som en person i ett forum på Reddit påpekade, brukade biltillverkarens annonser ha slagord som ”investera i hållbara varor” och ”kör din Volvo som om du hatar den”.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55