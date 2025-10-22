Porrkungens unika båt till salu – i Sverige

Detta unika fartvidunder, en Cigarette 38 Cover Girl Flat Deck Kevlar från 1986, är mer än bara en båt – det är ett flytande stycke racinghistoria med kändiskopplingar.

Denna “one off”-offshorebåt, som byggdes i samarbete med tidningen Boating Magazine, har en fascinerande bakgrund och en specifikation som får det att vattnas i munnen på vilken båtentusiast som helst.

Här är den i den modernare lacken. (Foto: Bilweb Auctions)

Legendarisk offshorebåt med unik historia

Den exklusiva båten med ett skrov i Kevlar, ett material som är lättare och starkare än traditionell glasfiber, är byggd för tävling.

Den levererades den 6 december 1985 till den svenske travtränaren Jan Nordin i Florida, skriver auktionshuset. Det som gör historien extra kittlande är ett dokument från 1997 som antyder att båten även har ägts av ingen mindre än Hugh Hefner, grundaren av Playboy Enterprises.

Även om detta inte kan garanteras, bidrar det till båtens närmast mytiska status.