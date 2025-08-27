En era är över för Porsche efter vd:ns oväntade beslut

Bolagets nuvarande vd, som även är chef för Volkswagen-gruppen, ska vara på väg att lämna sin position för att fokusera på sitt övergripande uppdrag.

Minskat fokus på Porsche

Oliver Blume, som har lett Porsche under det senaste decenniet, ska enligt källor ha beslutat sig för att avgå från sin post som vd för sportbilstillverkaren. Nyheten kommer från tyska affärstidningen Wirtschaftswoche, som citerar flera insynskällor inom både företags- och finansvärlden.

Anledningen till Blumes beslut uppges vara att han vill lägga all sin energi på sitt uppdrag som chef för hela Volkswagen-koncernen, en roll han tillträdde i september 2022.

Porsche Taycan Turbo (Foto: Porsche)

Blume har själv tidigare uttryckt att hans dubbla position inte är tänkt att vara permanent.

Organisationens struktur har också mött kritik från aktieägare, som blivit alltmer obekväma med upplägget. Särskilt efter att Porsches ekonomiska resultat har försämrats. Enligt uppgifter har Porsches vinst efter skatt sjunkit med över 71 procent under första halvåret 2025 jämfört med samma period förra året, till 8,3 miljarder svenska kronor.

En del av förklaringen till detta är amerikanska tullar och en lyxskatt på elbilar i Kina.