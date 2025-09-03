Vissa klassiker bör inte röras, men det hindrar inte Audi från att försöka. Nu gör en ny elbil debut som väcker känslor.
Audis nya elbil är både en återkomst och en avskedsfest
Mest läst i kategorin
Efter ett par tuffa år återvänder Audi med en oväntad satsning. Företaget har presenterat en ny sportbil som inte bara ska leda vägen framåt, utan också ta med sig arvet från de legendariska fordon som banat vägen.
En ny sportbil tar plats
Audi har avtäckt sin senaste skapelse, en eldriven tvåsitsig sportbil vid namn Audi Concept C.
Presentationen ägde rum i Milano, en vecka innan det stora evenemanget i München. Enligt den nya designchefen Massimo Frascella är detta en tydlig manifestation av märkets nya filosofi.
Bilen är tänkt att fungera som en guide för den kommande produktlinjen och har en tydlig koppling till både den klassiska Auto Union Type C från 1936 och Audis moderna ikoner. Modellen sägs vara så pass produktionsredo att den ska vara näst intill oförändrad när den lanseras under 2027.
VD:n Gernot Döllner har dock redan slagit fast att bilen inte kommer att bära namnet TT, utan snarare ska den positioneras någonstans mellan TT och den utgående R8-modellen.
Ett skifte i Audis strategi
Avtäckningen av Audi Concept C sker i en tid då Audi har gått igenom en utmanande period. Under 2024 sjönk leveranserna med 12 procent, intäkterna föll med 7,6 procent och vinsten minskade med över 3 procent.
Enligt ledningen kommer inte heller 2025 att bli ett enklare år, vilket understryker behovet av en omstart. Den nya designfilosofin har därför döpts till ‘den radikala nästa’, där man satsar på en “reducerad och tidlös estetik”.
Denna strategi handlar inte bara om design, utan är ett fundamentalt omtänkande av hela organisationen. Ett exempel på detta är att Audi har backat från sitt beslut att ge elbilar jämna modellnummer och bensinbilar udda, eftersom detta skapade förvirring.
Klassiskt möter modernt i designen
Bilen utstrålar atletisk minimalism med en ren form och tydliga linjer. Den har en vertikal front med en tydlig ram som hyllar Audis arv.
Den nya ljussignaturen med fyra horisontellt placerade element i varje strålkastare ska göra att bilarna blir omisskännliga på vägen. Enligt Audi är det en progressiv tolkning av det historiska arvet, samtidigt som den integrerar framåtblickande teknik som kameror och sensorer.
Den elektriskt infällbara hardtoppen, som är en nyhet för en Audi-roadster, består av två element som bibehåller bilens monolitiska form.
Exteriörens färg, “Titanium”, ger en varm och teknisk elegans som ska spegla materialets precision och styrka.
Minimalistisk insida med känsla
Interiören är lika minimalistisk som exteriören med starka ytor och tydliga geometriska former. De fysiska reglagen är tillverkade av anodiserad aluminium för att ge en taktil upplevelse. De ska vara så solida att de ger det berömda ‘Audi-klicket’ när man använder dem.
Tekniken är diskret men intelligent. Den 10,4-tums mittskärmen fälls ut och ger användaren relevant information på ett intuitivt sätt. Skärmen är en del av Audis filosofi om att tekniken ska vara nära men aldrig dominerande.
Rattens runda form med haptiska element och en autentisk Audi-logotyp i metall understryker den nya satsningen på fysisk autenticitet och känsla.
Audi-chefen Döllner har bekräftat att det även kommer att finnas möjlighet till en syntetisk växellåda med ljud för dem som saknar det.
Inspirerad av historien
Den nye designchefen, Frascella, säger att Audis nya strategi handlar om att blicka bakåt för att förstå sitt DNA, snarare än att enbart göra en retrodesign.
Han berättar att han själv tog en ledig dag 1998 för att se den första TT-modellen i Turin. Han spenderade timmar med att beundra bilen och dess enkelhet. För honom var det ett budskap om att man inte behöver skrika för att bli hörd, utan att det räcker med klarhet.
Nu är det han som ska se till att Audi fortsätter på den inslagna vägen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
