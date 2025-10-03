Dagens PS
Elbilarna sänker Volvo –21 procent i år

Volvos storsäljare XC60. (Foto: Volvo)
Volvos storsäljare XC60. (Foto: Volvo)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Volvo Cars har haft ett utmanande år, men i september skedde en liten vändning med en marginell försäljningsökning.

Trots detta har bolaget hittills under året sett en nedgång totalt sett och framför allt har försäljningen av helt eldrivna bilar minskat kraftigt.

Nu hoppas man att trendbrottet ska hålla i sig samtidigt som man ser stora skillnader mellan olika marknader globalt.

Elbilarna tappar mark – men vände i september

Hittills under 2025 har Volvo Cars totala försäljning minskat med åtta procent jämfört med samma period året innan. Störst har tappet varit för de helt eldrivna bilarna, som backade med hela 21 procent under perioden januari till september.

Försäljningen av laddhybrider har dock hållit emot betydligt bättre med enbart en procents minskning.

I september skedde ett trendbrott då den globala försäljningen steg med en procent till 63 212 bilar, vilket ändå gjorde det till Volvos bästa septembermånad på flera år.

Volvo XC70 (Foto: Volvo)
Volvo XC70 (Foto: Volvo)

Även om de helt eldrivna bilarna fortfarande minskade i september, föll de bara med tre procent, vilket är en klar förbättring mot det stora tappet under hela året.

Andelen elbilar i Volvos försäljning uppgick till 23,4 procent i september, medan den för de nio första månaderna låg på 20,4 procent.

Totalt har Volvo levererat 133 551 elbilar globalt hittills i år.

Stora skillnader mellan marknader

Försäljningsutvecklingen ser mycket olika ut beroende på region. Hittills i år är det Europa och Kina där Volvos försäljning minskar mest.

Europa har sett den största nedgången för elbilsförsäljningen med minus 32 procent under januari till september, och Kina har tappat 39 procent på elbilar under samma period.

Volvo XC90 T8 (Foto: Volvo)
Volvo XC90 T8 (Foto: Volvo)

Däremot gick september bäst i USA och Europa där försäljningen ökade med tre respektive en procent totalt sett.

I Kina fortsätter det att vara motigt med en minskning på sex procent i september.

När det gäller de helt eldrivna bilarna såg USA (+52 procent), Kina (+49 procent) och övriga marknader (+36 procent) en uppgång i september, men då utgår man från förhållandevis små volymer. Sett över hela året har USA och övriga marknader ökat sin elbilsförsäljning med 129 respektive tre procent.

Favoritmodellen är fortfarande dragloket

Volvo XC60 är fortsatt märkets mest sålda modell med god marginal, och var tredje ny Volvo som såldes i september var en XC60. Modellen ökade med 13 procent i september till 20 496 bilar.

Även modellerna EX40 och XC40 visar nu plussiffror, medan XC90 backade något. I Volvos nuvarande elbilsutbud finns EX30, EX40 och EX90. Nästa år väntas Volvo lansera Volvo EX60 som placerar sig i samma segment som den storsäljande XC60, med hopp om stora framgångar.

FörsäljningResultatVolvo
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

