Antalet anmälda trafikolyckor ligger på en historiskt hög nivå. Samtidigt förändras både riskbilden och konsekvenserna på vägarna.
5 800 trafikolyckor per dag i Sverige – därför ökar skadorna
Sverige registrerar i dag omkring 5 800 trafikolyckor varje dag.
Det motsvarar över två miljoner händelser årligen, enligt sammanställningar från försäkringsbranschen.
Bakom siffrorna finns en utveckling som oroar.
Trots modernare fordon och ökad trafiksäkerhet fortsätter antalet incidenter att ligga på höga nivåer.
Enligt analysen är det inte en enskild faktor som driver utvecklingen, utan en kombination av förändrade trafikmönster, ökad belastning på vägarna och nya beteenden hos bilister.
I en tidigare genomgång framgår det att även felaktig placering i trafiken kan bli kostsam, där förare som ligger kvar i mittfilen utan anledning riskerar böter och bidrar till en mer riskfylld trafikmiljö.
Fler bilar och tätare trafik
En central förklaring är att trafiken har ökat kraftigt under de senaste åren.
Fler fordon på vägarna innebär fler potentiella konfliktytor.
Samtidigt har vardagstrafiken förändrats.
Pendling, e-handel och leveranser bidrar till en mer intensiv trafikmiljö, särskilt i och kring större städer.
Det gör att även mindre misstag snabbare leder till olyckor.
Mindre skador men fler incidenter
Samtidigt visar utvecklingen att skadorna i många fall blivit mindre allvarliga.
Antalet döda i trafiken har minskat över tid, trots att både trafiken och antalet fordon har ökat kraftigt.
Moderna bilar är tekniskt avancerade och utrustade med system som minskar risken för allvarliga personskador.
“Många vindrutor har blivit tunnare.”
Det påverkar hur skador uppstår vid kollisioner.
Mindre materiella skador registreras i högre grad, vilket bidrar till det ökade antalet anmälda olyckor.
En större andel av olyckorna handlar i dag om plåtskador snarare än allvarliga personskador.
Teknik förändrar bilden
Den tekniska utvecklingen har samtidigt en dubbel effekt.
Säkerhetssystem minskar konsekvenserna av olyckor, men avancerad teknik kan också innebära högre reparationskostnader.
Små skador kan i dag bli dyra att åtgärda, vilket gör att fler incidenter anmäls till försäkringsbolag.
Det driver upp statistiken ytterligare.
Ett komplext mönster
Utvecklingen visar att trafiksäkerhet inte bara handlar om att minska antalet olyckor, utan också om att förstå hur riskerna förändras.
Fler incidenter behöver inte innebära en farligare trafikmiljö, men det ställer högre krav på både förare och system.
För beslutsfattare och försäkringsbolag innebär det ett behov av att anpassa både regelverk och analys till en ny verklighet.
Källa: Söderholm, E. (2026). 5800 anmälda olyckor per dag.
