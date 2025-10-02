Utsläppsfusket drar med sig nära 8 miljoner bilägare

Ett nytt domslut från en högre tysk förvaltningsdomstol slår fast att det tyska federala transportmyndighetens (KBA) godkännande av så kallade termofönster i vissa dieselbilar från Volkswagen var olagligt, skriver Handwerksblatt.

Detta kan leda till att nära 8 miljoner fordon med liknande mjukvara måste åtgärdas eller i värsta fall tas ur bruk.

ANNONS

Beslutet betraktas som ett pilotfall som kan få långtgående konsekvenser för omkring sju komma åtta miljoner dieselbilar i Tyskland, och nu måste myndigheten agera mot biltillverkaren.

Närmare 8 miljoner bilar ligger risigt till. (Foto: Getty Images For Unsplash+)

Myndighetens beslut olagligt

Schleswig-Holsteins högre förvaltningsdomstol har slagit fast att Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) inte hade rätt att godkänna de avstängningsanordningar, de så kallade termofönstren, som Volkswagen använde i vissa dieselmotorer.

Dessa anordningar, som styr avgasreningen, stänger nämligen av reningen redan vid omkring tio grader Celsius. Detta resulterar i en ökad utsläppsnivå av skadliga ämnen, vilket utgör en hälsorisk för allmänheten.

KBA måste nu tvinga biltillverkaren att vidta åtgärder eller, som ett sista steg, ställa fordonen.