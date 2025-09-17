Ett steg framåt har tagits i den långvariga dieselskandalen. Tusentals bilägare får nu en ekonomisk uppgörelse efter år av väntan.
Över 100 000 bilägare får ersättning i dieselskandalen
Efter nästan ett decennium av rättsliga processer och diskussioner får nu tiotusentals bilägare en efterlängtad kompensation, skriver AD.
Det handlar om fordon som omfattas av den stora dieselskandalen som skapade rubriker världen över.
Ekonomisk lättnad efter år av strid
En uppgörelse har nu träffats mellan fordonsjätten Volkswagen och tre stiftelser i Nederländerna, något som ger ekonomisk lättnad till omkring 100 000 ägare av dieselbilar.
Advokaten: Så får du ersättning för dieselskandalen
Det är nästan tio år sedan den omvälvande dieselskandalen skakade bilindustrin, men ännu har svenska bilägare inte fått någon kompensation för att de blev
Ersättningsbeloppen varierar från 300 till 2500 euro, vilket motsvarar ungefär 3 300 till 28 000 svenska kronor, beroende på en rad olika faktorer.
Förutom Volkswagen omfattas även modeller från märkena Audi, Seat och Škoda som såldes mellan 2008 och 2015.
Uppgörelsen markerar slutet på en långvarig strid mellan Volkswagen, den nederländska importören, återförsäljare och de stiftelser som i åratal har kämpat för bilägarnas rätt.
Den slutliga ersättningen per person beror på bilmodell, när fordonet köptes samt om det var en ny eller begagnad bil.
Även om ersättningen i Nederländerna anses vara lägre jämfört med andra länder, såsom Tyskland där vissa ägare fick upp till 45 000 kronor, är uppgörelsen bredare och omfattar en större grupp av bilägare. I USA fick ägare antingen full återbetalning eller en ny bil.
Notan för skandalen “den högsta som utfärdats”
Enligt åklagarna drabbade fusket 10,7 miljoner fordon, sålda i alla delar världen.
Konsekvenser bortom motorhuven
Dieselskandalen, som uppdagades 2015, visade att Volkswagen hade installerat en speciell teknik i sina dieselbilar. Denna mjukvara kunde manipulera utsläppstester i laboratorium så att utsläpp av kvävedioxid verkade vara betydligt lägre än de i verkligheten var.
Nederländska domstolar har sedan dess slagit fast att detta var ett vilseledande gentemot köparna.
Även om de berörda bilarna fungerade som de skulle, uppstod andra problem. Ett av de mest påtagliga var att andrahandsvärdet på bilarna sjönk dramatiskt efter att fusket blivit känt.
Ett exempel från en svensk bilägare, som Carup pratat med, visar hur en Audi A5 förlorade närmare 60 000 kronor i värde på bara kort tid när skandalen briserade.
Efter att den felaktiga mjukvaran justerades, för att bilarna skulle uppfylla miljökraven, ökade ofta bränsleförbrukningen. Dessutom var den faktiska miljöpåverkan betydligt större än vad kunderna hade utlovats vid köpet.
Dieselgate: Så många år får VW-cheferna bakom galler
Tyska domstolen har nu fällt sin dom i dieselgate-skandalen. Fängelsestraff väntar flera tidigare högt uppsatta chefer från Volkswagen. En domstol i
En lång väg till kompensation
För att kunna ta del av uppgörelsen måste bilägarna anmäla sig på den särskilda webbplatsen dieselakkoord.nl. Tidsfristen för anmälan är satt till den 10 december 2025.
Deltagare måste kunna bevisa att de äger eller har ägt ett fordon med den specifika EA189-dieselmotorn, som var den motor som utrustades med fuskprogramvaran.
Guido van Woerkom, ordförande för stiftelsen Car Claim, uttrycker sin glädje över resultatet.
“Sedan stiftelsen grundades har vi kämpat hårt för en rättvis lösning för holländska bilägare. Det krävde en lång uthållighet, men det är bra att parterna nu har nått en passande lösning”, säger han.
Dieselskandalen är dock långt ifrån över. Det pågår fortfarande rättsprocesser i Nederländerna mot andra tillverkare, såsom Stellantis, Mercedes och Renault, för liknande anklagelser.
Bilägare med Fiat-dieselmotorer i sina husbilar har också anspråk på ersättning.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
