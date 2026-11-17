Ändå är Sverige sämst i Norden på att ställa om till en eldriven fordonsflotta. Enligt Ziklos senaste mobilitetsrapport uppgick de norska respektive danska siffrorna till 97,6 procent och 79,9 procent. I Finland nådde man 50 procent, och på Island står elbilarna för 89 procent av nyregistreringarna, enligt lokalmedia.

Svenskarna inte helt sålda

I rapporten som Volvo-banken tagit fram har man undersökt svenskarnas inställning till elbilar. Och trots det stora utbudet, elbilspremien, och en alltjämt ökande elbilsandel bland nyregistreringarna visar det sig att långt ifrån alla är sugna på att köra eldrivet.

Bara 23 procent av svenskarna tror att deras nästa bil blir en ren elbil. I stället är det laddhybriden som flest tror blir deras nästabil, trots att försäljningssiffrorna för sådana drivlinor minskat med 24 procent senaste månaden, enligt Mobility Swedens sammanställning.

Bland de som redan kör elbil är åsikten dock en annan. Där uppger 7 av 10 att nästa bil också kommer att vara helt elektrisk.

Företagarna är nyckeln

Företagen köper ungefär två tredjedelar av alla nya bilar i Sverige. Deras val får därför stor betydelse för hur den svenska bilparken utvecklas, inte minst på begagnatmarknaden – varifrån sju av tio svenskar uppger att de köpte sin nuvarande bil.

Men även bland företagen går elektrifieringen trögt på sina håll. Enligt Ziklos rapport saknar 37 procent av de tillfrågade företagen helt elbilar i sin fordonsflotta.

Det finns dock tecken på att utvecklingen är på väg att ta fart. Nästan hälften av företagen tror att andelen eldrivna förmånsbilar kommer att öka framöver. Och, precis som privatpersonerna är elbilsägande företagare nöjda med sina bilar – bara åtta procent är missnöjda.

ANNONS

Begagnatmarknaden annan än förra året

Det senaste halvåret har begagnatmarknaden för elbilar sett ett skifte. Det enorma utbudet har sakteligen minskat och plötsligt har begagnade elbilar börjat öka i pris, vilket Dagens PS tidigare skrivit om.

Nya siffror från Blocket säger att antalet förfrågningar på elbilar steg med över 90 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.

”Det som är särskilt intressant är att utbudet av elbilar minskar trots att många nya bilar annonseras ut. Det tyder på att omsättningen på marknaden har ökat markant. För den som funderar på att köpa en begagnad elbil innebär det att attraktiva bilar kan försvinna snabbt, medan säljare möter en marknad med betydligt större aktivitet än för bara ett år sedan”, säger Marcin Stepman som är fordonsexpert på begagnatsajten.