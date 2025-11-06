Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Ayrton Sennas ikoniska McLaren säljs nu – för över 120 miljoner

Formel 1 bil
Sennas klassiska F1-bil väcker stort intresse på auktion (Foto: RM Sotheby's)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Formel 1-legendarens bil från segern i Brasilien går nu under klubban. Det är ett stycke motorsportshistoria som nu byter ägare.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

McLaren MP4/6, bilen som Ayrton Senna körde till seger i Brasiliens Grand Prix 1991, ska säljas på auktion hos RM Sotheby’s i december. Det skriver TopGear.

Utropspriset ligger mellan motsvarande 120 och 150 miljoner kronor.

Den här bilen var det första exemplaret som byggdes för 1991-säsongen och användes av Senna och Gerhard Berger vid tester i Estoril.

I Brasilien fick den sin enda tävlingsstart, men vilken start.

Trots problem med växellådan lyckades Senna köra i mål i sjätte växeln och vinna sitt hett efterlängtade hemmalopp.

Segern befäste hans status som en av sportens största.

Ayrton Sennas ikoniska McLaren (Foto: RM Sotheby’s)

Körklar trots sin ålder

Efter nästan tre decennier på McLarens högkvarter såldes bilen 2020.

ANNONS

Den har därefter återställts till fullt körbart skick av McLaren Heritage.

Enligt RM Sotheby’s levereras den med äkthetsintyg, originalutrustning och en teknisk genomgång av specialisten Lanzante innan den når sin nya ägare.

Den omfattande restaureringen gör att bilen inte bara är ett samlarobjekt utan även ett fungerande stycke Formel 1-historia.

Motorn, en 3,5-liters Honda V12, har finjusterats för att kunna startas och köras vid privata evenemang, något som är sällsynt för tävlingsbilar av den här åldern.

Den förväntade prislappen speglar därför inte bara bilens arv utan också dess unika körbarhet, vilket gör den till ett av de mest eftertraktade objekten på samlarmarknaden i år.

ANNONS

Senaste nytt

Stigande marknad för historiska F1-bilar

Prislappen speglar ett snabbt växande intresse för historiska Formel 1-bilar bland kapitalstarka samlare och investerare.

Under de senaste fem åren har värdet på ikoniska tävlingsbilar från 80- och 90-talet ökat markant, och Sennas McLaren hör till de mest eftertraktade objekten på marknaden.

När klubban faller i december handlar det inte bara om en affär.

ANNONS

Det blir ett stycke racinghistoria som byter händer, till priset av en toppfastighet i Stockholm.

Läs mer: Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode (Dagens PS)

Läs mer: BMW gör comeback med nya i3 – och lillebror i1 är redan på väg (Dagens PS)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Formel 1McLarenMotorpengar
Christian Pedersen
Christian Pedersen
ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition

Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Erfarna förvaltaren Lotta Faxén gör comeback som förvaltare. I Dagens PS berättar hon hur hon letar aktier inför uppstarten.
Spela klippet
Börs & Finans

Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"

06 nov. 2025
ANNONS
ANNONS