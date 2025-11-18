Akio Toyoda dök upp på Fuji Speedway i full amerikautstyrsel och skapade en scen som fick många att undra vad som egentligen pågick.
Toyoda dök upp i MAGA-keps – japanerna tappade hakan
Akio Toyoda dök upp på banan som om han lämnat Japan för en dag och istället anslutit sig till ett valmöte i Mellanvästern, skriver Automotive news.
Den röda kepsen med Make America Great Again-budskapet satt stadigt och tröjan med kampanjtryck gjorde resten av jobbet.
För en man som ofta talar varmt om japansk ingenjörskultur såg det hela snarare ut som en lånad identitet än ett genomtänkt framträdande. Nästan som när någon farbror provar amerikanska jeans för första gången och försöker låtsas som att det alltid varit hans stil.
Showen som ville vara diplomatisk
Bakgrunden var inte en plötslig förälskelse i amerikansk politisk teater, utan snarare ett försök att visa god vilja i en tid då tullsatser fortfarande hänger tungt över handelssamtalen.
Den tidigare nivån på 27,5 procent har sänkts till 15 procent, och Toyoda verkar hoppas på ytterligare lättnader. Toyota har dessutom lovat stora investeringar i USA – omkring 110 miljarder kronor – vilket i praktiken säger mer än vilken t-shirt som helst.
Men där de flesta nöjer sig med siffror, valde han en mer färgstark ansats som knappast går att ignorera.
Amerikansk mat, amerikanska bilar – i Japan
Evenemanget i sig var en märklig blandning av racing, mat och uppvisning. Maten byggde på amerikanska teman, där rejält kött och överdrivna tillbehör stod på menyn.
Det var som om någon försökt återskapa känslan från en vägkrog längs Route 66, fast i foten av ett japanskt berg.
Därtill hade man flugit in sex stock cars från USA för uppvisningskörningar. En rad kända förare deltog, vilket gav showen ytterligare en dimension av amerikansk närvaro.
Det märkligaste inslaget var ändå Toyodas eget färdmedel. Istället för att rulla runt i en av sina egna modeller, valde han att åka i en Ford F-150.
Det var en anmärkningsvärd gest och kändes nästan som om han ville markera något. För en företagsledare inom ett av Japans största industriföretag var det lika oväntat som om en bagare plötsligt skulle bära med sig bröd från konkurrenten under armen.
En traditionell själ ser på spektaklet
För oss som gillar bilar för vad de är – mekaniska verk som byggts med hantverk och historia – var det svårt att inte se humor i hela föreställningen.
Toyoda har länge stått som en symbol för tradition, långsiktighet och japansk bilkultur. Att se honom där, iklädd politiska symboler och amerikaniserade kläder, blev en sorts kulturkrock som inte kan beskrivas som något annat än underhållande.
Det var som att se en klassisk japansk teceremoni bytas ut mot en snabbkaffe i plastmugg.
Påverkar detta något alls?
Om detta försök till goodwill påverkar framtida tullnivåer är oklart. Politik tenderar att lyssna mer på siffror än på spektakel. Men Toyoda ville uppenbarligen göra ett statement som ingen kunde missa. Om det var klokt eller bara komiskt beror nog på vem som tittar. För många blev det en scen att le åt, snarare än en kraftfull politisk markering.
Slutresultatet blev i alla fall en dag där amerikanska färger, japansk racing och överdriven gestik blandades till en märklig cocktail.
Och någonstans i den blandningen stod Akio Toyoda, kanske nöjd, kanske bara fångad i sin egen show – men definitivt minnesvärd. Om det var målet så lyckades han i alla fall med det.
Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama
Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
