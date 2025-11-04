Dagens PS
Stor kontrast till Sverige: Nu kan vissa bilägare slippa årlig kontroll

Förändringar kommer för både Sverige och Tjeckien. (Foto: Seb [ P34K ] Hamel on Unsplash)
Förändringar kommer för både Sverige och Tjeckien. (Foto: Seb [ P34K ] Hamel on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Tusentals svenska veteranbilsägare kan snart tvingas till besiktningen oftare. Ett nytt förslag från Transportstyrelsen kan kullkasta den nuvarande friheten.

Den stora friheten för ägare av äldre fordon kan snart vara över. Nya förslag från Transportstyrelsen sätter press på tusentals veteranbilsägare i Sverige, samtidigt som en annan ordning i Europa pekar på en annan väg.

Sverige skärper kraven för besiktningsbefrielse

Transportstyrelsen förbereder en förändring som kan tvinga tiotusentals svenska bilägare att besiktiga sina veteranbilar betydligt oftare än idag, skriver E55.

För sju år sedan infördes en rörlig gräns som befriade alla fordon äldre än 50 år – tillverkade före 1975 – från besiktning. Denna lättnad kan nu upphöra.

Fast gräns ersätter rörlig

Det nya förslaget går ut på att återkalla den rörliga gränsen och istället införa en fast gräns. Endast fordon tillverkade före 1960 skulle då vara undantagna från besiktning.

Bilar tillverkade efter 1960 skulle behöva kontrolleras vartannat år.

Anledningen till de föreslagna förändringarna är att antalet besiktningsbefriade fordon har blivit för stort för att polisen ska kunna kontrollera dem på ett effektivt sätt.

Ska vi kanske gå på EU:s linje om speciell registrering för veteranfordon? (Foto: Garret Shields on Unsplash)
Ska vi kanske gå på EU:s linje om speciell registrering för veteranfordon? (Foto: Garret Shields on Unsplash)
Femårskontroll för veteraner i Tjeckien

Samtidigt som Sverige ser ut att skärpa reglerna, går Tjeckien åt motsatt håll för sina historiska fordon, skriver Teksiden. Där kan ägare till vissa äldre bilar framöver nöja sig med en besiktningskontroll vart femte år, istället för vartannat.

Så får bilen veteranstatus

För att en bil ska godkännas som veteranbil måste den vara minst 30 år gammal. Därefter måste den genomgå en process där en veteranklubb bedömer dess originalitet, tekniska skick och om den följer tidens standarder.

Efter godkännande av en regional myndighet registreras bilen som ett historiskt fordon och får karakteristiska gröna skyltar.

Lägre kostnader och enklare kontroller

Den mest uppenbara fördelen är längre intervall mellan kontrollerna. Kontrollen i sig är också enklare, då utsläpp inte mäts och fokus främst ligger på säkerhet och allmän kondition.

Ägaren har dock fortsatt fullt ansvar för att bilen är trafiksäker.

En annan fördel är lägre försäkringspremie. Eftersom historiska bilar generellt körs lite och tas väl om hand, erbjuder försäkringsbolagen betydligt lägre priser än för vanliga fordon.

Även om texten inte anger några summor, kan skillnaden i försäkringskostnad bli märkbar för de som har en äldre bil.

Begränsningar i användningen

Ordningen i Tjeckien har dock begränsningar. Veteranbilar är primärt avsedda för fritid och hobby. Daglig pendling eller yrkesbruk strider mot registreringsändamålet och kan betraktas som missbruk.

Dessutom måste bilen bevaras i originalskick. Ändringar som inte är i linje med bilens tidsepok kan leda till att veteranstatusen går förlorad.

Vad händer nu?

Transportstyrelsen har bekräftat att de arbetar med att uppdatera reglerna. Förslagen kommer inom kort att skickas ut på remiss för att organisationer, besiktningsorgan och privatpersoner ska få möjlighet att lämna synpunkter.

EUKlassiska bilarSverigeveteranbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

