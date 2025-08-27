Dagens PS
En era är över för Porsche efter vd:ns oväntade beslut

Oliver Blume sitter på två stolar men överger den ena. (Foto: Michael Kappeler/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Enligt medieuppgifter kan Porsche stå inför en stor omorganisation.

Bolagets nuvarande vd, som även är chef för Volkswagen-gruppen, ska vara på väg att lämna sin position för att fokusera på sitt övergripande uppdrag.

Minskat fokus på Porsche

Oliver Blume, som har lett Porsche under det senaste decenniet, ska enligt källor ha beslutat sig för att avgå från sin post som vd för sportbilstillverkaren. Nyheten kommer från tyska affärstidningen Wirtschaftswoche, som citerar flera insynskällor inom både företags- och finansvärlden.

Anledningen till Blumes beslut uppges vara att han vill lägga all sin energi på sitt uppdrag som chef för hela Volkswagen-koncernen, en roll han tillträdde i september 2022.

Porsche Taycan Turbo (Foto: Porsche)
Blume har själv tidigare uttryckt att hans dubbla position inte är tänkt att vara permanent.

Organisationens struktur har också mött kritik från aktieägare, som blivit alltmer obekväma med upplägget. Särskilt efter att Porsches ekonomiska resultat har försämrats. Enligt uppgifter har Porsches vinst efter skatt sjunkit med över 71 procent under första halvåret 2025 jämfört med samma period förra året, till 8,3 miljarder svenska kronor.

En del av förklaringen till detta är amerikanska tullar och en lyxskatt på elbilar i Kina.

Komplicerad jakt på ny vd

Processen med att hitta en efterträdare är redan i full gång, men är mer komplicerad än man kan tro. Diskussioner förs mellan Blume, Hans Dieter Pötsch, ordförande för Volkswagens styrelse, representanter från ägarfamiljerna Porsche och Piëch samt representanter från fackliga råd. Enligt Wirtschaftswoche finns det flera kandidater, både interna och externa, men parterna verkar ha olika favoriter.

Det var från början tänkt att bytet skulle offentliggöras i september, men processen har försenats. Ändå förväntar sig insynskällor att tillkännagivandet kommer under hösten och att bytet kommer att vara genomfört i början av 2026.

Oväntad sorti för Volkswagens personalchef – Kilian får gå direkt

Gunnar Kilian lämnar rollen som Volkswagens personalchef med omedelbar verkan. Orsaken sägs vara en tvist om investeringar. Volkswagens koncernledning

Omfattande omstruktureringar

Porsches ekonomiska nedgång har lett till flera stora förändringar inom företaget. Enligt källor har Lutz Meschke och Detlev von Platen, som tidigare haft positionerna som finanschef och försäljningschef, blivit ombedda att avgå, sannolikt som en följd av bolagets ekonomiska situation. I stället utsågs Jochen Breckner och Matthias Becker till nya ledare för finans och it respektive försäljning och marknadsföring i februari.

Maktdrama i Porsche: Toppchefer tvingas bort

Turbulenta tider hos Porsche. Vd Oliver Blume gör en oväntad rockad i ledningen. Flera toppchefer tvingas lämna sina poster. Efter nästan ett decennium av

Porsche har även påbörjat ett omfattande sparprogram som inkluderar en nedskärning av cirka 1 900 tjänster fram till 2030, utöver de 1 500 tillfälligt anställda som redan har sagts upp.

Dessutom har sportbilstillverkaren omarbetat sin strategi för dotterbolaget Cellforce, vilket innebär att 200 till 290 jobb kommer att försvinna. Fokuset skiftar nu mot utveckling av celler och system, och tidigare planer på att utöka produktionen av högpresterande batterier kommer inte längre att efterföljas.

Som en konsekvens av den svaga utvecklingen har Blume själv uttalat att ‘vi är långt ifrån där vi vill vara – och där vi hör hemma på Porsche’.

VW:s hemliga strategi som gör bilköpare rasande

Många har noterat bristen på populära bilar. En försäljare hos Volkswagen hävdar nu att det kan vara en medveten strategi. En frustration sprider sig

PorscheVolkswagenVW
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

