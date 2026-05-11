Strängare bilbesiktning på väg – elbilar granskas extra hårt

Särskilt elbilar och moderna säkerhetssystem väntas granskas hårdare.

Bakgrunden är att dagens bilar blivit allt mer avancerade och i många fall fungerar som rullande datorer med komplex mjukvara och digitala säkerhetssystem.

Nu menar flera politiker inom EU att bilbesiktningen måste anpassas till den tekniska utvecklingen.

Samtidigt visar tidigare besiktningsstatistik att många moderna bilar redan idag har problem med avancerad teknik och elektronik vid kontroll.

Flera populära modeller har fått omfattande anmärkningar vid besiktning, något som väntas få ännu större betydelse när EU nu vill granska säkerhetssystem och mjukvara betydligt hårdare än tidigare.

Säkerhetssystem ska kontrolleras noggrannare

Enligt förslaget ska flera av bilarnas elektroniska säkerhetssystem bli obligatoriska delar av framtida besiktningar.

Det handlar bland annat om automatiska nödbromsar, airbags och andra digitala assistanssystem som idag inte alltid granskas systematiskt vid vanliga kontroller.

Om systemen inte fungerar korrekt kan bilen i framtiden underkännas direkt.

ANNONS

Samtidigt vill EU införa tydligare kontroller mot manipulerade mätarställningar.

Verkstäder ska enligt förslaget rapportera bilens körsträcka vid service och reparationer för att motverka bedrägerier på begagnatmarknaden.

Förslaget innebär dessutom att data från uppkopplade bilar i större utsträckning kan samlas in i nationella databaser.