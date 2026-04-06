Kraftigt oväder och nedfallna träd skapar stora problem i trafiken – myndigheten uppmanar bilister att välja större vägar. Trafiksituationen i Sverige är just nu ansträngd.
Trafikverket varnar: Undvik småvägar – läget är pressat
Efter kraftigt oväder med hårda vindar och omfattande nedfall av träd uppmanar Trafikverket bilister att tänka om inför sina resor.
Budskapet är tydligt.
Undvik mindre vägar och välj större leder där framkomligheten är bättre och räddningstjänst lättare kan komma fram.
“Välj större vägar om ni ska köra bil”, uppmanar myndigheten.
Samtidigt skärps reglerna i trafiken ytterligare under storhelger. Inför påsken har omkörningsförbud införts på särskilt utsatta vägsträckor för att minska olycksrisken när trafikvolymerna ökar kraftigt.
Småvägar särskilt utsatta
Problemen är störst på mindre vägar där träd fallit över körbanan och hindrar trafiken.
Där kan framkomligheten snabbt försämras, särskilt i skogsområden där vinden tagit hårt.
På större vägar har resurser prioriterats för att snabbt röja hinder, vilket gör dem säkrare att använda i det aktuella läget.
För bilister innebär det en förändrad riskbild.
Det som normalt kan vara en snabb genväg kan i dag innebära stopp, köer eller i värsta fall farliga situationer.
Ökad risk för olyckor
När vägar blockeras eller förhållandena förändras snabbt ökar risken för olyckor.
Sikten kan vara begränsad, väglaget försämrat och oväntade hinder kan dyka upp.
Trafikverket betonar därför vikten av att planera resan noggrant och att följa aktuell trafikinformation.
“Läget är pressat”, konstaterar myndigheten.
Fler störningar väntas
Enligt prognoser kan problemen kvarstå även de kommande dagarna. Röjningsarbetet pågår, men det tar tid att återställa trafiken fullt ut.
Samtidigt påverkas även kollektivtrafiken i vissa områden, där förseningar och inställda avgångar rapporteras.
Experter: anpassa körningen
Även andra aktörer följer utvecklingen noga.
SMHI varnar för fortsatt hårda vindar i delar av landet, vilket kan förvärra situationen ytterligare.
Myndigheten uppmanar trafikanter att anpassa hastigheten och vara beredda på snabba förändringar i vädret.
För bilister handlar det nu om att prioritera säkerhet framför snabbhet. Att välja rätt väg kan vara avgörande.
I ett läge där vädret styr förutsättningarna blir planering och försiktighet viktigare än någonsin.
