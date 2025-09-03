Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Audis nya elbil är både en återkomst och en avskedsfest

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Vissa klassiker bör inte röras, men det hindrar inte Audi från att försöka. Nu gör en ny elbil debut som väcker känslor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Efter ett par tuffa år återvänder Audi med en oväntad satsning. Företaget har presenterat en ny sportbil som inte bara ska leda vägen framåt, utan också ta med sig arvet från de legendariska fordon som banat vägen.

En ny sportbil tar plats

Audi har avtäckt sin senaste skapelse, en eldriven tvåsitsig sportbil vid namn Audi Concept C.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Presentationen ägde rum i Milano, en vecka innan det stora evenemanget i München. Enligt den nya designchefen Massimo Frascella är detta en tydlig manifestation av märkets nya filosofi.

Bilen är tänkt att fungera som en guide för den kommande produktlinjen och har en tydlig koppling till både den klassiska Auto Union Type C från 1936 och Audis moderna ikoner. Modellen sägs vara så pass produktionsredo att den ska vara näst intill oförändrad när den lanseras under 2027.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

VD:n Gernot Döllner har dock redan slagit fast att bilen inte kommer att bära namnet TT, utan snarare ska den positioneras någonstans mellan TT och den utgående R8-modellen.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ett skifte i Audis strategi

Avtäckningen av Audi Concept C sker i en tid då Audi har gått igenom en utmanande period. Under 2024 sjönk leveranserna med 12 procent, intäkterna föll med 7,6 procent och vinsten minskade med över 3 procent.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Enligt ledningen kommer inte heller 2025 att bli ett enklare år, vilket understryker behovet av en omstart. Den nya designfilosofin har därför döpts till ‘den radikala nästa’, där man satsar på en “reducerad och tidlös estetik”.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Denna strategi handlar inte bara om design, utan är ett fundamentalt omtänkande av hela organisationen. Ett exempel på detta är att Audi har backat från sitt beslut att ge elbilar jämna modellnummer och bensinbilar udda, eftersom detta skapade förvirring.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Klassiskt möter modernt i designen

Bilen utstrålar atletisk minimalism med en ren form och tydliga linjer. Den har en vertikal front med en tydlig ram som hyllar Audis arv.

ANNONS
Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Den nya ljussignaturen med fyra horisontellt placerade element i varje strålkastare ska göra att bilarna blir omisskännliga på vägen. Enligt Audi är det en progressiv tolkning av det historiska arvet, samtidigt som den integrerar framåtblickande teknik som kameror och sensorer.

Den elektriskt infällbara hardtoppen, som är en nyhet för en Audi-roadster, består av två element som bibehåller bilens monolitiska form.

Exteriörens färg, “Titanium”, ger en varm och teknisk elegans som ska spegla materialets precision och styrka.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Minimalistisk insida med känsla

Interiören är lika minimalistisk som exteriören med starka ytor och tydliga geometriska former. De fysiska reglagen är tillverkade av anodiserad aluminium för att ge en taktil upplevelse. De ska vara så solida att de ger det berömda ‘Audi-klicket’ när man använder dem.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Tekniken är diskret men intelligent. Den 10,4-tums mittskärmen fälls ut och ger användaren relevant information på ett intuitivt sätt. Skärmen är en del av Audis filosofi om att tekniken ska vara nära men aldrig dominerande.

ANNONS

Rattens runda form med haptiska element och en autentisk Audi-logotyp i metall understryker den nya satsningen på fysisk autenticitet och känsla.

Audi-chefen Döllner har bekräftat att det även kommer att finnas möjlighet till en syntetisk växellåda med ljud för dem som saknar det.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Inspirerad av historien

Den nye designchefen, Frascella, säger att Audis nya strategi handlar om att blicka bakåt för att förstå sitt DNA, snarare än att enbart göra en retrodesign.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Han berättar att han själv tog en ledig dag 1998 för att se den första TT-modellen i Turin. Han spenderade timmar med att beundra bilen och dess enkelhet. För honom var det ett budskap om att man inte behöver skrika för att bli hörd, utan att det räcker med klarhet.

Nu är det han som ska se till att Audi fortsätter på den inslagna vägen.

Klassiskt bilmärke i kris – blodröda siffror och massuppsägningar

Ett anrikt bilmärke med en historia av prestanda och design kämpar i motvind. En färsk rapport avslöjar en svindlande förlust och ett kraftigt minskat
ANNONS

Missa inte:

Förslag: Unga ska få använda sin pension för bostadsköp. News 55

Bankerna sätter sina egna intressen framför de äldre: “Galet”. E55

EU-länder vill in i medborgarnas bankkonton. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AudiElbilelbilarkonceptbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS