Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil

På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala.

Mitt i denna destruktion står den svenska industrijätten Volvo, vars maskiner gräver bort livsgrunden för ett av världens sista isolerade urfolk, har DN grävt fram.

Det är ett högt pris som nu betalas för elektrifieringen av västvärlden.

Volvos maskiner gräver bort framtiden

Nickel är avgörande för att tillverka de kraftfulla batterier som ger moderna elbilar lång räckvidd.

Efterfrågan på metallen förväntas fördubblas fram till år 2040, vilket har lett till en explosionsartad utveckling av gruvdriften i Indonesien, numera världens största nickelproducent.

Befolkningen får ingen mat, djuren drivs från sina hem. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)

Den största gruvan på Halmahera, som kontrolleras av kinesiska och franska intressen, har redan skövlat regnskog motsvarande cirka 8 000 fotbollsplaner.

Här, i det jättelika dagbrottet, arbetar tunga fordon från Volvokoncernen. Den svenska tillverkaren har levererat minst 90 tunga maskiner – dumprar och grävmaskiner – till flera av de gruvbolag som är aktiva på ön.

Bland dessa finns Samudera Mulia Abadi, ett bolag som specialiserar sig på att röja regnskog. Volvos utrustning beskrivs som skapt för de leriga och svåra förhållandena, men används i praktiken för att radera hongana manyawas värld.