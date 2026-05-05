En ny generation av enorma batteridrivna fartyg håller på att utvecklas och kan inom några år förändra hur världens transporter till sjöss fungerar. Dessa så kallade ”batteridrivna mastodonter” är stora lastfartyg som ersätter fossila bränslen med el – lagrade i gigantiska batterisystem.
Batteridrivna havsgiganter kan förändra världens sjöfart
Eldrivna fartyg har blivit något av en trend på sistone.
Ett exempel är det svenska elbåtsbolaget Candela som tar in 320 miljoner kronor och bygger fabrik i Polen — en satsning för att skala upp produktionen av eldrivna färjor.
Norska Hurtigruten är inne på samma spår, och ska bygga ett fartyg som drivs med sol och vind och har batterier som ska laddas med förnybar energi.
Nytt viktigt steg
Utvecklingen ses som ett viktigt steg i att minska sjöfartens klimatpåverkan. I dag står internationell frakt till havs för 2–3 procent av världens totala koldioxidutsläpp och branschen har länge varit svår att elektrifiera på grund av de enorma energimängder som krävs.
Gigantiska batterier i rörelse
De nya fartygen är utrustade med batteripaket som är många gånger större än i elbilar. Batterierna laddas i hamn via kraftiga laddstationer och kan fyllas på relativt snabbt – i vissa fall på under en timme beroende på systemets kapacitet.
Tekniken bygger på att fartygen kör kortare sträckor på el innan de laddas igen i nästa hamn. Detta gör dem särskilt lämpade för regional sjöfart och fasta fraktlinjer snarare än långa oceanresor.
Uppmärksammade Hull 096
Ett av de mest uppmärksammade projekten är det avancerade konceptfartyget Hull 096, som ses som en symbol för hur långt elektrifieringen av havstransporter har kommit, enligt Illustrerad Vetenskap.
Hull 096 tillhör den nya kategorin av så kallade “batterimastodonter” – extremt stora fartyg utrustade med gigantiska batterisystem. Dessa batterier laddas i hamn med hög effekt och gör det möjligt för fartyget att transportera gods utan att bränna fossila bränslen under resan.
Fartyget drivs av enorma litiumjonbatterier, som är flera gånger större än de som används i elbilar. Dessa system kräver specialbyggda laddstationer i hamnar, där fartyget kan laddas på relativt kort tid jämfört med traditionell bunkring av bränsle.
Klimatneutral transportlösning
Den stora fördelen är att driftutsläppen blir noll – förutsatt att elen som används är fossilfri. Det gör Hull 096 till en potentiellt klimatneutral transportlösning.
Den är 130 meter lång och har över 250 ton batterier med en energilagring på runt 40 MWh.
Ett par tusen passagerare
Hull 096 tar upp till 2 100 passagerare och upp till 225 fordon, för Argentina–Uruguay-trafik och är med sina enorma batterier ett av världens viktigaste testprojekt för elektrifierad sjöfart.
Därmed kan Hull 096 bli det första fartyget som visar hur batteridrivna färjor kan reducera både bränsleförbrukning och driftskostnader avsevärt.
Läs även:
Nytt mirakelbatteri kan ge elbilar räckvidd på 2000 kilometer. Dagens PS