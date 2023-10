Tesla rasar i Kina – intresset avtar

Tillverkare

Tesla passerar milstolpe: Byggt 5 miljoner elbilar

Tesla är ett relativt ungt bilmärke, men har vuxit så det knakar under de senaste åren. Nu har man passerat fem miljoner byggda elbilar. Tesla tillkännagav under söndagen den 17 september att märket under den gångna veckan hade passerat fem miljoner tillverkade bilar. Milstolpen nåddes 20 år efter att företaget grundades, och 15 år efter …