Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Strategiskt viktigt steg

Fordonet bygger på den svenska lastbilskoncernens beprövade FL 4×4 Crew Cab-chassi, medan australiensiska Fraser Engineering ansvarar för påbyggnad och specialanpassning.

Kombinationen väntas ge Queensland en av de mest avancerade brandbilsflottorna i hela Australien.

”Queensland Fire Department är ledande inom modern räddningsinsats,” säger Martin Merrick, vd och koncernchef för Volvo Group Australia.

Att fordonen dessutom uppfyller Euro 6-normen för dieselmotorer är avgörande, då miljö- och utsläppskrav sägs väga allt tyngre i internationella upphandlingar.

Volvo: “Stolta att leda utvecklingen”

Ur ett börsperspektiv är det intressant att notera att affären inte bara ger ett tillskott i orderboken utan även signalerar Volvos förmåga att vinna stora offentliga upphandlingar.

Den svenska lastbilskoncernen själva framhåller också betydelsen av spetskvalitet;

”Volvo Group Australia och Fraser Engineering Group är otroligt stolta över att leda utvecklingen inom brandutrustning. Vi förstår brandmännens kritiska behov och är dedikerade till att förse Queenslands räddningstjänst med förstklassiga fordon,” säger Cameron Bettany, vice vd för Group Governmental Sales på Volvo Group Australia rapporterar Carup.

Lastbilsjättens aktie har handlas svagt uppåt för året om man inte räknar in den stora utdelning ägarna fick i våras.

