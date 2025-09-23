Dagens PS
Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard

Volvo har lyckats få en stororder på brandbilar till Queensland, Australien, en av de platser i världen som ofta plågas av skogsbränder.
Volvo har lyckats få en stororder på brandbilar till Queensland, Australien, en av de platser i världen som ofta plågas av skogsbränder. (Brandbilen på fotot är inte de nya fordon som ska levereras)(Foto: AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Volvo Trucks har kammat hem en rekordorder i Australien. Delstaten Queensland beställer 80 brandbilar till ett värde av omkring 500 miljoner kronor – den största affären i sitt slag någonsin.

Ordern stärker den svenska lastbilsjätten Volvos (börskurs Volvo) ställning inom specialfordon.

Volvo säkrar rekordaffär i Australien

Volvo Trucks har landat en rekordstor order på brandbilar i Australien.

Den australiensiska delstaten Queensland köper 80 stycken räddningsbilar till ett kontraktsvärde på omkring 500 miljoner kronor skriver Carup.

Enligt den lokala regeringen är det den största affären någonsin för räddningsfordon i delstaten.

”Vi förser våra räddningstjänstpersonal i frontlinjen med den utrustning i världsklass de behöver för att skydda vår stat,” säger Queenslands premiärminister David Crisafulli enligt tidningen.

Strategiskt viktigt steg

Fordonet bygger på den svenska lastbilskoncernens beprövade FL 4×4 Crew Cab-chassi, medan australiensiska Fraser Engineering ansvarar för påbyggnad och specialanpassning.

Kombinationen väntas ge Queensland en av de mest avancerade brandbilsflottorna i hela Australien.

Volvo får jätteorder på elbussar i Kanada

Det Volvo-ägda Nova Bus tar hem en order värd många miljarder. Enligt uppgifter i den kanadensiska tidningen La Presse rör det sig om en order på mer än 1 200 elbussar.

”Queensland Fire Department är ledande inom modern räddningsinsats,” säger Martin Merrick, vd och koncernchef för Volvo Group Australia.

Att fordonen dessutom uppfyller Euro 6-normen för dieselmotorer är avgörande, då miljö- och utsläppskrav sägs väga allt tyngre i internationella upphandlingar.

Volvo: “Stolta att leda utvecklingen”

Ur ett börsperspektiv är det intressant att notera att affären inte bara ger ett tillskott i orderboken utan även signalerar Volvos förmåga att vinna stora offentliga upphandlingar.

Den svenska lastbilskoncernen själva framhåller också betydelsen av spetskvalitet;

”Volvo Group Australia och Fraser Engineering Group är otroligt stolta över att leda utvecklingen inom brandutrustning. Vi förstår brandmännens kritiska behov och är dedikerade till att förse Queenslands räddningstjänst med förstklassiga fordon,” säger Cameron Bettany, vice vd för Group Governmental Sales på Volvo Group Australia rapporterar Carup.

Lastbilsjättens aktie har handlas svagt uppåt för året om man inte räknar in den stora utdelning ägarna fick i våras.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

