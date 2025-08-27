Enligt medieuppgifter kan Porsche stå inför en stor omorganisation.
En era är över för Porsche efter vd:ns oväntade beslut
Mest läst i kategorin
Nya momsregler kan kosta företag miljarder
Det svenska näringslivet står inför en oväntad utmaning. Nya tolkningar av gamla regler kring momsavdrag på tjänstebilar och lätta lastbilar riskerar att kosta företag miljarder. Nu höjs röster för en snabb förändring av det föråldrade systemet, men svaren dröjer från de ansvariga. Föråldrade momsregler kostar företagen miljarder Enligt tjänstebilsexperten Ronny Svensson från Ynnor AB, kostar …
Kina skrattar åt EU:s tullar – hittar ny väg till framgång
Europa har infört tullar på kinesiska elbilar i ett försök att skydda den egna bilindustrin. Men nu har kinesiska tillverkare hittat ett oväntat och smart kryphål i reglerna. Istället för att sluta sälja bilar har de ökat importen av andra typer av fordon, något som har överrumplat EU. Denna strategi visar sig vara mycket lönsam. …
Bränslepriset kan landa på 35 kronor – en fördubbling
Den ekonomiska bördan för hushåll som är beroende av bil kan snart bli betydligt tyngre. Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma att innebära en stor omställning för många. Vad är ETS 2 och hur påverkar det priserna Från och med 2027 inför EU ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS 2, som …
Nya krav hotar miljontals ryssar från att köra bil
Den ryska regeringen har infört nya lagar som hindrar 6,2 miljoner ryssar från att köra bil, med hänvisning till medicinska skäl. Ett nytt regelverk i Ryssland riskerar att drabba över sex miljoner människor. Dessutom möter landets taxiförare nu ett nytt ultimatum som kan leda till en omfattande kris i branschen, där hundratusentals jobb hotas. Över …
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Bolagets nuvarande vd, som även är chef för Volkswagen-gruppen, ska vara på väg att lämna sin position för att fokusera på sitt övergripande uppdrag.
Minskat fokus på Porsche
Oliver Blume, som har lett Porsche under det senaste decenniet, ska enligt källor ha beslutat sig för att avgå från sin post som vd för sportbilstillverkaren. Nyheten kommer från tyska affärstidningen Wirtschaftswoche, som citerar flera insynskällor inom både företags- och finansvärlden.
Anledningen till Blumes beslut uppges vara att han vill lägga all sin energi på sitt uppdrag som chef för hela Volkswagen-koncernen, en roll han tillträdde i september 2022.
Blume har själv tidigare uttryckt att hans dubbla position inte är tänkt att vara permanent.
Organisationens struktur har också mött kritik från aktieägare, som blivit alltmer obekväma med upplägget. Särskilt efter att Porsches ekonomiska resultat har försämrats. Enligt uppgifter har Porsches vinst efter skatt sjunkit med över 71 procent under första halvåret 2025 jämfört med samma period förra året, till 8,3 miljarder svenska kronor.
En del av förklaringen till detta är amerikanska tullar och en lyxskatt på elbilar i Kina.
Porsche-chefens dubbelroll i hetluften – vem tar över?
Porsche befinner sig i en turbulent tid. Två toppchefer har tvingats gå och nu spekuleras det i om även vd:n Oliver Blume kommer att lämna sin post. Hans
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Komplicerad jakt på ny vd
Processen med att hitta en efterträdare är redan i full gång, men är mer komplicerad än man kan tro. Diskussioner förs mellan Blume, Hans Dieter Pötsch, ordförande för Volkswagens styrelse, representanter från ägarfamiljerna Porsche och Piëch samt representanter från fackliga råd. Enligt Wirtschaftswoche finns det flera kandidater, både interna och externa, men parterna verkar ha olika favoriter.
Det var från början tänkt att bytet skulle offentliggöras i september, men processen har försenats. Ändå förväntar sig insynskällor att tillkännagivandet kommer under hösten och att bytet kommer att vara genomfört i början av 2026.
Oväntad sorti för Volkswagens personalchef – Kilian får gå direkt
Gunnar Kilian lämnar rollen som Volkswagens personalchef med omedelbar verkan. Orsaken sägs vara en tvist om investeringar. Volkswagens koncernledning
Omfattande omstruktureringar
Porsches ekonomiska nedgång har lett till flera stora förändringar inom företaget. Enligt källor har Lutz Meschke och Detlev von Platen, som tidigare haft positionerna som finanschef och försäljningschef, blivit ombedda att avgå, sannolikt som en följd av bolagets ekonomiska situation. I stället utsågs Jochen Breckner och Matthias Becker till nya ledare för finans och it respektive försäljning och marknadsföring i februari.
Maktdrama i Porsche: Toppchefer tvingas bort
Turbulenta tider hos Porsche. Vd Oliver Blume gör en oväntad rockad i ledningen. Flera toppchefer tvingas lämna sina poster. Efter nästan ett decennium av
Porsche har även påbörjat ett omfattande sparprogram som inkluderar en nedskärning av cirka 1 900 tjänster fram till 2030, utöver de 1 500 tillfälligt anställda som redan har sagts upp.
Dessutom har sportbilstillverkaren omarbetat sin strategi för dotterbolaget Cellforce, vilket innebär att 200 till 290 jobb kommer att försvinna. Fokuset skiftar nu mot utveckling av celler och system, och tidigare planer på att utöka produktionen av högpresterande batterier kommer inte längre att efterföljas.
Som en konsekvens av den svaga utvecklingen har Blume själv uttalat att ‘vi är långt ifrån där vi vill vara – och där vi hör hemma på Porsche’.
VW:s hemliga strategi som gör bilköpare rasande
Många har noterat bristen på populära bilar. En försäljare hos Volkswagen hävdar nu att det kan vara en medveten strategi. En frustration sprider sig
Missa inte:
Tragiskt: Hopplöst att köpa bostad efter skilsmässan. News 55
Aktiebluffar blir allt mer avancerade: “Tagna på sängen”. E55
Storbråk i USA om ny logotyp – nu väger Trump in. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning
Halvledarföretaget Cambricon i Kina ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret, berättar CNBC. I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen. Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att …
ISK-skatten höjs – och sänks för nära 4 miljoner sparare 2026
2025 så sänkes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor
Det äldsta planet i SAS långdistansflotta har på kort tid drabbats av två allvarliga tekniska incidenter. Samtidigt är det just denna maskin som bolaget ofta sätter in på linjen Stockholm–Newark. Två incidenter på kort tid Den 27 juli var LN-RKM på väg från Newark till Köpenhamn som SK910. Efter flera timmars flygning över Atlanten fick …
Så ber du om pengarna tillbaka – utan att förstöra vänskapen
Lån vänner emellan kan leda till trubbel. Om du tycker att det är obehagligt att be om pengarna tillbaka kan det snabbt bli ett dyrt problem.? En undersökning från PayPal visar att vuxna i USA i snitt är skyldiga varandra motsvarande nästan 10 000 kronor för saker som middagar, konserter och resor. En tredjedel av …
Sjön som gömmer tonvis av guld under ytan
Under den lugna vattenytan i Katcha-sjön finns guldförande berglager som tros innehålla fyndigheter på flera ton. Det handlar inte om enstaka guldkorn utan om avlagringar som bildats under miljontals år, nu bevarade under sediment och vatten. Läs även:Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier. Dagens PS För Kanada, som redan är en tung …