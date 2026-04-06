Trafikverket varnar: Undvik småvägar – läget är pressat

Undvik mindre vägar och välj större leder där framkomligheten är bättre och räddningstjänst lättare kan komma fram.

“Välj större vägar om ni ska köra bil”, uppmanar myndigheten.

Samtidigt skärps reglerna i trafiken ytterligare under storhelger. Inför påsken har omkörningsförbud införts på särskilt utsatta vägsträckor för att minska olycksrisken när trafikvolymerna ökar kraftigt.

Småvägar särskilt utsatta

Problemen är störst på mindre vägar där träd fallit över körbanan och hindrar trafiken.

Där kan framkomligheten snabbt försämras, särskilt i skogsområden där vinden tagit hårt.

På större vägar har resurser prioriterats för att snabbt röja hinder, vilket gör dem säkrare att använda i det aktuella läget.

För bilister innebär det en förändrad riskbild.

Det som normalt kan vara en snabb genväg kan i dag innebära stopp, köer eller i värsta fall farliga situationer.