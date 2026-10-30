Världens snabbaste bil: BYD siktar på 500 km/h i november

Vägen behövs för att bilen ska hinna både accelerera och bromsa. Vid 496 km/h färdas den 138 meter i sekunden, och CarNewsChina påpekar att en lång raksträcka ändå inte räcker ensam, eftersom vind och underlag också spelar in.

Bilen heter Yangwang U9 Xtreme och har varit världens snabbaste produktionsbil sedan den 14 september 2025, då den nådde 496,22 km/h, 3,78 km/h under 500, på testbanan ATP i Papenburg i Tyskland.

Yangwang U9 Xtreme håller titeln som världens snabbaste produktionsbil: 496,22 km/h. Bild: Yangwang

Enligt Top Gear visade mätdata efteråt att föraren Marc Basseng kunde ha kört med full gas i ytterligare 1,5 sekunder innan han behövde bromsa, vilket i den farten är drygt 200 meter till. När testteamet bad om ett nytt försök lovade Stella Li en andra chans.

”Tekniskt sett är något sådant inte möjligt med en förbränningsmotor”, sa Marc Basseng om rekordfarten i BYD:s pressmeddelande, där Stella Li kallade det ”fantastiskt att världens snabbaste produktionsbil nu är elektrisk”.

Bugatti kom ändå nära 2019 med en bensindriven W16, när en förserieversion av Chiron Super Sport 300+ nådde 490,48 km/h på Volkswagens testbana Ehra-Lessien, 5,74 km/h långsammare än Yangwang.

Bugattis kunder kan inte köra lika fort, eftersom de 30 exemplar av Chiron Super Sport 300+ som levererats är elektroniskt spärrade vid 440 km/h.

Plats Bil Drivlina Toppfart, km/h Så togs siffran fram 0–100 km/h, sek Byggs i 1 Yangwang U9 Xtreme El, fyra motorer 496,22 Uppmätt åt ett håll, 2025 Ej publicerad (vanliga U9: 2,36) Högst 30 2 Bugatti Chiron Super Sport 300+ W16, bensin 490,48 Uppmätt åt ett håll med förseriebil, 2019. Kundbilarna spärrade vid 440 2,4 30 3 SSC Tuatara V8, bensin 455,3 Snitt av två körningar, 2021 Ej publicerad 100 4 Bugatti W16 Mistral W16, bensin 453,91 Uppmätt åt ett håll, 2024. Kundbilarna spärrade vid 420 2,4 99 5 Koenigsegg Agera RS V8, bensin 447,19 Snitt av två körningar, 2017 Ej publicerad 25 6 Bugatti Tourbillon V16, laddhybrid 445 Tillverkarens uppgift, inte uppmätt 2,0 250 7 Hennessey Venom F5 V8, bensin 437 Uppmätt vid testkörning, 2022 2,6 24 8 Rimac Nevera R El, fyra motorer 431,45 Uppmätt och verifierad av Dewesoft, 2025 1,72 40 9 Rimac Nevera El, fyra motorer 412 Uppmätt, 2022 1,81 150 Utanför Koenigsegg Jesko Absolut V8, bensin Över 500 enligt simulering Ingen officiell toppfart, aldrig körd i full fart Ej publicerad Ej publicerat

Källor: tillverkarna, CarNewsChina, Racelogic och Dewesoft. Uppmätt åt ett håll betyder den snabbaste enskilda körningen, medan snittet bygger på två körningar i motsatta riktningar. Tourbillon står med Bugattis egen uppgift eftersom ingen mätning har gjorts.

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Elmotorerna vinner accelerationen

Till 100 km/h är ordningen en annan. Rimac Nevera R gör det på 1,72 sekunder och nådde 431,45 km/h i Papenburg i juli 2025, och båda värdena har verifierats av mätföretaget Dewesoft.

Bilen byggs i 40 exemplar för 2,3 miljoner euro styck, drygt 25 miljoner kronor, och tog 24 rekord vid samma tillfälle, bland dem kvartsmilen på 402 meter på 7,90 sekunder.

Quarter mile- och half mile-rekorden för serietillverkade bilar har slagits av Koenigsegg. Bild: Koenigsegg.

Bensindrivna Koenigsegg Jesko Absolut körde samma sträcka på 8,54 sekunder när Koenigsegg i juni 2026 satte rekord på flygfältet i Ängelholm, 0,64 sekunder efter Nevera R. Bilen passerade 402 meter i 305,39 km/h, vilket enligt Koenigsegg är första gången en produktionsbil har gått över 300 km/h på den sträckan, och mätföretaget Racelogic verifierade resultatet.

De tre bilarna i listan som är snabbast till 100 km/h har alla elmotorer. Trean är Bugatti Tourbillon, en laddhybrid med V16-motor och tre elmotorer som enligt Bugatti gör 0–100 km/h på 2,0 sekunder.