EU vill nu modernisera bilbesiktningen med hårdare krav på säkerhetssystem, batterier och digital teknik i moderna bilar.
Strängare bilbesiktning på väg – elbilar granskas extra hårt
Bilbesiktningen i Europa kan stå inför sina största förändringar på många år.
Ett nytt förslag inom EU innebär att framtidens kontroller ska bli betydligt mer omfattande än dagens traditionella tester av bromsar, rost och belysning.
Särskilt elbilar och moderna säkerhetssystem väntas granskas hårdare.
Bakgrunden är att dagens bilar blivit allt mer avancerade och i många fall fungerar som rullande datorer med komplex mjukvara och digitala säkerhetssystem.
Nu menar flera politiker inom EU att bilbesiktningen måste anpassas till den tekniska utvecklingen.
Samtidigt visar tidigare besiktningsstatistik att många moderna bilar redan idag har problem med avancerad teknik och elektronik vid kontroll.
Flera populära modeller har fått omfattande anmärkningar vid besiktning, något som väntas få ännu större betydelse när EU nu vill granska säkerhetssystem och mjukvara betydligt hårdare än tidigare.
Säkerhetssystem ska kontrolleras noggrannare
Enligt förslaget ska flera av bilarnas elektroniska säkerhetssystem bli obligatoriska delar av framtida besiktningar.
Det handlar bland annat om automatiska nödbromsar, airbags och andra digitala assistanssystem som idag inte alltid granskas systematiskt vid vanliga kontroller.
Om systemen inte fungerar korrekt kan bilen i framtiden underkännas direkt.
Samtidigt vill EU införa tydligare kontroller mot manipulerade mätarställningar.
Verkstäder ska enligt förslaget rapportera bilens körsträcka vid service och reparationer för att motverka bedrägerier på begagnatmarknaden.
Förslaget innebär dessutom att data från uppkopplade bilar i större utsträckning kan samlas in i nationella databaser.
Elbilar får särskilt fokus
De största förändringarna gäller dock el och hybridbilar.
EU vill införa nya kontrollpunkter som specifikt granskar batterisäkerhet och tekniska komponenter kopplade till elektrifieringen.
Målet är att upptäcka potentiella problem tidigare och öka säkerheten vid olyckor.
Även återkallelser får större betydelse.
Bilar med ouppklarade säkerhetsåterkallelser kan enligt förslaget nekas godkänd besiktning tills problemen åtgärdats.
Samtidigt stoppades ett annat förslag om obligatorisk årlig besiktning för bilar äldre än tio år efter kritik om ökade kostnader för hushållen.
Debatten visar hur snabbt bilindustrin förändras när mjukvara, batterier och digital teknik blir allt viktigare delar av moderna fordon.
För bilägare kan de nya reglerna innebära både högre krav och ökade kostnader framöver.
Men enligt förespråkarna handlar förändringarna framför allt om att säkerheten måste följa med utvecklingen när dagens bilar blir allt mer tekniskt avancerade och uppkopplade.
