Nya Audi SQ5 golvar kritiker med brutal prestanda

Komfort som imponerar på experterna

Enligt What Car utmärker sig modellen genom sin förmåga att svälja ojämnheter i vägen trots sin sportiga framtoning. Bilen levereras nu med adaptiv luftfjädring som standard, vilket gör att föraren kan ställa in chassit efter humör.

I komfortläget upplevs den som en avslappnad familjebil, medan dynamikläget styvar upp dämpningen för mer inspirerad körning på kurviga småvägar.

Audi SQ5 (Foto: Audi)

Modern kupé och avancerad teknik

Interiören har fått ett rejält lyft med nya material och digitala skärmar. Audi har satsat på sin virtuella cockpit som ger föraren all viktig information direkt i blickfånget. Vissa testare noterar dock att de nya haptiska knapparna på instrumentpanelen kan kräva en viss tillvänjning, skriver Car Magazine.

Audi SQ5 (Foto: Audi)

Utrymmet för passagerare är generöst och materialvalen känns genomgående exklusiva, även om vissa ytor i högblank plast lätt drar till sig fingeravtryck.

Pris och prisvärdhet på den svenska marknaden

I USA startar priset för modellen på omkring 58400 dollar, vilket motsvarar cirka 623000 svenska kronor. För de mer välutrustade versionerna som Prestige kan priset stiga till över 700000 kronor.

Audi SQ5 (Foto: Audi)

I Sverige landar prisbilden ofta högre beroende på utrustningspaket och lokala avgifter, men experterna är eniga om att bilen erbjuder ett starkt paket för den som vill ha en mångsidig suv med hög prestanda.

Sammanfattande omdöme från branschen

Sammanfattningsvis ses nya Audi SQ5 som en mycket lyckad uppdatering. Den lyckas balansera mellan att vara en snabb sportmaskin och en praktisk familjebil på ett sätt som få konkurrenter klarar av, skriver Auto Express.

Även om styrningen ibland kan upplevas som något steril, kompenserar den med stabilitet och en kvalitetskänsla som genomsyrar hela konstruktionen.

För den som söker en diskret men potent suv är detta ett av de absolut bästa valen just nu.

Audi SQ5 (Foto: Audi)

Går det att köpa nya Audi SQ5 i Sverige just nu

Många svenskar väntar på att få sätta tänderna i nya Audi SQ5 men lanseringen av den kraftfulla suven har skapat en hel del frågor.

Den nya generationen av Audi SQ5 har officiellt visats upp och rullas nu ut på de internationella marknaderna. Modellen bygger på den nya PPC-plattformen och kommer med en kraftfull V6-motor på 362 hästkrafter, vilket gör den till en av de mest potenta bilarna i sitt segment.

För den svenska marknaden är dock läget något annorlunda då fokus initialt har legat på de populära laddhybriderna och dieselalternativen.

Den specifika bensinversionen SQ5 med V6-motor säljs främst på marknader som USA och delar av Europa, men den går ofta att beställa som specialimport eller via vissa svenska återförsäljare som tar in de mest exklusiva modellerna.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55