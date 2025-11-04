Stor kontrast till Sverige: Nu kan vissa bilägare slippa årlig kontroll

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Fast gräns ersätter rörlig

Det nya förslaget går ut på att återkalla den rörliga gränsen och istället införa en fast gräns. Endast fordon tillverkade före 1960 skulle då vara undantagna från besiktning.

Bilar tillverkade efter 1960 skulle behöva kontrolleras vartannat år.

Anledningen till de föreslagna förändringarna är att antalet besiktningsbefriade fordon har blivit för stort för att polisen ska kunna kontrollera dem på ett effektivt sätt.

Ska vi kanske gå på EU:s linje om speciell registrering för veteranfordon? (Foto: Garret Shields on Unsplash)

ANNONS

Femårskontroll för veteraner i Tjeckien

Samtidigt som Sverige ser ut att skärpa reglerna, går Tjeckien åt motsatt håll för sina historiska fordon, skriver Teksiden. Där kan ägare till vissa äldre bilar framöver nöja sig med en besiktningskontroll vart femte år, istället för vartannat.

Så får bilen veteranstatus

För att en bil ska godkännas som veteranbil måste den vara minst 30 år gammal. Därefter måste den genomgå en process där en veteranklubb bedömer dess originalitet, tekniska skick och om den följer tidens standarder.

Efter godkännande av en regional myndighet registreras bilen som ett historiskt fordon och får karakteristiska gröna skyltar.

Lägre kostnader och enklare kontroller

Den mest uppenbara fördelen är längre intervall mellan kontrollerna. Kontrollen i sig är också enklare, då utsläpp inte mäts och fokus främst ligger på säkerhet och allmän kondition.

Ägaren har dock fortsatt fullt ansvar för att bilen är trafiksäker.

ANNONS

En annan fördel är lägre försäkringspremie. Eftersom historiska bilar generellt körs lite och tas väl om hand, erbjuder försäkringsbolagen betydligt lägre priser än för vanliga fordon.

Även om texten inte anger några summor, kan skillnaden i försäkringskostnad bli märkbar för de som har en äldre bil.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Begränsningar i användningen

Ordningen i Tjeckien har dock begränsningar. Veteranbilar är primärt avsedda för fritid och hobby. Daglig pendling eller yrkesbruk strider mot registreringsändamålet och kan betraktas som missbruk.

Dessutom måste bilen bevaras i originalskick. Ändringar som inte är i linje med bilens tidsepok kan leda till att veteranstatusen går förlorad.

Vad händer nu?

Transportstyrelsen har bekräftat att de arbetar med att uppdatera reglerna. Förslagen kommer inom kort att skickas ut på remiss för att organisationer, besiktningsorgan och privatpersoner ska få möjlighet att lämna synpunkter.

ANNONS

Missa inte:

Jobbat hela livet i Sverige: Nekas pension. News 55

Varning för pensionsfälla: Förmånsbilen kan bli riktigt dyr. E55

Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort. Realtid