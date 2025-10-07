Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil

Indonesiska ön Halmahera har länge exploaterats för sin nickel. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)
Indonesiska ön Halmahera har länge exploaterats för sin nickel. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Kampen om nickeln driver den gröna omställningen. Men svenska Volvo-maskiner förstör ett urfolks hem på en indonesisk djungelö.

På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala.

Mitt i denna destruktion står den svenska industrijätten Volvo, vars maskiner gräver bort livsgrunden för ett av världens sista isolerade urfolk, har DN grävt fram.

Det är ett högt pris som nu betalas för elektrifieringen av västvärlden.

Volvos maskiner gräver bort framtiden

Nickel är avgörande för att tillverka de kraftfulla batterier som ger moderna elbilar lång räckvidd.

Efterfrågan på metallen förväntas fördubblas fram till år 2040, vilket har lett till en explosionsartad utveckling av gruvdriften i Indonesien, numera världens största nickelproducent.

Befolkningen får ingen mat, djuren drivs från sina hem. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)
Befolkningen får ingen mat, djuren drivs från sina hem. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)

Den största gruvan på Halmahera, som kontrolleras av kinesiska och franska intressen, har redan skövlat regnskog motsvarande cirka 8 000 fotbollsplaner.

Här, i det jättelika dagbrottet, arbetar tunga fordon från Volvokoncernen. Den svenska tillverkaren har levererat minst 90 tunga maskiner – dumprar och grävmaskiner – till flera av de gruvbolag som är aktiva på ön.

Bland dessa finns Samudera Mulia Abadi, ett bolag som specialiserar sig på att röja regnskog. Volvos utrustning beskrivs som skapt för de leriga och svåra förhållandena, men används i praktiken för att radera hongana manyawas värld.

Ett brott mot mänskliga rättigheter

Konsekvenserna för det isolerade urfolket hongana manyawa är katastrofala. Detta jägar- och samlarfolk har levt i samklang med skogen i generationer, men gruvdriften förstör deras jaktmarker och vattenkällor.

Många tvingas på flykt, hungern sprider sig och det rapporteras om familjer som tvingats tigga mat från gruvarbetarna.

Deras tusenåriga koppling till skogen har brutits.

Experter på urfolksfrågor slår larm och menar att exploateringen strider mot internationell rätt och FN:s urfolksdeklaration, då urfolket per definition inte kan ge fritt och informerat samtycke till gruvdriften.

Situationen beskrivs som akut, där varje kontakt med omvärlden riskerar att sprida dödliga sjukdomar. Trots detta fortsätter brytningen.

Elbilarna sänker Volvo –21 procent i år

Volvo Cars har haft ett utmanande år, men i september skedde en liten vändning med en marginell försäljningsökning. Trots detta har bolaget hittills under

Den tysta reaktionen från Volvo

När Volvokoncernen konfronterades med uppgifterna, uttryckte Volvo Construction Equipment (CE) oro och meddelade att de ‘självklart inte vill att våra produkter används på ett sätt som kan ha en negativ inverkan’.

Bolaget hänvisade till ett nyligen startat ‘globalt initiativ’ för att skärpa samarbetet med återförsäljare kring hållbarhetsrisker.

Denna reaktion framstår dock som otillräcklig i ljuset av den pågående katastrofen. Medan Volvo lyfter fram sin roll i den gröna omställningen, säljs bolagets maskiner till verksamheter som direkt hotar mänskligt liv och biologisk mångfald.

Priset för att elbilsbatterierna ska få bättre prestanda betalas av ett urfolk som förlorar sitt hem, och i slutändan betalas det av planeten genom förlorad regnskog.

Den svenska närvaron i Indonesiens nickelgruvor sätter en skarp kant på hållbarhetsretoriken i väst.

Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard

Volvo Trucks har kammat hem en rekordorder i Australien. Delstaten Queensland beställer 80 brandbilar till ett värde av omkring 500 miljoner kronor – den

DNelbilarIndonesien
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

