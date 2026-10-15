Teslas robottaxi under lupp: Kör för snabbt utanför skolor

Hittills lyser ett brett godkännande från EU:s lagmakare med sin frånvaro, men de som vågar spekulera siar om att det kan komma vid en omröstning i december.

Flera länder är redan optimistiskt inställda. Bland annat Danmark, Nederländerna och Belgien har gett Tesla provisoriska OK:n till att rulla ut tekniken i respektive land. Och i början av månaden rapporterade Dagens PS om ett finskt taxibolag som köpte in Teslabilar för motsvarande 55 miljoner kronor, för att vara redo att köra robottaxi när tekniken väl blir laglig i landet.

Å andra sidan finns även gott om kritiker som menar att tekniken inte håller vad den lovar. Tester i Belgien och Danmark visar att de självkörande Teslabilarna kan ha svårt att läsa av och förhålla sig till hastighetsbegränsningar och vägskyltar, vid ett uppmärksammat tillfälle körde en av bilarna i Köpenhamn in på en cykelväg.

Svårt att se i mörkret

Teslas vd, Elon Musk, har själv även konstaterat att de kamerasensorer som bilarna förlitar sig på för att navigera inte fungerar optimalt vid mörkerkörning. I ett inlägg på X konstaterar han att ett specifikt hinder är att identifiera smådjur på mörka vägar, detta efter flera uppmärksammade fall när robottaxi-konkurrenten Waymo kört på och skadat eller dödat husdjur.

Myndigheter varnade: Taxierna håller inte hastigheten utanför skolor

Nu har även amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA fått upp ögonen för problemen. Myndigheten överväger att inleda en utredning efter uppgifter om att Teslas robottaxibilar kör för fort i aktiva skolzoner, enligt rapportering från Investors.

Bakom anmälan ligger bland annat videoklipp som publicerats i sociala medier och som uppges visa bilarna överskrida hastighetsgränserna vid skolor. En eventuell utredning kan omfatta omkring 1000 fordon, både Cybercab och Model Y.

NHTSA har ännu inte beslutat om en fullständig utredning ska inledas, men det är inte första gången myndigheten granskar Teslas robottaxiverksamhet. I september inleddes en separat granskning av Cybercab, som saknar både ratt och pedaler, efter frågor om hur Tesla kunnat intyga att bilen uppfyller de amerikanska säkerhetskraven.

ANNONS

Dagens PS har tidigare skrivit om att barn under 13 år inte får åka i Cybercab ens i vuxet sällskap, något som skiljer sig från reglerna hos bland annat Waymo och Ubers självkörande taxitjänster.