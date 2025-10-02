Dagens PS
Utsläppsfusket drar med sig nära 8 miljoner bilägare

Utsläppsfusket drar med sig nära 8 miljoner bilägare

Nu har Tyskland återigen straffat VW efter en rättegång. (Foto: Studio Pizza on Unsplash)
Nu har Tyskland återigen straffat VW efter en rättegång. (Foto: Studio Pizza on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Ett tyskt domstolsbeslut har ogiltigförklarat KBA:s godkännande av termofönster i VW-dieslar. Nära 8 miljoner bilar kan nu behöva åtgärdas.

Ett nytt domslut från en högre tysk förvaltningsdomstol slår fast att det tyska federala transportmyndighetens (KBA) godkännande av så kallade termofönster i vissa dieselbilar från Volkswagen var olagligt, skriver Handwerksblatt.

Detta kan leda till att nära 8 miljoner fordon med liknande mjukvara måste åtgärdas eller i värsta fall tas ur bruk.

Beslutet betraktas som ett pilotfall som kan få långtgående konsekvenser för omkring sju komma åtta miljoner dieselbilar i Tyskland, och nu måste myndigheten agera mot biltillverkaren.

Närmare 8 miljoner bilar ligger risigt till. (Foto: Getty Images For Unsplash+)
Myndighetens beslut olagligt

Schleswig-Holsteins högre förvaltningsdomstol har slagit fast att Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) inte hade rätt att godkänna de avstängningsanordningar, de så kallade termofönstren, som Volkswagen använde i vissa dieselmotorer.

Dessa anordningar, som styr avgasreningen, stänger nämligen av reningen redan vid omkring tio grader Celsius. Detta resulterar i en ökad utsläppsnivå av skadliga ämnen, vilket utgör en hälsorisk för allmänheten.

KBA måste nu tvinga biltillverkaren att vidta åtgärder eller, som ett sista steg, ställa fordonen.

Bakgrunden till fallet

Ärendet gällde en Volkswagen Golf Plus TDI med en två komma noll liters motor (motortyp EA 189 Euro 5). Motorn var utrustad med två avstängningsanordningar för avgasåterföringen, inklusive det omdiskuterade termofönstret.

Trots att KBA redan 2015 krävde att Volkswagen skulle se över motorprogramvaran, godkände myndigheten samtidigt i andra beslut att termofönstret var lagligt.

Den tyska miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) överklagade godkännandet till förvaltningsdomstolen i Schleswig. Denna domstol hänvisade i sin tur flera frågor till EU-domstolen (EuGH).

I november 2022 slog EU-domstolen fast att en avstängningsanordning, som ett termofönster, endast får tillåtas i undantagsfall, om den är nödvändig för att undvika en allvarlig fara för motorn och fordonets säkra drift.

EU-rätten vägleder

Förvaltningsdomstolen i Schleswig följde EU-domstolens resonemang och dömde 2023 att KBA:s godkännande var olagligt. Den högre förvaltningsdomstolen bekräftade nu denna dom.

Domstolen slog fast att KBA ‘är därför skyldigt att omedelbart uppmana Volkswagen att vidta alla lämpliga åtgärder inom en rimlig tidsperiod för att säkerställa att de berörda fordonen överensstämmer med gällande lagstiftning’.

Enligt EU-domstolens praxis finns det inget undantag för motorskydd i detta fall. Detta beror på att relevanta delar av Europeiska unionens territorium uppvisar medeltemperaturer under tio grader Celsius vid en månatlig bedömning, eller ligger på höjder över tusen meter.

Domstolen betonade att det inte spelar någon roll om EU-området som helhet beaktas, särskilt med tanke på folkhälsan. Syftet med EU-reglerna är att minska de lokalt verkande kväveoxiderna.

Miljoner bilar kan påverkas

Även om domstolsförfarandet initialt endast rör Volkswagen Golf Plus TDI med den specifika motorn, betraktas domen som ett mönsterfall.

Enligt DUH:s bedömning är beslutet vägledande för cirka sju komma åtta miljoner dieselbilar med utsläppsnormerna Euro 5 till 6c med jämförbar mjukvara som fortfarande är i trafik i Tyskland.

Dessutom pågår det för närvarande förfaranden som rör hundraarton ytterligare KBA-godkännanden för dieselfordon från olika tillverkare.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

