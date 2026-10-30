Kinesiska BYD vill i november bli först med att köra en serietillverkad bil över 500 km/h. Bolagets elbil leder redan topplistan på toppfart, men med den traditionella rekordregeln, två körningar i motsatta riktningar, är en amerikansk bensinbil från 2021 fortfarande snabbast.
Världens snabbaste bil: BYD siktar på 500 km/h i november
BYD:s vice vd Stella Li har pekat ut Dubai som platsen för försöket. ”Vi gjorde ett test i Tyskland och det blev 496,22 kilometer i timmen. Sedan valde vi Dubai … vi behöver en väg på 15 kilometer, och sedan vill vi slå världsrekordet i Dubai i november”, sa hon i en intervju med Business SNA i Abu Dhabi.
Vägen behövs för att bilen ska hinna både accelerera och bromsa. Vid 496 km/h färdas den 138 meter i sekunden, och CarNewsChina påpekar att en lång raksträcka ändå inte räcker ensam, eftersom vind och underlag också spelar in.
Bilen heter Yangwang U9 Xtreme och har varit världens snabbaste produktionsbil sedan den 14 september 2025, då den nådde 496,22 km/h, 3,78 km/h under 500, på testbanan ATP i Papenburg i Tyskland.
Enligt Top Gear visade mätdata efteråt att föraren Marc Basseng kunde ha kört med full gas i ytterligare 1,5 sekunder innan han behövde bromsa, vilket i den farten är drygt 200 meter till. När testteamet bad om ett nytt försök lovade Stella Li en andra chans.
”Tekniskt sett är något sådant inte möjligt med en förbränningsmotor”, sa Marc Basseng om rekordfarten i BYD:s pressmeddelande, där Stella Li kallade det ”fantastiskt att världens snabbaste produktionsbil nu är elektrisk”.
Bugatti kom ändå nära 2019 med en bensindriven W16, när en förserieversion av Chiron Super Sport 300+ nådde 490,48 km/h på Volkswagens testbana Ehra-Lessien, 5,74 km/h långsammare än Yangwang.
Bugattis kunder kan inte köra lika fort, eftersom de 30 exemplar av Chiron Super Sport 300+ som levererats är elektroniskt spärrade vid 440 km/h.
|Plats
|Bil
|Drivlina
|Toppfart, km/h
|Så togs siffran fram
|0–100 km/h, sek
|Byggs i
|1
|Yangwang U9 Xtreme
|El, fyra motorer
|496,22
|Uppmätt åt ett håll, 2025
|Ej publicerad (vanliga U9: 2,36)
|Högst 30
|2
|Bugatti Chiron Super Sport 300+
|W16, bensin
|490,48
|Uppmätt åt ett håll med förseriebil, 2019. Kundbilarna spärrade vid 440
|2,4
|30
|3
|SSC Tuatara
|V8, bensin
|455,3
|Snitt av två körningar, 2021
|Ej publicerad
|100
|4
|Bugatti W16 Mistral
|W16, bensin
|453,91
|Uppmätt åt ett håll, 2024. Kundbilarna spärrade vid 420
|2,4
|99
|5
|Koenigsegg Agera RS
|V8, bensin
|447,19
|Snitt av två körningar, 2017
|Ej publicerad
|25
|6
|Bugatti Tourbillon
|V16, laddhybrid
|445
|Tillverkarens uppgift, inte uppmätt
|2,0
|250
|7
|Hennessey Venom F5
|V8, bensin
|437
|Uppmätt vid testkörning, 2022
|2,6
|24
|8
|Rimac Nevera R
|El, fyra motorer
|431,45
|Uppmätt och verifierad av Dewesoft, 2025
|1,72
|40
|9
|Rimac Nevera
|El, fyra motorer
|412
|Uppmätt, 2022
|1,81
|150
|Utanför
|Koenigsegg Jesko Absolut
|V8, bensin
|Över 500 enligt simulering
|Ingen officiell toppfart, aldrig körd i full fart
|Ej publicerad
|Ej publicerat
Källor: tillverkarna, CarNewsChina, Racelogic och Dewesoft. Uppmätt åt ett håll betyder den snabbaste enskilda körningen, medan snittet bygger på två körningar i motsatta riktningar. Tourbillon står med Bugattis egen uppgift eftersom ingen mätning har gjorts.
Elmotorerna vinner accelerationen
Till 100 km/h är ordningen en annan. Rimac Nevera R gör det på 1,72 sekunder och nådde 431,45 km/h i Papenburg i juli 2025, och båda värdena har verifierats av mätföretaget Dewesoft.
Bilen byggs i 40 exemplar för 2,3 miljoner euro styck, drygt 25 miljoner kronor, och tog 24 rekord vid samma tillfälle, bland dem kvartsmilen på 402 meter på 7,90 sekunder.
Bensindrivna Koenigsegg Jesko Absolut körde samma sträcka på 8,54 sekunder när Koenigsegg i juni 2026 satte rekord på flygfältet i Ängelholm, 0,64 sekunder efter Nevera R. Bilen passerade 402 meter i 305,39 km/h, vilket enligt Koenigsegg är första gången en produktionsbil har gått över 300 km/h på den sträckan, och mätföretaget Racelogic verifierade resultatet.
De tre bilarna i listan som är snabbast till 100 km/h har alla elmotorer. Trean är Bugatti Tourbillon, en laddhybrid med V16-motor och tre elmotorer som enligt Bugatti gör 0–100 km/h på 2,0 sekunder.
Med två körningar leder en bil från 2021
För toppfart har både Bugatti och BYD kört i en riktning. Hastighetsrekord för bilar har traditionellt krävt två körningar åt motsatta håll inom kort tid, eftersom snittet tar bort hjälpen från medvind och lutning.
Med den regeln är amerikanska SSC Tuatara snabbast med 455,3 km/h, satt i januari 2021, före svenska Koenigsegg Agera RS med 447,19 km/h från 2017.
Enligt CarNewsChina bygger siffrorna på olika mätmetoder och går inte att jämföra rakt av. Den snabbaste enkelkörningen ligger i dag 40,92 km/h över det bästa tvåvägssnittet, och kör BYD bara åt ett håll i Dubai blir även 500 km/h en enkelkörning.
BYD har ännu inte bekräftat vilken väg i Dubai det blir eller vilket datum, enligt CarNewsChina, och bolaget har inte heller sagt om bilen ska köras åt ett eller två håll.