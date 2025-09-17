Över 100 000 bilägare får ersättning i dieselskandalen

Efter nästan ett decennium av rättsliga processer och diskussioner får nu tiotusentals bilägare en efterlängtad kompensation, skriver AD.

Det handlar om fordon som omfattas av den stora dieselskandalen som skapade rubriker världen över.

Ekonomisk lättnad efter år av strid

En uppgörelse har nu träffats mellan fordonsjätten Volkswagen och tre stiftelser i Nederländerna, något som ger ekonomisk lättnad till omkring 100 000 ägare av dieselbilar.

Ersättningsbeloppen varierar från 300 till 2500 euro, vilket motsvarar ungefär 3 300 till 28 000 svenska kronor, beroende på en rad olika faktorer.

Förutom Volkswagen omfattas även modeller från märkena Audi, Seat och Škoda som såldes mellan 2008 och 2015.

Uppgörelsen markerar slutet på en långvarig strid mellan Volkswagen, den nederländska importören, återförsäljare och de stiftelser som i åratal har kämpat för bilägarnas rätt.

Den slutliga ersättningen per person beror på bilmodell, när fordonet köptes samt om det var en ny eller begagnad bil.

Även om ersättningen i Nederländerna anses vara lägre jämfört med andra länder, såsom Tyskland där vissa ägare fick upp till 45 000 kronor, är uppgörelsen bredare och omfattar en större grupp av bilägare. I USA fick ägare antingen full återbetalning eller en ny bil.