Trumps nya hot slår mot Volvo Cars: ”Obehagligt”

På Truth Social gick Trump under fredagen ut och meddelade att tullarna på EU-tillverkade bilar skulle höjas från 15 till 25 procent från och med ”nästa vecka”.

Orsaken ska enligt Trump vara att man från EU-håll ”inte följer överenskomna handelsavtal”, utan att precisera närmare.

Tullhotet är ett i raden av många från Trumps sida och så sent som för ett par månader sedan riktade Trump en liknande varning mot Sydkorea. Dessa hot har dock ännu inte förverkligats.

Man vet ju inte med Donald Trump. Han uttalar det här och sen är det svårt att veta. Det kan vara en del i en annan förhandling, påpekar Engellau om sannolikheten för att det blir en verklighet.

Undantag ska ske

Trump skriver att det i så fall ska omfatta all form av bilexport till den amerikanska marknaden. Undantag ska göras för den produktion som sker i USA, något som nu merparten av europeiska tillverkare sedan tidigare har. Volvo Cars har till exempel sedan länge en fabrik i Charleston, South Carolina, där suv-modellen EX90 tillverkas. Det är även tänkt att bolagets XC60-modell ska börja att produceras där.

Problemet är dock att den nuvarande produktionen står för en ytterst liten del av den totala försäljningen på den amerikanska marknaden, poängterar Engellau:

Beroende på konjunkturen säljer de omkring 120 000–125 000 bilar i USA och det är ganska så små volymer som produceras i Charleston, så för tillfället är man ganska exponerad mot tullarna.

Utmanande situation

Volvo Cars, med fokus på elbilsproduktion, har redan en utmanande situation på den amerikanska marknaden. Sedan subventionerna för inköp av elbil tagits bort har Volvo Cars försäljning minskat. Första kvartalet innebar ett försäljningsras på 32 procent, motsvarande 22 651 bilar.

Volvo har blivit mer konkurrensutsatt och det har varit en utmaning. Att sedan smälla på ytterligare tullsatser, det blir ganska obehagligt då, säger Engellau.