Porrkungens unika båt till salu – i Sverige

Nu har du chansen att köpa en båt som tillhört några stora ikoner. (Foto: Bilweb Auctions)
Nu har du chansen att köpa en båt som tillhört några stora ikoner. (Foto: Bilweb Auctions)
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Denna unika offshorebåt, med ett förflutet som sträcker sig från travtränare till Playboy-grundare, är ett flytande stycke racinghistoria.

Detta unika fartvidunder, en Cigarette 38 Cover Girl Flat Deck Kevlar från 1986, är mer än bara en båt – det är ett flytande stycke racinghistoria med kändiskopplingar.

Denna “one off”-offshorebåt, som byggdes i samarbete med tidningen Boating Magazine, har en fascinerande bakgrund och en specifikation som får det att vattnas i munnen på vilken båtentusiast som helst.

Här är den i den modernare lacken. (Foto: Bilweb Auctions)
Här är den i den modernare lacken. (Foto: Bilweb Auctions)

Legendarisk offshorebåt med unik historia

Den exklusiva båten med ett skrov i Kevlar, ett material som är lättare och starkare än traditionell glasfiber, är byggd för tävling.

Den levererades den 6 december 1985 till den svenske travtränaren Jan Nordin i Florida, skriver auktionshuset. Det som gör historien extra kittlande är ett dokument från 1997 som antyder att båten även har ägts av ingen mindre än Hugh Hefner, grundaren av Playboy Enterprises.

Även om detta inte kan garanteras, bidrar det till båtens närmast mytiska status.

Det enda beviset på att Hugh Heffner kan ha ägt båten. (Foto: Bilweb Auctions)
Det enda beviset på att Hugh Hefner kan ha ägt båten. (Foto: Bilweb Auctions)
Försvunnen och återfunnen

Under många år var detta unika exemplar borta från offentlighetens ljus och efterlystes på olika amerikanska internetsidor och Facebookgrupper. När den väl återfanns var den tämligen orörd, men har sedan dess importerats till Sverige.

Du får släpet på köpet. (Foto: Bilweb Auctions)
Du får släpet på köpet. (Foto: Bilweb Auctions)

Här har den genomgått en uppfräschning och en omlackering, där färgerna från originalet har vänts om.

Trots detta skvallrar några mindre lackdefekter om den ursprungliga röda kulören som båten bar Cigarettes reklammaterial.

Två V8-motorer med imponerande effekt

Det är dock under motorluckan som den verkliga kraften döljer sig.

2 V8:or och lättviktsmaterial. (Foto: Bilweb Auctions)
2 V8:or och lättviktsmaterial. (Foto: Bilweb Auctions)

Båten är utrustad med dubbla Hawk V8-motorer. Nuvarande ägare har låtit renovera dem hos firman Nilsén Performance, och varje motor är bromsad till imponerande 675 hästkrafter.

Totalt sett ger detta båten en enorm kraft.

Med sina Speedmaster #3-drev och en längd på 11,4 meter är den ett verkligt kraftpaket på vattnet.

Enligt auktionshandläggaren är det en “superhäftig kultbåt i ett mycket bra skick med renoverade motorer. En havets AC Cobra”.

Ska du slå till? (Foto: Bilweb Auctions)
Ska du slå till? (Foto: Bilweb Auctions)

Värderad till nära en miljon svenska kronor

Budgivningen på det sensationella fartmonstret var i full gång och högsta bud låg på 200 000 svenska kronor. Detta är dock långt under det bedömda värdet som ligger mellan 950 000 och 1 050 000 svenska kronor, där reservationspriset ännu inte har uppnåtts.

Den amerikanska trailern ingår i köpet för att kunna transportera denna bit levande racinghistoria.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

