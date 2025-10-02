Ett tyskt domstolsbeslut har ogiltigförklarat KBA:s godkännande av termofönster i VW-dieslar. Nära 8 miljoner bilar kan nu behöva åtgärdas.
Utsläppsfusket drar med sig nära 8 miljoner bilägare
Mest läst i kategorin
Hotet mot villaidyllen: Böter på egen tomt
I en tid där bilen är en självklarhet för många hushåll i villaområden blir parkeringsfrågan en allt hetare potatis. Ofta är äldre bostadsområden inte anpassade för det moderna bilägandet, vilket nu leder till en våg av dyra böter för boende som försöker lösa situationen. Nu kräver både drabbade medborgare och flera politiker en omedelbar översyn …
Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa
Experternas varning är tydlig: Köp en begagnad hybrid och du riskerar en ekonomisk katastrof när det oreparerbara batteriet dör. Många köpare som väljer en begagnad hybridbil i tron att den är ett ekonomiskt och miljövänligt övergångsfordon riskerar att stå inför en katastrofal ekonomisk situation. Experter varnar nu bestämt för att äga en hybridbil som rullat …
Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år
Det började med stängda anläggningar och en rekonstruktion för att rädda företaget. Men trots flera försök slutar historien i konkurs. En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år. Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen …
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har inte bara klarat av långa sträckor – de fortsätter att prestera. Med rätt skötsel kan de fungera utmärkt långt efter att mätaren passerat 20 000 mil. …
Stort genombrott: Snart försvinner ett krav för körkortet
Tusentals svenskar får nu en enklare väg till körkortet då Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för adhd och autism. Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för diagnoserna adhd och autism när det gäller ansökningar om körkortstillstånd, ett besked som kommer att underlätta vardagen för en stor grupp svenskar. Förändringen, som träder i kraft i …
Ett nytt domslut från en högre tysk förvaltningsdomstol slår fast att det tyska federala transportmyndighetens (KBA) godkännande av så kallade termofönster i vissa dieselbilar från Volkswagen var olagligt, skriver Handwerksblatt.
Detta kan leda till att nära 8 miljoner fordon med liknande mjukvara måste åtgärdas eller i värsta fall tas ur bruk.
Beslutet betraktas som ett pilotfall som kan få långtgående konsekvenser för omkring sju komma åtta miljoner dieselbilar i Tyskland, och nu måste myndigheten agera mot biltillverkaren.
Myndighetens beslut olagligt
Schleswig-Holsteins högre förvaltningsdomstol har slagit fast att Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) inte hade rätt att godkänna de avstängningsanordningar, de så kallade termofönstren, som Volkswagen använde i vissa dieselmotorer.
Dessa anordningar, som styr avgasreningen, stänger nämligen av reningen redan vid omkring tio grader Celsius. Detta resulterar i en ökad utsläppsnivå av skadliga ämnen, vilket utgör en hälsorisk för allmänheten.
KBA måste nu tvinga biltillverkaren att vidta åtgärder eller, som ett sista steg, ställa fordonen.
Över 100 000 bilägare får ersättning i dieselskandalen
Ett steg framåt har tagits i den långvariga dieselskandalen. Tusentals bilägare får nu en ekonomisk uppgörelse efter år av väntan. Efter nästan ett
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Bakgrunden till fallet
Ärendet gällde en Volkswagen Golf Plus TDI med en två komma noll liters motor (motortyp EA 189 Euro 5). Motorn var utrustad med två avstängningsanordningar för avgasåterföringen, inklusive det omdiskuterade termofönstret.
Trots att KBA redan 2015 krävde att Volkswagen skulle se över motorprogramvaran, godkände myndigheten samtidigt i andra beslut att termofönstret var lagligt.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Den tyska miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) överklagade godkännandet till förvaltningsdomstolen i Schleswig. Denna domstol hänvisade i sin tur flera frågor till EU-domstolen (EuGH).
I november 2022 slog EU-domstolen fast att en avstängningsanordning, som ett termofönster, endast får tillåtas i undantagsfall, om den är nödvändig för att undvika en allvarlig fara för motorn och fordonets säkra drift.
Dieselgate: Så många år får VW-cheferna bakom galler
Tyska domstolen har nu fällt sin dom i dieselgate-skandalen. Fängelsestraff väntar flera tidigare högt uppsatta chefer från Volkswagen. En domstol i
EU-rätten vägleder
Förvaltningsdomstolen i Schleswig följde EU-domstolens resonemang och dömde 2023 att KBA:s godkännande var olagligt. Den högre förvaltningsdomstolen bekräftade nu denna dom.
Domstolen slog fast att KBA ‘är därför skyldigt att omedelbart uppmana Volkswagen att vidta alla lämpliga åtgärder inom en rimlig tidsperiod för att säkerställa att de berörda fordonen överensstämmer med gällande lagstiftning’.
Enligt EU-domstolens praxis finns det inget undantag för motorskydd i detta fall. Detta beror på att relevanta delar av Europeiska unionens territorium uppvisar medeltemperaturer under tio grader Celsius vid en månatlig bedömning, eller ligger på höjder över tusen meter.
Domstolen betonade att det inte spelar någon roll om EU-området som helhet beaktas, särskilt med tanke på folkhälsan. Syftet med EU-reglerna är att minska de lokalt verkande kväveoxiderna.
Dieselfiasko – Ford återkallar 750 000 bilar
Närmare en miljon bilar från Ford måste få sitt partikelfilter utbytt eller omkalibrerat. Något som kommer bli dyrt för biltillverkaren. Ford återkallar
Miljoner bilar kan påverkas
Även om domstolsförfarandet initialt endast rör Volkswagen Golf Plus TDI med den specifika motorn, betraktas domen som ett mönsterfall.
Enligt DUH:s bedömning är beslutet vägledande för cirka sju komma åtta miljoner dieselbilar med utsläppsnormerna Euro 5 till 6c med jämförbar mjukvara som fortfarande är i trafik i Tyskland.
Dessutom pågår det för närvarande förfaranden som rör hundraarton ytterligare KBA-godkännanden för dieselfordon från olika tillverkare.
Sensationell dieselbluff kan kosta dig dyrt
Europeiska polismyndigheter varnar nu bilägare efter att en stor mängd falsk diesel har upptäckts på marknaden. Blandningen av olika oljor kan orsaka
Missa inte:
Så påverkar alkohol hjärnan – även små mängder kan vara farliga. News 55
Tusentals svenskar får nu enklare väg till körkortet. E55
Klarna-ras i USA – därför pressas aktien. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Svenskarnas favoritapp får nya sköna funktioner
Svenskarnas favoritapp Google Maps har fått en rejäl uppdatering. Från att ha varit den självklara guiden för bilförare blir appen nu ännu bättre för alla oss som tar tunnelbanan, cykeln eller helt enkelt går på två ben genom stan. Slut på app-stress med Google Maps Det största lyftet är att du kan söka efter nya …
Musk blir historiens första halvbiljonär – för några timmar
Tesla-chefen Elon Musk skrev historia på onsdagen när han blev den första personen någonsin att uppnå ett nettovärde på över 500 miljarder dollar. Rekordet varade dock endast några timmar. Musks nettovärde nådde kortvarigt 500,1 miljarder dollar (4 682 miljarder kronor) på onsdagseftermiddagen New York-tid, skriver Reuters. Förmögenheten sjönk sedan tillbaka till strax över 499 miljarder dollar …
Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten
Vi tycker förstås inte det själva. Men i en del avseenden är svenskar ganska extrema. En ny undersökning kartlägger ett sådant område. I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet. Undersökningen handlar om vad man känner …
Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"
De nya borrresultaten i Stortjärnhobben fick luttrade prospektörer som sett mycket guld att höja på ögonbrynen. Enligt Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson kan fyndet bana väg för något historiskt. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS. Bolaget har fått …
Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan
Det finns mattrender som går att förstå. Avokadomackan gav åtminstone en bildvänlig start på dagen. Havremjölken räddade klimatångesten för cappuccinosörplarna. Men salt från Himalaya. Varför ska till och med de små vita kristallerna på köksbordet bli en statussymbol. Enligt Ilse Rauhaniemi, chefsläkare på finska Terveystalo och intervjuad i Ilta-Sanomat, är hela hypen kring trendiga salter …