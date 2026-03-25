Den svenska biltillverkaren Volvo faller tungt i en ny global kvalitetsmätning och hamnar nu i det absoluta bottenskiktet bland märkena.
Volvo tappar rejält i stor kvalitetsmätning
Många har länge förknippat det svenska bilmärket med hållbarhet och trygghet, men nu visar en färsk och omfattande undersökning en helt annan bild av verkligheten för Volvo.
Frågan är om bilden av de oförstörbara svenska bilarna nu är historia.
Rasar mot botten i ny mätning
Volvo som tidigare gjort reklam för sin hållbarhet ligger nu nästan sist i mätningen, skriver The Drive. Om säkerhet är det första man tänker på när det gäller Volvo, har pålitlighet länge varit en god tvåa.
I reklamen lyfte biltillverkaren en gång i tiden ofta fram sina bilars oförstörbara natur lika ofta som säkerhetsinnovationer. Men i den tongivande rankningen från J.D. Power har Volvo sjunkit nästan till botten.
Sämre än ökända problemmärken
I J.D. Powers fordonsstudie för 2026, som mäter pålitligheten hos nya bilar genom antalet problem som ägarna rapporterar per 100 fordon, rankades Volvo näst sist.
De ägare som tillfrågades rapporterade 296 problem per 100 fordon. Det är precis före Volkswagen med 301, men sämre än märken som ofta har problem, som Jeep med 267 och Land Rover med 274.
Genomsnittet för alla märken var 204 problem per 100 fordon.
En negativ trend för biltillverkaren
Volvo rankades före alla dessa märken i 2025 års studie, även om de fortfarande var långt ifrån toppen. Förra året rapporterade Volvo-ägare 242 problem per 100 fordon, vilket placerade den svenska biltillverkaren på 23:e plats bland 31 rankade märken, och sämre än branschgenomsnittet på 202 problem per 100 fordon.
Tekniken som ställer till det
Nedgången för 2026 stämmer överens med de övergripande branschtrender som J.D. Power lyfter fram. Analytiker noterade en hög nivå av frustration med trådlösa programvaruuppdateringar och fann att fordon med laddhybrid- och helt elektriska drivlinor hade fler rapporterade problem än de med hybrid- och konventionella bensinmotorer.
Volvo har haft problem med att leverera tillförlitlig programvara de senaste åren, samtidigt som de har fyllt sitt modellutbud med laddhybrider och en elektrisk suv eller två.
Från hållbarhet till lyxvara
Nya bilar är mer komplicerade än någonsin, vilket kan ha en negativ inverkan på den långsiktiga tillförlitligheten. Men lojala kunder har anledning att vara besvikna över Volvos dåliga resultat.
Som en person i ett forum på Reddit påpekade, brukade biltillverkarens annonser ha slagord som ”investera i hållbara varor” och ”kör din Volvo som om du hatar den”.
Missa inte:
