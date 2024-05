Veckans bil: Ford Mustang – mer än bara en bil

1964 var ett stort år.

Ford släppte lös Mustangen, en bil som skulle bli en legend. Med sitt sportiga utseende och överkomliga pris, blev den snabbt en favorit. Köerna ringlade sig långa utanför bilhandlarna.

Men Mustangen var inte bara en väldigt snygg bil. I själva verket var den snarare en symbol för frihet och äventyr.

Folk älskade att cruisa nerför gatan i sin Mustang, med vinden i håret och radion på högsta volym. Och det var inte bara vanliga människor som föll för Mustangen. Till och med Hollywood fick upp ögonen för denna ikoniska bil.

Ford Mustang Bullit 2020. En modern hyllning till filmklassikern med samma namn. (Foto: Åsa Wallenrud)

Stjärna på vita duken

Mustangen har haft huvudrollen i flera klassiska filmer. Vem kan glömma Steve McQueens vilda jakt genom San Franciscos backar i “Bullitt“?

Eller Mustangen som susade fram i “Gone in 60 Seconds“? Mustangen har även dykt upp i nyare filmer som “John Wick” och “Need for Speed”.