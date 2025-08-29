Myten om att elbilar skulle vara underhållsfria stämmer inte, och i det svenska klimatet kan det leda till både kostsamma reparationer och säkerhetsrisker.
Elbilens dolda fälla som kan kosta tiotusentals kronor
I Sverige utsätts elbilar för vägsalt, kyla och ojämna vägar som sliter mer på bilens komponenter än vad många tror.
Följden kan bli en del oväntade utgifter för bilägarna.
Varför service är nödvändigt i just Sverige
Elbilsparken i Sverige fortsätter att växa. Enligt Mobility Sweden, som sammanställer statistik från Transportstyrelsen, utgjorde elbilar 35 procent av alla nyregistrerade personbilar under perioden 1 januari till 31 juli 2025.
Även laddhybrider stod för en stor andel med 37 procent av nyregistreringarna, vilket totalt innebär att 72 procent av de nya bilarna var elektrifierade.
Trots den snabba tillväxten lever myten kvar att elbilar är i princip underhållsfria, något som branschorganisationen M Sverige menar är en felaktig uppfattning.
“Den har fortfarande livsviktiga komponenter som bromsar, däck och hjulupphängningar som slits. Därför bör man serva en elbil ungefär lika frekvent som en förbränningsmotorbil”, meddelar M Sverige i ett uttalande.
De påpekar att elbilsservicen vanligtvis är mindre tidskrävande och därmed billigare.
Enligt Magnus Fritz, bilservicechef på Vianor, kommer myten om underhållsfria elbilar främst från varmare marknader med jämnare vägar, som i Kalifornien.
Han menar att de nordiska förhållandena med vägsalt, kyla, snabba väderskiften och ojämna vägar kräver särskild uppmärksamhet för att undvika dyra och farliga problem.
Tre dolda problem som kan kosta dyrt
Fritz varnar för tre vanliga risker som uppstår när elbilar inte får regelbunden service.
Bromsarna rostar och slits i förtid
Elbilar använder oftast den elektriska motorn för att bromsa, vilket minskar slitaget på de mekaniska bromsarna. Det här låter kanske som en fördel, men i det fuktiga och kalla svenska klimatet kan det istället leda till att bromsarna rostar och kärvar.
Fritz förklarar att bromsarna inte ‘motioneras’ tillräckligt, vilket kan leda till att bromssträckan blir längre.
“Att kolla bromsarna är extra viktigt för elbilar. utan underhåll ökar risken för allvarliga fel, och bromsarnas livslängd kan halveras”, säger han.
Att byta bromsar kan kosta flera tusen kronor.
Slitage på fjädringssystemet
Elbilar är generellt tyngre än bensin- och dieseldrivna bilar. Det höga vridmomentet och den extra tyngden belastar fjädringssystemet mer.
I Sverige förvärras slitaget av ojämna vägar som fylls med sprickor och hål, samt av grus och vägsalt. Ett dåligt fjädringssystem påverkar inte bara körkomforten utan även däckens livslängd och bilens stabilitet, särskilt i svängar och vid inbromsning.
“Många underskattar den ökade belastningen som elbilar utsätter fjädringssystemet för. att kontrollera det regelbundet kan förebygga både olyckstillbud och däckbyten i förtid samt dyra reparationer”, menar Fritz.
Skador på batteriet
Batteriet är elbilens i särklass dyraste komponent och är ofta placerat under bilen, där det är utsatt för skador från stenar eller grus. I många modeller saknas skyddsplåtar, och även små skador kan få allvarliga konsekvenser, som kortslutning och i värsta fall brand.
“Skadorna syns inte alltid, men kan bli mycket kostsamma. därför bör batteriets undersida kontrolleras regelbundet”, säger Fritz och tipsar om att köra försiktigt på dåliga vägar och sänka farten vid gupp.
Vad ingår i en elbilsservice?
En elbil har ingen växellåda som behöver service, och du slipper byta motorolja och oljefilter. Däremot behöver bromsvätskan bytas ut, oftast vartannat år, och kupéfiltret bör bytas minst en gång per år.
Fritz påpekar att service på en elbil främst handlar om kontroller av batteriet, bromsarna och andra kritiska komponenter.
“Det handlar inte bara om körkomfort och säkerhet. du hjälper till att bibehålla bilens prestanda och andrahandsvärde – samtidigt som kostnaderna för service minskar över tid”, avslutar han.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
