Audis nya elbil är både en återkomst och en avskedsfest

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Ett skifte i Audis strategi

Avtäckningen av Audi Concept C sker i en tid då Audi har gått igenom en utmanande period. Under 2024 sjönk leveranserna med 12 procent, intäkterna föll med 7,6 procent och vinsten minskade med över 3 procent.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Enligt ledningen kommer inte heller 2025 att bli ett enklare år, vilket understryker behovet av en omstart. Den nya designfilosofin har därför döpts till ‘den radikala nästa’, där man satsar på en “reducerad och tidlös estetik”.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Denna strategi handlar inte bara om design, utan är ett fundamentalt omtänkande av hela organisationen. Ett exempel på detta är att Audi har backat från sitt beslut att ge elbilar jämna modellnummer och bensinbilar udda, eftersom detta skapade förvirring.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Klassiskt möter modernt i designen

Bilen utstrålar atletisk minimalism med en ren form och tydliga linjer. Den har en vertikal front med en tydlig ram som hyllar Audis arv.

ANNONS

Audi Concept C (Foto: Audi)

Den nya ljussignaturen med fyra horisontellt placerade element i varje strålkastare ska göra att bilarna blir omisskännliga på vägen. Enligt Audi är det en progressiv tolkning av det historiska arvet, samtidigt som den integrerar framåtblickande teknik som kameror och sensorer.

Den elektriskt infällbara hardtoppen, som är en nyhet för en Audi-roadster, består av två element som bibehåller bilens monolitiska form.

Exteriörens färg, “Titanium”, ger en varm och teknisk elegans som ska spegla materialets precision och styrka.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Minimalistisk insida med känsla

Interiören är lika minimalistisk som exteriören med starka ytor och tydliga geometriska former. De fysiska reglagen är tillverkade av anodiserad aluminium för att ge en taktil upplevelse. De ska vara så solida att de ger det berömda ‘Audi-klicket’ när man använder dem.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Tekniken är diskret men intelligent. Den 10,4-tums mittskärmen fälls ut och ger användaren relevant information på ett intuitivt sätt. Skärmen är en del av Audis filosofi om att tekniken ska vara nära men aldrig dominerande.

ANNONS

Rattens runda form med haptiska element och en autentisk Audi-logotyp i metall understryker den nya satsningen på fysisk autenticitet och känsla.

Audi-chefen Döllner har bekräftat att det även kommer att finnas möjlighet till en syntetisk växellåda med ljud för dem som saknar det.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Inspirerad av historien

Den nye designchefen, Frascella, säger att Audis nya strategi handlar om att blicka bakåt för att förstå sitt DNA, snarare än att enbart göra en retrodesign.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Han berättar att han själv tog en ledig dag 1998 för att se den första TT-modellen i Turin. Han spenderade timmar med att beundra bilen och dess enkelhet. För honom var det ett budskap om att man inte behöver skrika för att bli hörd, utan att det räcker med klarhet.

Nu är det han som ska se till att Audi fortsätter på den inslagna vägen.

ANNONS

Missa inte:

Förslag: Unga ska få använda sin pension för bostadsköp. News 55

Bankerna sätter sina egna intressen framför de äldre: “Galet”. E55

EU-länder vill in i medborgarnas bankkonton. Realtid