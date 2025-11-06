Formel 1-legendarens bil från segern i Brasilien går nu under klubban. Det är ett stycke motorsportshistoria som nu byter ägare.
Ayrton Sennas ikoniska McLaren säljs nu – för över 120 miljoner
McLaren MP4/6, bilen som Ayrton Senna körde till seger i Brasiliens Grand Prix 1991, ska säljas på auktion hos RM Sotheby’s i december. Det skriver TopGear.
Utropspriset ligger mellan motsvarande 120 och 150 miljoner kronor.
Den här bilen var det första exemplaret som byggdes för 1991-säsongen och användes av Senna och Gerhard Berger vid tester i Estoril.
I Brasilien fick den sin enda tävlingsstart, men vilken start.
Trots problem med växellådan lyckades Senna köra i mål i sjätte växeln och vinna sitt hett efterlängtade hemmalopp.
Segern befäste hans status som en av sportens största.
Körklar trots sin ålder
Efter nästan tre decennier på McLarens högkvarter såldes bilen 2020.
Den har därefter återställts till fullt körbart skick av McLaren Heritage.
Enligt RM Sotheby’s levereras den med äkthetsintyg, originalutrustning och en teknisk genomgång av specialisten Lanzante innan den når sin nya ägare.
Den omfattande restaureringen gör att bilen inte bara är ett samlarobjekt utan även ett fungerande stycke Formel 1-historia.
Motorn, en 3,5-liters Honda V12, har finjusterats för att kunna startas och köras vid privata evenemang, något som är sällsynt för tävlingsbilar av den här åldern.
Den förväntade prislappen speglar därför inte bara bilens arv utan också dess unika körbarhet, vilket gör den till ett av de mest eftertraktade objekten på samlarmarknaden i år.
Stigande marknad för historiska F1-bilar
Prislappen speglar ett snabbt växande intresse för historiska Formel 1-bilar bland kapitalstarka samlare och investerare.
Under de senaste fem åren har värdet på ikoniska tävlingsbilar från 80- och 90-talet ökat markant, och Sennas McLaren hör till de mest eftertraktade objekten på marknaden.
När klubban faller i december handlar det inte bara om en affär.
Det blir ett stycke racinghistoria som byter händer, till priset av en toppfastighet i Stockholm.
McLaren MP4/6, bilen som Ayrton Senna körde till seger i Brasiliens Grand Prix 1991, ska säljas på auktion hos RM Sotheby's i december. Det skriver TopGear. Utropspriset ligger mellan motsvarande 120 och 150 miljoner kronor.
