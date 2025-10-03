Elbilarna sänker Volvo –21 procent i år

Trots detta har bolaget hittills under året sett en nedgång totalt sett och framför allt har försäljningen av helt eldrivna bilar minskat kraftigt.

Nu hoppas man att trendbrottet ska hålla i sig samtidigt som man ser stora skillnader mellan olika marknader globalt.

Elbilarna tappar mark – men vände i september

Hittills under 2025 har Volvo Cars totala försäljning minskat med åtta procent jämfört med samma period året innan. Störst har tappet varit för de helt eldrivna bilarna, som backade med hela 21 procent under perioden januari till september.

Försäljningen av laddhybrider har dock hållit emot betydligt bättre med enbart en procents minskning.

I september skedde ett trendbrott då den globala försäljningen steg med en procent till 63 212 bilar, vilket ändå gjorde det till Volvos bästa septembermånad på flera år.

Volvo XC70 (Foto: Volvo)

Även om de helt eldrivna bilarna fortfarande minskade i september, föll de bara med tre procent, vilket är en klar förbättring mot det stora tappet under hela året.

Andelen elbilar i Volvos försäljning uppgick till 23,4 procent i september, medan den för de nio första månaderna låg på 20,4 procent.

Totalt har Volvo levererat 133 551 elbilar globalt hittills i år.