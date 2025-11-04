Volvo Cars globala försäljning faller med 2 procent, visar siffror för oktober. Och så här förklarar biltillverkaren försäljningstappet.
Nytt tapp för Volvo Cars: Utmanande marknad
I oktober sålde Volvo Cars (börskurs) 60 455 bilar i världen, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma månad i fjol.
Erik Severinson, Chief Commercial Officer på Volvo Cars, menar att försäljningssiffrorna är en spegelbild av de tuffa marknadsförhållandena som fortsätter påverka biltillverkaren.
”Vi ser dock positiva tecken på den mycket konkurrensutsatta kinesiska marknaden, understött av ökade leveranser av den nya laddhybriden XC70. Jag är också nöjd med denna månads ökade efterfrågan i Europa och mindre marknader i resten av världen, speciellt för helt elektriska bilar, vilket bidrar till en positiv utveckling i dessa regioner”, säger Erik Severinson i en kommentar.
Volvo Cars: Därför tappar vi i USA
Han förklarar bilföretagets svaga siffror i USA med avskaffandet av elbilssubventioner.
Nästan hälften av Volvo Cars sålda bilar i oktober var elbilsmodeller, helt eldrvina och laddhybrider, som stod för 49 procent av försäljningen under månaden, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.
Andelen helt eldrivna bilar var 23 procent av alla sålda bilar under månaden medan andelen laddhybrider svarade för 26 procent.
Den mest sålda Volvo Cars-bilen i oktober var XC60 följt av C40/EX40 och XC90.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
