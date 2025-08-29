Elbilens dolda fälla som kan kosta tiotusentals kronor

I Sverige utsätts elbilar för vägsalt, kyla och ojämna vägar som sliter mer på bilens komponenter än vad många tror.

Följden kan bli en del oväntade utgifter för bilägarna.

Varför service är nödvändigt i just Sverige

Elbilsparken i Sverige fortsätter att växa. Enligt Mobility Sweden, som sammanställer statistik från Transportstyrelsen, utgjorde elbilar 35 procent av alla nyregistrerade personbilar under perioden 1 januari till 31 juli 2025.

Även laddhybrider stod för en stor andel med 37 procent av nyregistreringarna, vilket totalt innebär att 72 procent av de nya bilarna var elektrifierade.

Det är mycket som kan gå sönder och slitas på våra svenska vägar. (Foto: Vianor)

Trots den snabba tillväxten lever myten kvar att elbilar är i princip underhållsfria, något som branschorganisationen M Sverige menar är en felaktig uppfattning.

“Den har fortfarande livsviktiga komponenter som bromsar, däck och hjulupphängningar som slits. Därför bör man serva en elbil ungefär lika frekvent som en förbränningsmotorbil”, meddelar M Sverige i ett uttalande.

De påpekar att elbilsservicen vanligtvis är mindre tidskrävande och därmed billigare.

ANNONS

Enligt Magnus Fritz, bilservicechef på Vianor, kommer myten om underhållsfria elbilar främst från varmare marknader med jämnare vägar, som i Kalifornien.

Han menar att de nordiska förhållandena med vägsalt, kyla, snabba väderskiften och ojämna vägar kräver särskild uppmärksamhet för att undvika dyra och farliga problem.