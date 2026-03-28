Veteranbilar mer bränslesnåla än nya – ner till 3,9 liter per 100 km

Flera veteranbilar kan mäta sig med – och i vissa fall slå – moderna bilar i förbrukning.

I tester framgår att vissa äldre modeller klarar en bränsleförbrukning på så lite som 3,9 liter per 100 kilometer.

Det placerar dem i nivå med eller under många nya bensinbilar.

Regelverket kring äldre bilar skiljer sig också åt mellan länder, där vissa bilägare i Europa kan undantas från årlig kontroll, något som ytterligare påverkar kostnadsbilden för klassiska fordon.

Låg vikt ger fördel

En viktig förklaring är konstruktionen.

Äldre bilar är ofta betydligt lättare än dagens modeller.

De saknar avancerade säkerhetssystem, stora batterier och tung elektronik.

Det innebär att mindre energi krävs för att driva bilen framåt.

“De sparsammaste klassikerna når förbrukningsnivåer som många moderna bilar har svårt att matcha.”

Samtidigt var motorerna i flera äldre modeller optimerade för enkelhet och effektivitet snarare än prestanda.