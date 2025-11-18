Toyoda dök upp i MAGA-keps – japanerna tappade hakan

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Amerikansk mat, amerikanska bilar – i Japan

Evenemanget i sig var en märklig blandning av racing, mat och uppvisning. Maten byggde på amerikanska teman, där rejält kött och överdrivna tillbehör stod på menyn.

Det var som om någon försökt återskapa känslan från en vägkrog längs Route 66, fast i foten av ett japanskt berg.

Därtill hade man flugit in sex stock cars från USA för uppvisningskörningar. En rad kända förare deltog, vilket gav showen ytterligare en dimension av amerikansk närvaro.

Det märkligaste inslaget var ändå Toyodas eget färdmedel. Istället för att rulla runt i en av sina egna modeller, valde han att åka i en Ford F-150.

Det var en anmärkningsvärd gest och kändes nästan som om han ville markera något. För en företagsledare inom ett av Japans största industriföretag var det lika oväntat som om en bagare plötsligt skulle bära med sig bröd från konkurrenten under armen.

Frågan är om flirten med MAGA kommer resultera i något? (Foto: USAmbJapan på X)

En traditionell själ ser på spektaklet

För oss som gillar bilar för vad de är – mekaniska verk som byggts med hantverk och historia – var det svårt att inte se humor i hela föreställningen.

Toyoda har länge stått som en symbol för tradition, långsiktighet och japansk bilkultur. Att se honom där, iklädd politiska symboler och amerikaniserade kläder, blev en sorts kulturkrock som inte kan beskrivas som något annat än underhållande.

Det var som att se en klassisk japansk teceremoni bytas ut mot en snabbkaffe i plastmugg.

Vad tror ni? Var det en lönsam flirt eller menlöst smörande? (Foto: USAmbJapan på X)

Påverkar detta något alls?

Om detta försök till goodwill påverkar framtida tullnivåer är oklart. Politik tenderar att lyssna mer på siffror än på spektakel. Men Toyoda ville uppenbarligen göra ett statement som ingen kunde missa. Om det var klokt eller bara komiskt beror nog på vem som tittar. För många blev det en scen att le åt, snarare än en kraftfull politisk markering.

Slutresultatet blev i alla fall en dag där amerikanska färger, japansk racing och överdriven gestik blandades till en märklig cocktail.

Och någonstans i den blandningen stod Akio Toyoda, kanske nöjd, kanske bara fångad i sin egen show – men definitivt minnesvärd. Om det var målet så lyckades han i alla fall med det.

