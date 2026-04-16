Jeep lanserar nu en helt ny generation av publikfavoriten Compass på den svenska marknaden och det handlar om en rejäl uppgradering i både storlek och teknik.
Drömbeskedet för tjänstebilister – så billig blir nya Jeep Compass
Den nya suven kliver rakt in i det mest populära bilsegmentet med ett lanseringspris som pressas under 400 000 kronor för hybridversionen vilket är ett tydligt drag för att locka svenska köpare.
Med en räckvidd på upp till 500 kilometer för den helt elektriska varianten och en design som är både kaxig och praktisk siktar märket på att utmana de etablerade jättarna.
För tjänstebilister väntar en positiv överraskning då förmånsvärdet landar på en mycket konkurrenskraftig nivå.
Den nya plattformen ger inte bara mer benutrymme utan också ett bagageutrymme som sväljer betydligt mer än tidigare generationer medan terrängegenskaperna förblir i absolut världsklass.
Kampen om suvkunderna hårdnar
Nu drar försäljningen i gång för nya Jeep Compass i Sverige och det är en bil som har växt på alla ledder för att passa barnfamiljer och äventyrare. Den nya modellen är 14 centimeter längre än sin föregångare och bygger på en modern plattform som är skapad för att maximera utrymmet.
Instegspriset för Compass E-Hybrid landar på 399 900 svenska kronor vilket gör den till en stark utmanare i klassen.
För de som vill ta steget fullt ut till eldrift kostar Compass Electric från 509 900 svenska kronor under lanseringsperioden.
”Jeep har byggt ett så ikoniskt varumärke att det har kommit att namnge en hel modellkategori och jeepen är populär och passar bra för landskapet och livsstilen i Sverige”, säger Pierril Pouret som är marknadschef och vd på Astara Sverige.
En elbil som tål tuffa tag
Den elektriska versionen levererar 213 hästkrafter och är utrustad med en värmepump som standard vilket är en avgörande detalj för att behålla räckvidden under kalla svenska vintrar. Vid en snabbladdningsstolpe går det att ladda batteriet från 20 till 80 procent på drygt en halvtimme.
För den som kör mycket i jobbet är kalkylen extra lockande då förmånsvärdet vid 50 procent marginalskatt endast blir 2 374 kronor per månad.
Trots att bilen har blivit mer civiliserad och bekväm på asfalten har Jeep inte glömt sina rötter. Med en markfrigång på 200 millimeter och förmågan att vada i nästan en halv meter djupt vatten är detta en suv som faktiskt tål att köras där vägen tar slut.
För att skydda bilen vid äventyr har man även flyttat känslig teknik som radar för att minska risken för dyra skador i terrängen.
Mer plats för packning och passagerare
Interiören har fått ett rejält lyft med en stor pekskärm på 16 tum och trådlös koppling för både Apple och Android. Bagageutrymmet har ökat till 550 liter vilket är en förbättring med 45 liter jämfört med den gamla modellen.
Dessutom finns det gott om småfack i kupén för att hålla ordning på vardagsprylar.
I grundutförandet Altitude ingår mycket utrustning som annars brukar kosta extra. Köparna får bland annat adaptiv farthållare, rattvärme och ett system för autonom körning på nivå 2 direkt från start.
För de som vill ha extra allt finns First Edition som adderar detaljer som belyst logotyp, navigering och ännu större hjul.
Fler versioner runt hörnet
Säljstarten som sker nu omfattar framhjulsdrivna versioner men Jeep har mer i kikaren för den svenska marknaden. Redan till sommaren planeras försäljningen av en fyrhjulsdriven version med längre räckvidd och en laddhybrid för de som vill kombinera eldrift med bensinmotor.
Mot slutet av året väntas även en elektrisk långdistansare som ska klara upp till 650 kilometer på en enda laddning.
|Modell
|Drivlina
|Effekt
|Räckvidd (WLTP)
|Lanseringspris
|Compass Electric Standard Range
|El
|213 hk
|Upp till 500 km
|509 900 kronor
|Compass E-Hybrid (MHEV)
|Hybrid
|145 hk
|–
|399 900 kronor
|Compass Electric Long Range
|El
|–
|Upp till 650 km
|Ej fastställt
|Compass Electric 4xe (AWD)
|El
|–
|Upp till 600 km
|Ej fastställt
Så mycket kostar Jeep Compass som tjänstebil
|Modell
|Förmånsvärde per månad
|Kostnad vid 30 procent skatt
|Kostnad vid 50 procent skatt
|Compass Electric (Altitude)
|4 748 kr
|1 424 kr/mån
|2 374 kr/mån
|Compass E-Hybrid (Altitude)
|5 950 kr
|1 785 kr/mån
|2 975 kr/mån
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid