Drömbeskedet för tjänstebilister – så billig blir nya Jeep Compass

Med en räckvidd på upp till 500 kilometer för den helt elektriska varianten och en design som är både kaxig och praktisk siktar märket på att utmana de etablerade jättarna.

För tjänstebilister väntar en positiv överraskning då förmånsvärdet landar på en mycket konkurrenskraftig nivå.

Den nya plattformen ger inte bara mer benutrymme utan också ett bagageutrymme som sväljer betydligt mer än tidigare generationer medan terrängegenskaperna förblir i absolut världsklass.

En kaxig bil som kommer både i hybrid och el. (Foto: Jeep)

Kampen om suvkunderna hårdnar

Nu drar försäljningen i gång för nya Jeep Compass i Sverige och det är en bil som har växt på alla ledder för att passa barnfamiljer och äventyrare. Den nya modellen är 14 centimeter längre än sin föregångare och bygger på en modern plattform som är skapad för att maximera utrymmet.

Instegspriset för Compass E-Hybrid landar på 399 900 svenska kronor vilket gör den till en stark utmanare i klassen.

För de som vill ta steget fullt ut till eldrift kostar Compass Electric från 509 900 svenska kronor under lanseringsperioden.

”Jeep har byggt ett så ikoniskt varumärke att det har kommit att namnge en hel modellkategori och jeepen är populär och passar bra för landskapet och livsstilen i Sverige”, säger Pierril Pouret som är marknadschef och vd på Astara Sverige.